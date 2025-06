Röviden – Maxus eDeliver3 Mi ez? Közepes méretű furgon elektromos hajtással, a kínai SAIC konszern kínálatából Mit tud? 910-935 kg árut tud elfuvarozni maximum 238 km-es hatótáv mellett Mibe kerül? Az eDeliver 3 alapváltozata nettó 11 590 000 forintba kerül, míg a hosszabb változatért 400 ezerrel többet kell fizetni. Kinek jó? Mindenkinek, aki egy relatíve olcsó, ámde fapados elektromos furgonnal szeretne búcsút inteni az örökös gázolajár ingadozásnak.

Kínában minden másképpen van? Nos, ott is a jobb oldalon közlekednek, mint nálunk. Árut ők is szállítanak, így hát furgonjaik is vannak. Mivel pedig egyre többet készítenek kézenfekvő az ötlet, hogy furgonjaikat Európában is értékesítsék. Megnéztük mit tud a magyar piac legújabb jövevénye, a Maxus eDeliver 3, amely, ahogyan a neve is utal rá, tisztán elektromos hajtású furgon. Bemutatkozására késő tavasszal került sor, ezúttal pedig egy hosszabb tesztre is el tudtuk vinni.

Külső

Az eDeliver 3 a közepes méretű furgonok világában versenyzik a vásárlók kegyeiért, tehát ott ahol például a VW ID.Buzz, az Opel Vivaro-e, vagy a Ford E-Transit Custom. Megjelenése újdonság érzését kelti, hiszen ismeretlen mifelénk, nem látni rajta, „ki fia borja”. Az orrán lévő A-betűre hasonlító logó kapcsán nem sok mindenre lehet asszociálni. Üdítő meglepetés, hogy a logo benyomásával viszont könnyedén hozzáférhetünk a töltőcsatlakozóhoz, mivel egyfajta fedélként funkcionál. A dizájnja friss és modern, bizonyos szinten még egyedi is. Nem emlékeztet egyetlen versenytárs termékére sem, ami mindenképpen pozitívum.

15 fotó

A nagy méretű halogén fényszórók közvetlenül a motorháztető pereme alatt húzódnak meg. Hűtőmaszkja nincs, de a lökhárítóban kialakítottak egy méhsejtes légbeömlőt a kedvezőbb légellenállás érdekében. Az A-oszlopok fekete színnel történő optikai eltüntetése csinos megoldás, utoljára ilyet a LEVC VN5 áruszállítónál láthattunk.

Jól láthatóan a letisztult, sallangmentes megjelenésre törekedtek, de kissé túlságosan is, mert megfeledkeztek az oldalsó műanyag védőlécek alkalmazásáról, ami megvédhetné a karosszériáját a rányitásoktól. A kerékjárati íveket és a kocsitest alját vékony műanyag lemez köti össze, de ennek inkább esztétikai hatása van.

A Maxus eDeliver 3 kétféle hosszúságban készül: az L1-es 4555 mm, az L2-es pedig 5145 mm hosszú. Mindkét változat 1900 mm magas és 1780 mm széles, ami azt jelenti, hogy könnyedén be lehet hajtani vele egy mélygarázsba. Pakolni két oldalról lehet a kínai puttonyost. Hátul kétszárnyú ajtók vannak, amelyek együttesen 1780 mm szélesek, magasságuk pedig eléri a 1270 mm-ert. Az oldalsó ajtó pedig 710 mm széles, oldalról tehát nem igazán lehet berakni raklapot.

Belső

Az utastér kidolgozása és minőségérzete megfelel az iparági elvásásoknak. Mind a vezető, mind pedig az utasülés kifejezetten kényelmes, mivel teljes értékű comb-, illetve válltámasszal bír. Sőt, a vezetőülésnél jobb oldalon egy kartámaszt is igénybe lehet venni a hosszabb utakon. A jobb kéz pihentetése amúgy is indokolt, hiszen automataváltós, aminek a tekerőkapcsolója a műszerfalon található. A mechanikus kézi fék karja pedig a vezetőülés mellé, jobb oldalra került.

A két ülés között egy nagyobb rendszerező található, amire könnyen és gyorsan lerakhatjuk a személyes használati tárgyakat, vagy iratokat. Negatívum, hogy pohártartó csak itt található. A műszerfalon nincs és az ajtózsebekben sem alakítottak ki félliteres palackok tárolására szolgáló helyeket. Egy melós furgonban ez hiányosság.

