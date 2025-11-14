Több mint 50 éves Ikarusokkal lehet utazni a téli hétvégéken Budapesten: a Közlekedési Múzeum oldtimer járművein, egy Ikarus 311-es és egy Faros Ikarus 66-os autóbuszon járhatják be az érdeklődők a főváros kedvelt helyszíneit a Mozgó Múzeum című program keretében. Különleges alkalmakkor az utazást élőzene is kíséri.

Egy 2022-ben elindult és 2023-ban is népszerű programsorozatot folytatnak, amelyet tavaly nem tudtak megrendezni, és sokan hiányoltak. A 2025 decemberében és 2026 januárjában közlekedő autóbuszokon a múzeum szakemberei az Ikarus márka, a hazai autóbuszgyártás és az egyes autóbusztípusok történetét és a helyi látványosságokat ismertetik az utazókkal.

Kiemelte, hogy tavaly az első Ikarus márkanéven forgalomba helyezett, Ikarus 30-as autóbuszból fellelhető 2-3 darab közül az egyik legjobb állapotban lévőt gyűjteménybe vették, és terveik szerint jövőre a Mozgó Múzeum programban már azzal is lehet utazni.

Galéria:

23 fotó

A járatok szombaton és vasárnap 16 órakor és 17 óra 30 perckor indulnak a Műcsarnok és a Néprajzi Múzeum között található Verona angyalai utcai megállóból, majd mintegy 50 perces kört tesznek meg a főváros kedvelt részeinek érintésével.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum jelenleg 20 darab Ikarust őriz gyűjteményében. A múzeum Ikarus 311-es és 66-os autóbuszát korábban méhészbuszként használták, ma pedig teljeskörűen restaurált, korhű állapotban láthatók.