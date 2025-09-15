Alapvetően újra kell szerveznie működését a Volkswagennek, írja bennfentes forrásokra hivatkozva az Automotive News Europe, és ez nem várt áldozatokkal jár.

A kínai márkák előretörése és az európai villamosítási lendület megtorpanása miatt a Volkswagen-csoport vadonatúj, megfizethető elektromos járműveket dob piacra már 2026-ban. Erre azonban a jelek szerint – legalábbis részben – egy másik, hosszabb távú elektromos projekttől vettek el erőforrásokat.

Úgy tűnik ugyanis, hogy az új generációs elektromos Golf, amelyet eredetileg 2029-ben hozott volna forgalomba a cég, nagyjából 9 hónapot késik. Állítólag az ugyanitt gyártandó elektromos T-Roc bevezetését szintén későbbi dátumra tolták.

Mindez Európán túl mutató következményekkel is bír: eredetileg ugyanis már 2027-ben felszabadították volna az elektromos Golfhoz szükséges gyártókapacitást Wolfsburgban: ehhez Mexikóba költöztették volna a belső égésű motorral szerelt Golf gyártását (képeinken ez látható). Ez az áthelyezés ugyancsak csúszik most.

Ez a Golf-projekt hosszú távon kulcsfontosságú a cég talpon maradása szempontjából: évi 4 milliárd eurós, azaz 1,56 billió forintos megtakarítást reméltek a költözéstől.

Wolfsburgnak nincs szüksége újabb rossz hírekre. Rendszeresen gyártási és géphibák akasztják meg a termelést. Az üzem extra munkaerőt vett fel, hogy hétvégi és éjszakai műszakokban elégítsék ki a piaci keresletet. Az év hátralévő részében azonban heti több ezer autóval csökkenheti a gyártást a VW, ami elbocsátásokat tehet szükségessé.

