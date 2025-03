A bécsi közlekedési vállalat, a Wiener Linien háza táján vadonatúj hidrogéncellás elektromos busz mutatkozott be. Az újdonság nemcsak az utasok, hanem a szakma számára is igazi meglepetés lehet. Eddig ugyanis vajmi keveset lehetett hallani a dél-koreai Hyundai és a szlovéniai TAM együttműködéséről.

A 12,27 méter hosszú 2,55 méter széles 3,45 méter magas autóbusz városi utasszállításra készült. Ennek megfelelően alacsony padlós, illetve három kétszárnyú ajtóval rendelkezik. Ugyan csak hároméves tesztidőszakra érkezett a közlekedési vállalathoz, ennek ellenére megkapta a Wiener Linien jellegzetes flottaszínét, a piros-fehér fényezést. Fedélzetén 52 állóhely és 27 ülőhely áll rendelkezésre.

Az érintett szerepelők egyszerűen csak „világpremiernek” nevezik a busz bemutatkozását. És ez nem is áll messze az igazságtól, hiszen a TAM eddig főként repülőtéri és távolsági buszok gyártásával foglalkozott. Ennél is izgalmasabb azonban, hogy az autóbusz 700 baros sűrítési technológiát használ. Jelenleg ugyanis a hidrogéncellás városi autóbuszoknál a 350 baros technika számít elterjedtnek Európában.

Mi a 700 barra történő sűrítés előnye? A Wiener Linien közleménye szerint egyértelműen az, hogy így a hidrogénhajtású busznak a dízelekéhez hasonló, vagy azt meghaladó hatótávja lehet. Ez egészen konkrétan 500-550 kilométert jelent. Töltését a Leopoldau buszgarázsban működő töltőjével fogják végezni a mindennapi használat során, amely 350 és 700 baros nyomáson való tankolásra egyaránt alkalmas.

Hyundai üzemanyagcellás haszonjárművek Európában

A Hyundai első hidrogéncellás autóbuszát 2005-ben mutatták be. Ez még 380 kilométert volt képes megtenni egy feltöltéssel. 2009-ben megérkezett a második generációs változata. A dél-koreai gyártó a hidrogén üzemanyagcellás technológiájával az évtized elején lépett európai piacra. A vállalat elsőként Svájcban jelent meg Hyundai H2 XCient típusú teherautójával, amit aztán 2023-ban Magyarországon is bemutattak a Gebrüder Weiss jóvoltából. 2021-ben a márka a saját fejlesztésű hidrogén üzemanyagcellás városi autóbuszt, az Elec City FC-t több helyen is bemutatta Németországban. 2023-ban Brüsszelben debütált a Hyundai üzemanyacellájával szerelt Iveco E-Way H2 városi autóbusz. Egy évvel később fontos mérföldkövet értek el, a márka ugyanis sikeresen értékesítette az ezredik hidrogén üzemanyagcellás autóbuszát Dél-Koreában.