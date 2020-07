A brassói székhelyű Roman (Steagul Roșu) teherautógyár 1971-től kezdve szerelt össze teherautókat az MAN F8-as licence alapján. Mint ismeretes, ez ugyanaz a sorozat volt, amelynek licencét a Rába is megvásárolta, viszont a győri cég már 1969-ben bemutatta az első MAN-licenc alapján gyártott teherautóit (831, 832), amelyek idehaza “Kisrábaként” és “Fütyülősrábaként” híresültek el. A húzás nemcsak a Rábának, hanem a Romannak is bejött, és dinamikusan nőtt ezeknek a teherautóknak a gyártási darabszáma. A cég a ’70-es években évente 33 ezer teherautót gyártott, leginkább exportra.

A Roman hagyományos piacai közé tartozott Jugoszlávia, illetve Kína is. Utóbbi esetében közös együttműködésre is volt példa, ennek nyomát őrzi ez a Luoman CQ680 típusú (egyes források szerint Hengtong Bus CQ680) autóbusz, amit leginkább “kamionbuszként” lehetne jellemezni. Korábbi cikkünkben már rávilágítottunk, hogy alapvetően a teherautó és a busz párosítása a világ több pontján bevett dolognak számított és számít is mind a mai napig, de ez a konstrukciós megoldás mindenképpen ritka.