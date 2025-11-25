Nem olyan régen számoltunk be arról, hogy a Volkswagen-konszernnek leginkább anyagi megfontolásokból át kell szerveznie a működését. A döntés hatással van az új e-Golf piaci bevezetésére is. Az átszervezés a német cég lengyelországi gyárát is érinti. A VW kedden arról számolt be, hogy letették az alapkövét a Vezess által is felkeresett és bemutatott Września-i gyár bővítésére.

“A jövő könnyű teherbírású kishaszongépjárművei elektromosak. Az új eCrafter fontos mérföldkövet képvisel a márka számára, egyúttal pedig megerősíti jelenlétünket az európai piacon” – mondta Stefan Mecha, a Volkswagen Haszongépjárművek üzletágának vezetője a lengyelországi gyár bővítésére rendezett ceremónián.

A munkálatok eredményeképpen két gyártócsarnokkal bővül a Września-i gyár, amelyek együttes alapterülete eléri a 60 ezer négyzetmétert. Az egyik csarnokban a jövőben az új eCrafterek alvázai készülnek majd, mintegy 150 új robot közreműködésével. Ebben a csarnokban mehetnek végbe a hegesztési, ragasztási és összeszerelési folyamatok. A másik hall pedig egyfajta akkumulátor tárolóként fog funkcionálni. Mindemellett elektromos töltőpontok is rendelkezésre állnak majd elektromos teherautók számára. A bővítés várhatóan 2027-ben zárulhat le a lengyelországi gyárban.

4 fotó

A ceremónián elhangzott, hogy a Crafter-gyár már most is élen jár a fenntarthatóság terén. Itt működik ugyanis Európa egyik legnagyobb “házi” napelemes rendszere, amely 18,3 megawattnyi elektromos áramot képes megtermelni. Ez napsütéses napokon a teljes gyár napi energiaigényét képes lefedni. A két új csarnok alapkőletételénél egy időkapszulát is elhelyeztek, amiben a jelenlegi Crafter modellje is helyet kapott.

A VW Września-i gyára 2016 óta termel. Az üzemben főként a Crafter, valamint az MAN TGE modellek készülnek. A gyár naponta 450 járművet állít elő, saját csúcsát 2024-ben érte el, amikor egy év alatt összesen 103 ezer kishaszongépjárművet gyártottak le. Jelenleg háromezer embernek adnak munkát, de később szükségessé válhat a dolgozói létszám bővítése.