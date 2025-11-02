Röviden – Maxus Deliver 9 Mi ez? A Maxus Deliver 9 első generációs változata, amely az európai piac elvárásainak megfelelően készül. Mit tud? Az átlagosnál gazdagabb felszereltségű furgon 11,5 köbméteres raktérrel rendelkezik és 1140 kilogrammnyi áru szállítható vele Mibe kerül? Az L3H2 változat már nettó 11 690 000 forinttól hazavihető, de 350 ezer forintért metálfényezést, 250 ezer forintért pedig +3 év vagy +40 ezer kilométernyi garancia is kérhető hozzá. Kinek jó? Mindenkinek, akinek fontos a nagy raktér, valamint a nagy teherbírás, de kevésbé a jól csengő név. maxus deliver

Amikor a bátyám felhívott, hogy kellene neki segítség lakásfelújításhoz, van-e nálam furgon, nem volt kérdés, hogy ő lesz az első tesztalany, akinek bemutatom a messziről érkezett Maxus-t. A hazai teszt során egy barkácsáruház külső raktárába is behajtottunk, bár ne tettük volna. Na, de erről később. Lássuk, mit érdemes tudni erről a dízel furgonról.

A Maxus a kínai SAIC-konszern leányvállalatának tekinthető és alig 14 éve tevékenykedik az iparágban. Bár többféle kishaszonjárművet is kínál, ezek külsőre nem egyformák. Az egységes dizájnkészlet megjelenése egyelőre várat magára. Így történhet meg, hogy a korábban a Vezess által tesztelt eDeliver 3-hoz képest a Deliver 9-es gyakorlatilag teljesen más dizájnnal gördül le a gyártósorról.

Külső

A hazánkba érkező változat, a Deliver 9 eredetileg V90-es néven látott napvilágot 2019-ben a Sanghaji Motor Show-n. Azóta változatlan külsővel készül. Ez a külső, illetve dizájn nagyon hasonló a nagy méretű Ford Transit jelenlegi generációjához. A hasonlóság leginkább a motorháztető kialakításán, a hűtőmaszkon, valamint az oldalajtók üvegkivágásán, továbbá a hátfalon érhető tetten. Az elülső lámpatestek valamivel keskenyebbek, mint a Transité.

A lökhárító kiképzése különbözik, de a kerékjárati ívek kialakítása sem egyezik. A Deliver 9-nél inkább nyújtott, míg a Transitnál kerek karosszéria domborulat látható a kerekek felett. Hogy a hasonlóság szándékos volt-e, vagy csak a véletlen műve, nehéz megállapítani, de annyi bizonyos, hogy pontosan az amerikai márka furgonjára való hajazás miatt a Maxus alapvetően bizalmat ébreszt.

Forgalmazása kétféle méretben indult el, mindkét változat 5940 mm hosszú és 2062 mm széles tükrök nélkül, de amíg az egyik 2 535 mm (L3H2), addig a másik 2755 mm (L3H3) magas. A nagyobb karosszéria magasságnak elsősorban a raktérfogat terén van érezhető előnye, mert míg az előbbi 11,5, addig az utóbbi 12,9 köbméteres.

A raktérhez a kétszárnyú hátsó ajtókon, valamint az oldalajtókon keresztül lehet hozzáférni. Az oldalsó tolóajtó 1269 mm széles és 1670 mm magas. Alapból csak az egyik oldalon van, de opcionálisan akár kettővel is rendelhető a Deliver 9. A fehér fényezés is szériatartozék, de akár kék, barna, ezüst, fekete metál fénnyel is kérhető. A gumiabroncsok mérete mindkét kivitelnél egyaránt 215/75 R16.

Belső

A belsőt illetően folytatódik a Fordos életérzés, de ez leginkább a műszerfalnak köszönhető. A Deliver 9 magas és alapvetően keskeny műszerfallal rendelkezik, csak úgy, mint a Transit. Jellegzetes ismertetőjegye az előugró párkányszerűség, ami ténylegesen nem alkalmas arra, hogy tartsunk is rajta valamint, sokkal inkább esztétikai funkciót tölt be. A Deliver 9 digitális műszeregységgel készül, de az alapváltozat fedélzeti komputerrel és mechanikus kijelzőkkel van ellátva. Középen egy színes, 12,3 colos értőképernyő kapott helyet a multimédia rendszer kezelésére, de akár az okostelefonok képernyői is megjeleníthetők rajta. Alatta pedig légbeömlők vannak.

