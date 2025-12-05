A hónap elején 10 darab CaetanoBus H2.City Gold üzemanyagcellás autóbusz állt forgalomba Bécsben, a Döbling kerületben közlekedő 39A jelzésű vonalon. Ez a Császárváros első teljesen hidrogéncellás buszokkal kiszolgált viszonylata.

A vonal meredek emelkedőiről, valamint jelentős csúcsidei leterheltségéről ismert. Ennek köszönhetően ideális tesztterepe lesz az üzemanyagcellás autóbuszoknak. A CaetanoBus H2.City Gold hajtásáról 245 lóerős (180 kW) teljesítményű Siemens központi villanymotor gondoskodik. Az egységet a Toyota 70 kW teljesítményű üzemanyagcellája látja el a szükséges árammal. Egy feltöltéssel pedig az autóbusz 37,5 kg-nyi hidrogén gázt tud magával vinni. Tárolására négy darab hidrogéntartályt helyeztek el az autóbusz tetején.

A közlekedési vállalat, a Wiener Linien tájékoztatása szerint a jármű 400 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel, ami lehetővé teszi, hogy egész nap használatban legyen. A háromajtós, városi kialakítású szóló busz összesen 78 fő szállítására alkalmas. Közülük 33-an műanyagüléseken foglalhatnak helyet, 45-en pedig állhatnak az utazás ideje alatt. A középső ajtóval szemben pedig egy szabad peronrész is rendelkezésre áll a babakocsival, vagy a kerekesszékkel közlekedők számára. Az autóbusz utastere teljesen légkondicionált, emiatt kevés nyitható ablakfelülettel van ellátva.

A tíz darab autóbusz 10,4 millió euróba került, amelynek jelentős részét az osztrák Innovációs Mobilitásért és Infrastruktúráért Felelős Minisztériuma támogatásából, valamint uniós forrásokból finanszírozták. Az autóbuszokat a leopoldau-i buszgarázsban tankolják meg hidrogénnel, így külön töltőkút létesítésére már nem volt szükség.

Ausztria fővárosa egy ideje komoly energiákat mozgat meg a hidrogéncellás közösségi közlekedés bevezetése és fejlesztése érdekében. Tavasszal például egy Hyundai hajtásrendszerrel szerelt városi autóbuszt állítottak forgalomba.