Az is a negatívumok között említhető, hogy nincs teljes értékű kesztyűtartó, csak egy kis polc van az utasülés előtt. Zárható rekeszt felesleges lenne benne keresni, pedig napközben számos olyan dolog lehet, amelyet nem akarunk szem előtt hagyni. Az akasztót sem szerelték be a kisebb kabátok, vagy pulóverek tárolására a hátfalra. A „mobil iroda” funkciókat sem igazán elégítik ki, holott a legtöbb furgon már megfelel ezeknek az elvárásoknak a szegmensben.

A multikormány fogása kissé kemény, de egyébként személyautós. Műszerfala kissé retrós, ugyanis még mechanikus kivitelű, csak a fedélzeti komputer folyadékkristályos kijelzője képviseli a 21. századot ezen a téren. A műszerfal közepén a 7 col átmérőjű színes kijelzőt látunk, amely alapvetően az infotainment rendszer kezelésére szolgál. Ezen jelenik meg továbbá a tolatókamera képe is.

A klíma kapcsolói a kijelző alatt helyezkednek el. Megtalálható még egy kapcsolósor a kormánykeréktől balra, alul. Ide került a rekuperáció állítását szolgáló gomb is. Ez kissé kellemetlen megoldás, mert ha az ember állítani akar rajta, akkor elvonja a figyelmet. Csak és kizárólag a fedélzeti komputer kijelzőjéről lehet tudni, hogy éppen mennyire erős fokozatban van.

Bár az akkumulátor a raktér padlójába van beépítve, ennek ellenére teljesen sík raktérpadlóval büszkélkedhet. A kerékjáratok között 1220 mm-es szélességgel lehet számolni, az oldalfalak között pedig 1665 mm-nyi hely maradt. A hátsó ajtóküszöb és a raktérelválasztó fal közötti tér az alapváltozatnál 2180 mm, a hosszabbnál pedig 2270 mm hosszú. Előbbi 4,8, utóbbi pedig 6,3 köbméteres raktérrel rendelkezik. A gyári brosúra szerint a rövidebb változatba kettő, míg a hosszabba akár három EUR-raklap is befér.

A raktér kivitelezése igényes, az oldalfalakat műanyag-lapokkal burkolták. A padlót PVC-borítás védi a sérülésektől és a rakományok rögzítése érdekében 4 darab rögzítőszemet is elhelyeztek a raktérben. Ezeket azonban érdekes módon nem a padlóba, hanem az oldalfalakba csavarozták. A jármű 2525-2630 kg-os önsúllyal rendelkezik, ebből 910-935 kilogramm a maximális terhelhetőség.

Technika

160 lóerős (118 kW) állandó mágneses szinkronmotor mozgatja a Maxus eDelivery 3-at. Az egység, a 255 Nm-es forgatónyomatékát az első kerekekre adja le. Gyári adatok szerint 12 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy álló helyzetből elérje a 100 km/órás tempót. A padló alá egy bruttó 50,23 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátor-csomag került. Mivel szerkesztőségünknél a rövidebb változat járt, ezért ennél a szabvány szerint 259 km-es hatótáv állt rendelkezésre, a hosszabb változattal viszont csak 228 kilométert lehet menni egyetlen feltöltéssel.

A töltőcsatlakozó, ahogy korábban említettük az autó orrán. Töltés esetén csak fel kell tolni a panelt és már neki is lehet állni a folyamatnak. Egyenáramú, 11 kW-os töltéssel az akkumulátor 5,6 óra alatt tölthető fel, míg váltakozóárammal, 57 kW teljesítménnyel ez a művelet 45 percet vesz igénybe. A gyártó az akkumulátorokra 8 év vagy 160 000 km-es garanciát biztosít.

A gépjárművezető munkáját olyan vezetőtámogató rendszerek segítik, mint például a fékasszisztens, a hegymenet asszisztens, a tempomat, valamint a menetstabilizáló elektronika. Ez azonban a jelenlegi szabályok szerint már kevés, az eDeliver – ha a magyar nyelvű gyári brosúrát vesszük alapul – akkor nem teljesíti a tavaly júliusban bevezetett GSR2-es biztonsági előírásokat, hiányzik belőle például a fáradtságfigyelő, az intelligens sebességszabályozó rendszer és a vészfékjelzés is.