A két modell között talán ez a legnagyobb különbség, hiszen a Transitnál álló formátumú, széles légbeömlőket, addig a Deliver 9-nél inkább keskenyebb, vízszintes kialakításút alkalmaznak. A karbonbetétek feldobják és sportossá varázsolják a műszerfalat. A Deliver 9 fülkéjében akár három felnőtt ember is elfér kényelmesen. A középen ülő is nagy lábtérrel gazdálkodhat, noha a válltér az ő esetében a legkisebb. A vezetőülés könnyedén, nyolc irányban állítható, legyen szó az előre csúsztatásról, vagy a háttámla állításáról. A váltókar kényelmesen elérhető a székből, látszik, hogy figyelmet fordítottak az ergonómiára. Elmondható mindez az oldalsó, külső visszapillantó tükrökről is, amelyek könnyedén állítható és széles kialakításuk miatt kiválóan tüntetik el a holttereket.

Az ülések kialakítása megfelel az elvárásoknak, a vezető számára még egy karfa is rendelkezésre áll jobb oldalon. Apró, de fontos figyelmesség, hogy a középen ülő számára egy megoldást alakítottak ki a műszerfalban, így az elem síkján belülre tolhatja az ember a cipők orrát.

Bár a raktér padlója nincsen magasan, könnyű fellépni mind a hátsó ajtónál, mind pedig oldalt, de hiányoznak a nagy kapaszkodók, amelyek azért megkönnyítenék ezt, főleg, ha sokat kell a raktérbe ki- be szállni. Az oldalsó tolóajtónál elérhető egy kisebb kapaszkodó. A rakományok biztonságos rögzítése érdekében összesen nyolc darab rakományrögzítő pont található a raktérben.

A padlóvédő burkolat nem igazán jó választás, egyfelől kissé süppedős hatást kelt, másfelől pedig nagyon könnyen karcolódik. A méretét tekintve viszont megfelel az iparági sztenderdeknek, ugyanis 1800 mm széles és 3413 mm hosszú. A két modellváltozat a raktér magasságában tér el (1902 mm és 2112 mm), de mindkét esetben 260 fokban nyithatók a hátsó szárnyas ajtók. A kerékdobokat hol leburkolják, hol szabadon hagyják, eddig ezen a téren még nem láttuk két egyforma változatot a Deliver 9-ből.

Technika

A hazánkban forgalomba kerülő Deliver 9-esek kizárólag elsőkerék-hajtásúak. Hajtásukról egyféle motor, a SAIC által fejlesztett D20-as dízelmotor gondoskodik, amelynek a Volkswagen EA288 moduláris platform az alapja. Ez a 2.0 literes, soros elrendezésű, négyhengeres dízel blokk közvetlen befecskendezést és turbót használ. Maximum 150 lóerős (110 kW) teljesítményre képes 3500 percenkénti fordulatszám mellett. Maximális nyomatéka pedig eléri a 375 Nm-t 1500-2400 percenkénti fordulatszám mellett. Az erőforráshoz hatfokozatú manuális váltó csatlakozik, automataváltó egyelőre nem érhető el a kínálatban.

Ha valaki szeretné, akkor tisztán elektromos verzióban is megrendelheti. Az eDeliver 9 néven futó furgont 204 lőerős (150 kW) teljesítményű villanymotor hajtja, amely a 88 kWh kapacitású akkumulátor-csomagról nyeri a működéshez szükséges energiát. Ez egy feltöltéssel – WLTP kalkuláció alapján – 411-454 kilométert tud megtenni, töltése pedig 11 kW-os AC-töltővel 9 óra alatt, míg 90 kW teljesítményű DC-töltővel alig 51 perc alatt elvégezhető. Az elektromos verzió esetében azonban csak a 11 kW-os AC-töltő számít szériatartozéknak.

A Deliver 9 nemcsak vezető- és utasoldali légzsákokkal, hanem oldallégzsákokkal is felszerelik. Az aktív vészfékasszisztens, a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, a tolatókamera és a parkoló radar pedig a biztonságos vezetés megvalósítását segíti.

Vezetés

A Maxus Deliver 9-es vezetésekor már az első kilométereken feltűnik, mennyire dinamikusan gyorsul. Könnyű vele felvenni a forgalom ritmusát, a nagy és széles külső visszapillantó tükrök pedig jó szolgálatot tesznek sávváltásoknál. Alapvetően egy fürge és kevésbé zajos karakterét ismerhettük meg, kormányzása pontos.

A váltókar kezelése könnyed, nem akadozik, teljesen simán lehet váltani vele a fokozatok között. A kuplungról sem csúszik le az ember lába, látszik, hogy ezt az európai embereknek méretezték.

Futóműve feszesnek mondható, ami miatt egyenetlen utakon kissé rosszabb a menet komfort. A kanyarokban ugyanakkor nem dől be a karosszéria és egészen jól megőrzi a stabilitását.

A teszt alatt egy népszerű barkácsáruház raktárába is behajtottunk vele. A raktár szűk, kétsávos útján való közlekedés a parkoló autók, valamint az útra helyezett raklapos áruk között jó kihívást kínált. Sőt a kijárat felé méginkább megizzasztott, mivel szinte derékszögben kellett vele jobbra fordulni, a szűk oszlopokkal zárt kapura.

