A román DAC autóbusz- és teherautógyár egykoron szebb napokat élt meg. A Brassóban működő üzem 1970-80 között több tízezer teherautót gyártott, ami többek között az MAN-el történő együttműködésnek is köszönhető. A márkanév a Diesel Auto Camion (DAC) szavak összetételéből ered. Nemcsak keleti szomszédunknál, hanem Jugoszláviában, és Kínában is ismertek voltak ezek a teherautók.

A DAC kínálatában 4×4-es, 6×6-os és 8×8-as hajtásképletű teherautók egyaránt megtalálhatók voltak. Nemcsak polgári kiviteleket, hanem katonai felhasználásra szánt teherautókat is gyártottak. Érdekesség, hogy a DAC mellett a Roman márkanevet is használták. Mi volt ennek az oka? A DAC márkanévvel jelölt teherautók alapvetően román fejlesztésű és gyártású alkatrészekből és főegységekből álltak.

Nem volt ez másképpen az autóbuszoknál sem. A Roman márkanévvel futó teherautó és buszok viszont az MAN licenc alapján gördültek le a gyártósorról. 1984-ben aztán lejárt a licenc és kizárólag DAC márkanév alatt hozták forgalomba teherautóikat. 1990-ben aztán ismét visszatértek a Roman márkanévhez.

A rendszerváltást azonban nem viselte túlságosan jól a cég, a brassóiak szinte az összes exportpiacukat elvesztették. Az ottani fuvarozók ráadásul inkább a Németországból származó, használt MAN F90-eseket részesítették előnyben a új Roman teherautók helyett. 2022-ben felmerült a márka feltámasztása, azonban immáron elektromos járművekkel. Egy román vállalkozó ötletei nyomán 7,5 és 18 össztömegű teherautók, valamint a bányászat igényei alapján fejlesztett, akár 90 tonnás össztömeggel rendelkező tehergépjárművek segítségével születhet újjá.

Az első bemutatott típus a DAC 90TEF.OH volt, amely gyakorlatilag a kínai Know-How NKE90 megfelelője. A teherautót 350 kWh kapacitású akkumulátorral szerelik, amelynek köszönhetően egy feltöltéssel 200-250 kilométert tud megtenni. Ekkora hatótáv elegendő lehet egyetlen munkanapra, de gyorstöltéssel 1-2 óra elteltével újra hadra fogható.