A mezőgazdaságban is dolgoznak olyanok, akik nem elégednek meg az átlagossal. Rekordokat akarnak dönteni, megnézni, hol van a határ az elérhető legjobb technikát bevetve. Mit lehet kihozni a legmodernebb gépekből? Három amerikai földműves 2025 elején úgy döntött, nem a katalógusokat böngészi, hanem a gyakorlatban jár utána, hogy mire képes egy csúcskategóriás CLAAS silózó gép.

Kitaláltak egy ambiciózus tesztet: hány tonna silótakarmányt képes ledarálni az új, 1110 lóerős JAGUAR 1200 tizenkét óra alatt, folyamatos teljes terhelésen? Az eredmény: 4515 tonna – és egy új tétel a Guinness Rekordok Könyvébe.

Tizenkét órán keresztül dolgoztak a gépek – az élen egy DISCO 9700 RC AS kaszával szerelt AXION 960-assal, nyomában az új JAGUAR 1200-assal. A végeredmény: 4515 tonna búzaszenázs, egy hivatalos Guinness-rekord, és a bizonyíték, hogy ez a silózó fel tud pörögni ha kell.

A fejlődés ütemét jól mutatják az előző rekord számai, amit egy JAGUAR 900-assal állítottak fel. Akkor 12 óra alatt 2058 tonnát takarítottak be. Huszonnégy évvel később 4515 tonnát hoztak össze.

A rekord kulcsa a JAGUAR 1200-as volt, ami több mint 1100 lóerőt állít csatasorba. Erős óriás, de irányítása egyszerű, a joystick-kormányzás, a tágas és csendes kabin azt szavatolja, hogy simán sikerüljön a 12 órás műszak. Motorja a MAN-tól származik V12-es, és 24 literes lökettérfogatból termel 1110 lóerőt. A helyszíni hivatalos Guinness-bíró végül hitelesítette a világrekordot.