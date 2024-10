Magyarországra érkezett egy Toyota-üzemanyagcellás Mercedes-Benz eCitaro csuklós busz. Az újdonság várhatóan egy hónapig vendégeskedik idehaza és ez idő alatt számos városban kipróbálhatják az utasok.

A sort a BKV nyitja, amely október 8-16. között fogja közlekedtetni a járművet a 8E viszonylaton reggel 7 és este 11 óra között. 13 és 15 óra között azonban a jármű nem közlekedik, és október 9-én – tervezetten – nem áll forgalomba. A busz mozgása nyomon követhető lesz a BudapestGO alkalmazásban és a 8E járat közterületi kijelzővel ellátott megállóiban is. Mint minden tesztbuszra, így erre is igaz, hogy az utasok díjmentesen vehetik igénybe.

A Daimler Buses eCitaro Fuel Cell típusú autóbuszát az ITE Bus & Truck, a Mercedes-Benz autóbuszok magyarországi importőre bocsátja tesztelésre. A tesztek szervezésért pedig a a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség felel. A teszt megvalósítását ugyanakkor a városi közlekedési társaságokat és a közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatókat összefogó Magyar Közlekedési Szövetség is támogatja.

Várják a véleményeket

Mind a HUMDA, mind pedig a BKV összegyűjti a teszttel kapcsolatos tapasztalatokat. Mi több, a közlekedési társaság várja az utasok véleményét is. Kíváncsiak arra, hogy például mennyire tartják kényelmesnek az üléseket vagy a székek közötti folyosó méretét, elegendő mennyiségű kapaszkodó van-e buszon, de fontos szempont lehet az utazáskor tapasztalt komfortérzet, valamint a jármű megjelenése, esztétikuma is. A tapasztalatokat a bkv@bkv.hu e-mail címen vagy a bemutatkozásról közölt Facebook-poszt alatt lehet megosztani. A BKV a saját tapasztalatai mellett az utasok véleményét is továbbítja a hazai márkaképviselet részére.

A Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell csuklóst hivatalosan tavaly, a Global Public Transport Summit rendezvényen lelepezték le. Az új, üzemanyag-cellás hatótávnövelővel ellátott eCitaro alapvetően az akkumulátor-technológiás modellváltozatra épül és immáron már a harmadik generációs, nagy teljesítményű NMC (lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid) akkumulátorokkal van felvértezve. A beépített üzemanyagcella 60 kW-os teljesítményű, míg az akkumulátorok 392 kWh összkapacitással rendelkeznek. Az eCitaro Fuel Cell csuklós 350-400 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel és összesen 128 utas szállítására alkalmas.