Szerencsére ezen a teszten nem vérzett el a Deliver 9. Könnyen ki lehetett korrigálni és az így össze hozott extra kormánymunka sem bizonyult fárasztónak. A parkolóradarok sokat segítettek, de a tolatókamera is jól jött, még szikrázó napsütésben is kiváló képet ad a furgon hátsó környezetéről. Fontos figyelembe venni, hogy ez a kis eszköz a hátsó ajtók fölé került, vagyis magasból mutatja a furgon mögötti területet.

Végül sikerült kijutnunk a raktárból a nélkül, hogy bárminek baja lett volna, bizonyítva, hogy alkalmas a városi melóra a furgon. Kis helyen is könnyű megfordulni vele, hiszen mindössze 7 méteres fordulókörrel rendelkezik.

A negatívumok közé sorolható, hogy egyes vezetéstámogató rendszerek nem működnek precízen. A fáradtságfigyelő például sokszor indokolatlanul bejelez, az ütközésre figyelmeztető rendszer pedig a dugóban történő araszolásoknál rendszeresen tévesen jelez az előttünk haladó autókra fékezéskor. Autópályán viszont egyáltalán nem jelzi, ha túlságosan közel megyünk a másik járműhöz. Sávváltásnál pedig irányjelző használata esetén is felugrik egy kis grafika a műszeregység kijelzőjén, egyfajta visszajelzésként, hogy szabad a pálya. Ez indokolatlannak tűnik, sokkal inkább akkor lenne szükség figyelmeztetésre, ha a sávváltás nem hajtható végre biztonságosan.

Érdekesség, hogy a Deliver 9 nem enged elindulni akkor, ha sofőrnek nincs bekapcsolva a biztonsági öve, nyitott hátsó ajtókkal viszont simán engedi az elindulást, csupán jelzi a rendszer, ha bármelyik ajtó nyitva felejtődik.

Nem rendelkezik túl nagy étvággyal a dízelmotoros Maxus Deliver 9, a teszthét alatt 9 literes fogyasztás produkált átlagosan, miközben városban használtuk elsősoban.

Költségek

Az Maxus Deliver 9 L3H2 változata már nettó 11 690 000 forinttól hazavihető, de 350 ezer forintért metálfényezést, 250 ezer forintért pedig +3 év vagy +40 ezer kilométernyi garanciát is kérhetünk hozzá. Nemcsak zárt áruszállítós, hanem szimpla kabinos alvázzal is elérhető. A cikk írásakor egyébként kétmillió forintos kedvezmény érhető el a modellre.

A Maxus Deliver 9 és vetélytársai – Listaár, forint, nettó Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI (114LE) 13 877 560 Ft Fiat Ducato 3.5t 2.2 Mjet 140 LE (140LE) 11 710 000 Ft Toyota Proace Max (140 LE) 12 680 000 Ft Volkswagen Crafter 30 (150LE) 13 197 000 Ft Maxus Deliver 9 (150 LE) 11 690 000 Ft

Értékelés

Első blikkre úgy tűnik, mintha a kínaiak jól felmérték volna a terepet és megpróbáltak egy olyan furgonnal Európába jönni, ami kinézetre, funkcionalitásában és felszereltségében megközelíti a piac éltanulóit. A Deliver 9 sajnos csak korlátozott mértékben személyre szabható. Míg az európai gyártóknál hozzászoktak ahhoz, hogy mind a karosszéria szín, mind a hossz, mind a magasság terén széles kínálattal kell rendelkezni, addig a Maxusnál inkább a „kevesebb több” el érvényesül. Ettől még persze lehet vonzó és csábító pláne egy olyan piaci környezetben, amiben a leginkább most a könnyű teherbírású áruszállítóknak áll a zászló.

A raktér és a vezetőtér burkolásán viszont még dolgozni kell, emellett egyes vezetéstámogató rendszerek sem működnek precízen. Menet közben szinte folyton pittyeg, vagy csipog valami, mintha az intenzív osztályon ülne az ember. Ergonomialiag viszont meglepően jó a kialakítása és egy kis csiszolással olyan furgon hozható ki belőle, ami beleszólhat a nagy márkák versenyébe. A nagy kérdés persze, hogy elég lesz-e ez az árelőny egy nem ismert furgonnak a piacon bevált konkurensekkel szemben.

Mellette – Ellene Erős, fürge motor

Igényes műszerfal

Nagy lábtér, még a középen ülő számára is

Nagy visszapillantó tükrök

Komfortos és erőkifejtés nélküli kormányzás Túlérzékeny fáradtságérzékelő

Zavaró grafika sávváltásnál a fedélzeti komputeren

Nem lehet kikapcsolni a sebesség túllépésére figyelmeztető asszisztenst

Nem megbízható a táblafelismerő

Túl puha raktérburkolat Szavazás