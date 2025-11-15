A pesti rakparton, a Kossuth múzeumhajó előtti területen pénteken békés magányban álldogált egy Ikarus 311-es. Az ilyen patika állapotban lévő nosztalgia buszokat általában érdeklődők hada veszi körül, de a délelőtt 10 óra még meglehetősen korai időpontnak bizonyult. Ilyenkor még csak azok jönnek-mennek, akiknek dolguk van. Ilyenek az újságírók is, akiket azért hívott össze az intézmény, hogy bejelentse a Mozgó Múzeum programját. A sajtótájékoztatón a főigazgató azonban a közeljövő kérdéseivel is foglalkozott és ejtett néhány szót a várható tárlatokról is.

“Úgy döntöttünk, hogy feltámasztjuk ezt a hagyományt, hiszen 2022-ben és 2023-ban annyira népszerű volt ez a program, hogy fontos ismét bizalmat szavazni neki. A Művészetek Völgyében is azt tapasztaltuk, hogy hatalmas volt érdeklődés, mert hosszú sorokban álltak az érdeklődők ezeknél a buszoknál” – árulta el a sajtótájékoztatón dr. Schneller Márton Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) főigazgatója a Mozgó Múzeum programmal kapcsolatban, ami lényegében annyit jelent, hogy oldtimer buszokon lehet utazni, közben pedig érdekes és informatív előadásokat hallgathatnak az érdeklődők.

Két jármű vesz részt a Mozgó Múzeum kezdeményezésben. “Az egyik a 311-es, a másik a 66-os típusú Ikarus. Az előbbi tekinthető régebbi gyártmánynak, mert 1971-es gyártású, a Farosunk pedig 1973-ban gördült le a gyártósorról. Vannak még köztünk olyanok, akik menetrendszerűen rendszeresen utaztak ezekkel a busztípusokkal” – emlékeztetett a főigazgató.

A múzeum első embere kiemelte, hogy a 2010-es évek közepén kezdték el gyűjteni a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban (MMKM) a megmentésre érdemes Ikarus autóbuszokat. “Mostanra elmondhatjuk azt, hogy például az országban fellelhető Ikarus 30-asok közül mi rendelkezünk az egyik, ha nem a legjobb állapotban lévő példánnyal. Ez a trambusz azért volt fontos a gyár életében, mert ez volt az első saját márkanév alatt gyártott autóbusz Mátyásföldön. Bízunk benne, hogy jövőre már az átalunk megmentett Ikarus 30-as autóbusszal is tudnak utazni az utasok a Mozgó Múzeum kezdeményezés keretében” – tette hozzá dr. Schneller Márton Domonkos.

Mind az Ikarus 311-es, mind pedig a 66-os utastere karácsonyi díszítést kapott. Az érdeklődőket ünnepi hangulatú pokrócok várják, amelyekre azért van szükség, mert a műbőr ülések kissé hidegek lehetnek a téli estéken. “Ennél is fontosabb azonban, hogy ezeken az autóbuszokon az érdeklődök bepillanthatnak a kulisszák mögé és megtudhatnak olyan titkokat, bennfentes információkat, amelyeket csak a múzeumpedagógusaink és muzeológusaink tudnak átadni. Kollégáim gyártörténeti, típustörténeti és kortörténeti előadásokat tartanak az autóbuszokon” – hangsúlyozta a főigazgató.

Az Ikarus relikviákkal, modellekkel, valamint LEGO Farosokkal berendezett Kossuth múzeumhajón egy fontos bejelentés is megtörtént. “Van az mondás, hogyha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed meg a hegyhez. Amióta a központi kiállító helyet elbontották a Városligetben, tehát 2016 óta folyamatosan keressük azt a lehetőséget, hogyan tudunk kapcsolatban maradni a látogatóinkkal. Ennek egyik módja az időszaki tárlatok megnyitása és megrendezése. Ilyen volt például a Bringára várva, vagy a Mivel megyünk – Energiamix a közlekedésben című kiállítás 2024-ben és ilyen lesz a jövő év elején, egy kávégépekkel foglalkozó, kávétörténeti kiállítás is, egy belvárosi helyszínen. Ennél többet még nem mondhatok erről, de már gőzerővel dolgoznak rajta a kollégáim” – emelte ki dr. Schneller Márton Domonkos.

Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy 2026-ban a közlekedésbiztonság terén pedig újra nagy járművekkel rendeznek majd kiállítást. A következő időszakban tehát több olyan történés is lesz, amelyen keresztül a múzeummal kapcsolatba lehet kerülni. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) legalább 68 ezer műtárggyal rendelkezik, amelynek 99 százaléka raktárakban van. Ez nem ideális állapot, mert egy múzeumnak fontos célkitűzése és törvényi kötelezettsége, hogy a rá bízott tárgyakat be is mutassa az érdeklődők számára.

“A múzeum weboldalán elérhető jegyek kiváló karácsonyi ajándékot is jelenthetnek és egy nagyon jó együttlétet, vagy kikapcsolódási formát biztosítanak a különféle generációknak. Mindenkit arra biztatok és bátorítok, hogy próbálja ki, éljen ezzel a lehetőséggel és legyen része ennek a csodálatos időutazásnak!”– zárta beszédét az MMKM főigazgatója.