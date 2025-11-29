A 2026-os modellévre kibővíti a Ranger PHEV hajtáslánccal rendelhető felszereltségi szinteket a Ford. A jelenlegi XLT, Wildtrak és Stormtrack (más országokban MS-RT) opciók mellé besorol a Platinum és a Limited kivitel, így még szélesebb palettáról választhat az, aki részben villamosított pickuppal járna.

4 fotó

A plug-in hibrid Rangerek újdonsága lesz a jövőre több új modellen is bevezetésre kerülő BlueCruise önvezető technológia, amellyel Magyarországon is elengedett kormánnyal közlekedhetünk különböző jóváhagyott útszakaszokon, viszont a tekintetünket nem vehetjük le az útról.

Nem csak a plug-in hibrid, de minden Ranger új, sötétebb tónusú külső és belső kidolgozást kap, minden kivitelen alapáras lesz a 12 colos érintőképernyő és a 12,4 colos digitális műszeregység.

Váratlan visszalépés viszont, hogy a Ford sajtóoldala a 2026-os modellévi motorkínálat felsorolásakor nem tesz említést a 2,0 literes dízelmotorról, amely jelenleg 170, illetve 205 lóerős kivitelben a paletta gerincét alkotja. A 3,0 literes dízelmotor nagyságrendileg 7, a plug-in hibrid 15 százalékkal drágább azonos felszereltség mellett, és bár értelemszerűen a teljesítmény is nagyobb, mégpedig sokkal (240, illetve 280 LE, szemben a 205-tel), az olcsó belépőmodell lehetősége mostantól megszűnik (hacsak ki nem talál valamit a Ford.)