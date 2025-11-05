Folyamatosan érkeznek a gratulációk ahhoz a videóhoz, amelyet a napokban töltött fel a Scania. A svéd gyártó egy reklámfilmet forgatott, amelyről már az első másodpercekben kiderül, hogy nem Svédországban, hanem Észak-Amerikában készült.

A kreatív szakemberek egy geget valósítottak meg: adott két fickó, akik már meglehetősen gyűrötté váltak a hosszas gyaloglásban. Mindez nem csoda, hiszen a Hollywood környéki Mojave-sivatagban igencsak meleg tud lenni olykor-olykor. A gyér népsűrűség miatt pedig alig találni benzinkutat, vagy éttermet a felfrissülésre. Azt ugyan nem tudjuk, hogy embereink hogyan maradtak jármű nélkül, de annyi bizonyos, hogy nem akarnak akármire felszállni! Hiába jön egy kaliforniai rendszámú Saab, de még az ásványvízszállító kisteherautóval sem érik be.

Aztán egyszer csak feltűnik egy Scania Super, amely aztán mindkét stoppost lázba hozza. De amikor meglátják, hogy az amerikai kamionos influenszer, a több mint egymillió követővel rendelkező Bruce Wilson mellett csak egyetlen egy hely van, akkor kezdődnek a bonyodalmak. Hogyan oldják meg a furcsa helyzetet? Nos, az alábbi videóból kiderül:

Az, hogy Bruce Wilson-t kérték fel a feladatra, cseppet sem meglepő, bár a Scania hivatalos közleménye nem említi őt. Az USÁ-ban élő kamionos influenszer ugyanakkor már 2024-ben aktív szerepet vállalt a Scania R770-es Egyesült Államokban történő bemutatkozásában. A Truckers Report szerint a legerősebb V8-as dízelmotorral szerelt vontató tavaly szeptemberben debütált a tengerentúlon. Tavasszal pedig a Mid-America Trucking Show rendezvényen is kiállították Bruce Wilson saját Scania R770-esét.

A Scania korábban 1985-1997 között jelen volt az Egyesült Államok piacán a 2-es és 3-as szériával, a tavalyi év tehát nagy visszatérésé volt. Kérdés, hogy mennyire van felkészülve az amerikai piac az európai szabványok alapján fejlesztett nyerges vontatókra. A V8-as dízel azonban minden bizonnyal szimpátiát vált ki a távolsági árufuvarozásban részt vevő sofőrökből. Már csak azért is, mert az európaiak is odavannak érte. (Ez többek között a motor hangjának is köszönhető, amit a legjobban ennek a finn lánynak a videója ad vissza)

“Van egy érzés, amit nehéz leírni, de azok, akik már megtapasztalták (a V8-ast – a szerk), rabjává válnak. Ez visszaköszön a beszédükből és a viselkedésükből. A kampányunkban ezt az életérzést szerettük volna bemutatni” – hangsúlyozta Patrik Thärnå, a Scania marketing kommunikációs osztályának vezetője.

A Scania nemrég Kínában nyitott gyárat, hogy onnan lássa el a távol-keleti piacokat. Ki tudja, talán az USÁ-ban is elkezdődhet a közeljövőben a Scania teherautók gyártása?