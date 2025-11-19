Miután 2019-ben megjelent a Puma, a Ford kis SUV-ja gyorsan karrierépítésbe kezdett. Előbb sportverzió készült belőle, majd tavaly megjelent a tisztán elektromos Puma Gen-E. A Fiesta távozásával immár nincs kisebb modell a márka európai palettáján, ettől azonban még nem kényelmesedett el: a 2026-os modellévre két fontos fejlesztéssel készül fel az akkumulátoros elektromos változat.

11 fotó

Az egyik a hatótávolságot érinti: a Ford továbbfejlesztette az akkumulátort, így a hatótávolság a korábbi 376-ról 400 kilométer fölé emelkedett – a 6,5 százalékos fejlődés nem nevezhető jelentősnek, mindenesetre valószínű, hogy senki nem fog panaszkodni az extra huszonvalahány kilométer miatt. Városi forgalomban egyébként akár 550 kilométer is megtehető egy feltöltéssel, köszönhetően a hatékony fékenergia-visszanyerő rendszernek.

A másik, műszakilag izgalmasabb fejlesztés, hogy 2026-tól a Puma Gen-E is megkapja a Blue Cruise önvezető funkciót.

Ez egyes kijelölt autópálya-szakaszokon lehetővé teszi, hogy a vezető elengedje a kormányt, és az autóra bízza magát. Az Európában eredetileg 2023-ban engedélyezett Blue Cruiser ma már tizenhat európai országban, így Magyarországon is használható, a kontinensen összesen 135 ezer kilométernyi útszakaszon élvezhetjük az autonóm technológiát.

A BlueCruise 2026 tavaszától, feláras opcióként (a vezetőtámogató csomag keretében) rendelhető az elektromos Pumához. A rendszer képességeivel alább videón ismerkedhetsz: