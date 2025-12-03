Folytatódik a modellfrissítések sora a Ford Pro üzletágban. A Ranger pickup új funkciói után most az E-Transit Custom került sorra: a közepes méretű elektromos áruszállító nagyobb akkumulátort, továbbfejlesztett töltésvezérlést és intelligens összkerékhajtást kap a 2026-os modellévre.

70 kWh-os akkumulátor

Az új év első napjaitól az eddigi 64 helyett 70 kWh (+9%) nettó kapacitású akkumulátorral gyártják a Ford E-Transit Custom áruszállítót és a Ford E-Tourneo Custom kisbuszt. Ezzel összefüggésben a maximális hatótávolság 337-ről 370 kilométerre (+13%) nő. Az eltérő arányok arra engednek következtetni, hogy az új akkumulátor jobb hatásfokon üzemel.

Gyorsabb töltés

A maximális töltési teljesítmény nem változott, maradt 125 kW, de legnagyobb teljesítményen a korábbi 39 helyett 29 perc alatt tölthető 10-ről 80%-ra az akkucsomag.

Azt gondolhatnánk, ennek az új akkumulátorhoz van köze, de nem: a Ford módosította a töltésvezérlést. Ezt onnan tudjuk, hogy az E-Transit Custom és E-Tourneo Custom korábban eladott példányain utólag szintén felgyorsítható a töltés. Ehhez csak egy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül letölthető szoftverfrissítésre van szükség, és a korábbi 39 helyett 24 perc alatt abszolválható a 10-80 százalékos töltési sprint.

Összkerékhajtás

Míg az eddig ismert, hátsókerék-hajtású modell 100 és 160 kW (136, ill. 218 LE) csúcsteljesítménnyel volt elérhető, a két villanymotoros, összkerékhajtású variáns ezen két opció mellett egy harmadikat is kínál: ennél 210 kilowatt (285 LE) az elérhető legnagyobb összteljesítmény.

A 2016 elején forgalomba kerülő AWD rendszer vezérlése másodpercenként ötvenszer ellenőrzi a tapadást, és ha a kerék túlpörgését észleli, módosítja a nyomaték elosztását a két tengely között. A vezérlés a bal és jobb oldali kerekek között is képes megosztani az erőt (szelektív fékezéssel), így nem csak földúton vagy havon előnyös a rendszer, de a menetstabilitást is képes jelentősen javítani.

Az összkerékhajtás természetesen teljesen elektromos, nincs mechanikus osztómű.

A legnagyobb teljesítményű összkerékhajtású hajtásláncnak egyébként nem is feltétlenül a böszme nagy erő a legnagyobb értéke, hanem a 630 Nm-es maximális forgatónyomaték, ami több mint másfélszerese az eddig rendelkezésre álló csúcsértéknek.

Illetve a két villanymotor révén az összkerekes E-Transit Custom nagyobb teljesítménnyel képes visszanyerni a mozgási energiát, a különbség eléri az 50 százalékot.

A leggyengébb AWD rendszer csak az E-Transit Customhoz rendelhető, de a két erősebb a személyszállító E-Tourneo Custom menettulajdonságait is javíthatja.

A legnagyobb teljesítményű variáns egyébként csak a Sport és MS-RT modellváltozatokhoz (valamint az E-Tourneo Custom esetében ezeken túl a Titanium X-hez is) rendelhető.