Vezetés

A Maxus eDeliver 3-al úgy kell elindulni, mint egy hagyományos, belsőégésű motorral szerelt furgonnal. Először is rá kell adni a gyújtást, majd a kulcsot még egyszer el kell fordítani úgy, hogy megjelenjen a Ready-felirat. Amennyiben ez sikerült, akkor már ki is lehet választani a tekerőkapcsolón a megfelelő fokozatot. Természetesen a kézifék kiengedéséről sem szabad megfeledkezni.

Vezetés közben háromféle rekuperáció szint közül választhat a sofőr. Az L (Low) a nagyon enyhe, az M (Medium) a közepes erősséget, a H (High) pedig a legerősebb fokozatot takarja. A High gyakorlatilag egypedálos vezetést jelent, hiszen ennél városi tempó esetén akár állóra is lassulhat a jármű. Az volt megfigyelhető, hogy a High használata esetén lassabban fogyott a rendelkezésre álló hatótáv.

A kormányzása nagyon könnyű és precíz. A kormánykerék rendkívül könnyedén, erőkifejtés nélkül forgatható még alacsonyabb tempónál is. Egy napi vezetés sem jelent gondot. Fontos előnye, hogy csendes, fülkéje jól szigetelt, menet közben csupán egészen halk villanyos búgás hallható. Terhelten is nagyon jól gyorsul, szinte nincs különbség a dinamikában amikor üres vagy meg van rakva.

Zavaró tulajdonsága ugyanakkor, hogy a rosszabb minőségű utakat nehezen viseli, kifejezetten pattogóssá és rázóssá válik a futóműve.

Oldalra nehéz belőle kilátni, a külső visszapillantó tükrök viszont kellően nagyok, remekül csökkentik a holttereket. A tükröknek és a precíz kormánymű révén könnyedén lehet vele sarok tolatni.

Bár még az ordas nyári kánikula előtt probáltuk, azért elmondható, hogy kellemes 25-26 fok mellett hatékonyan üzemel a klímája. Tény ugyanakkor, hogy működtetésekor 15-20 kilométerrel kisebb hatótávval kell számolni a teljes hatótávból.

Költségek

A Maxus eDeliver 3 alapváltozata nettó 11 590 000 forintba kerül, míg a hosszabb kivitelért 400 ezerrel többet kell fizetni. Az alapfelszereltség része például az automata légkondicionáló, a bőr kormánykerék, a tolatókamera, valamint a tempomat. Extrázni az említett paraméterek felett nem igazán lehet. A gyártó a modellre 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciát kínál. Ez nem mellesleg a másik kínai márkánál, a Farizonnál is így van. Igaz, ők 5 év vagy 200 ezer kilométeres garanciával kínálják a SV-t.

A maximálisan igényelhető támogatás rá 3,8 millió forint. Ezzel az árszinttel a magyar piac egyik legjobbjának számít, de ha a kedvezményes árat nézzük, akkor az Opel Vivaro Electric M is pariban van vele. Azt ugyanis a forgalmazó most nettó 12 590 000 forintért árulja. Ez persze nem listaár, csak egy akciós összeg, ami a készlet erejéig tart.

A Maxus eDeliver3 és vetélytársai – Listaár, forint Maxus eDeliver3 (118 kW, 50,2 kWh, 238 km) 11 590 000 Mercedes-Benz eVito (85 kW, 60 kWh, 264 km) 19 065 100 Ford E-Transit Custom (100 kW, 65 kWh, 329 km) 17 965 000 Opel Vivaro Electric M (100 kW, 50 kWh, 320 km) 15 950 000

Az egyhetes teszt alatt összesen 243 kilométert tettem meg vele és ez idő alatt 18,93 kWh/100 km-es energiafelhasználási értéket produkált. Visszatöltése mintegy két óra alatt, egy MVM Mobiliti töltőnél valósult meg és 10 350 forintot fizettem érte a 220 ft/kWh-os áron. Ebből az jön ki, hogy nagyjából hét liternyi gázolaj árát költöttem rá 100 kilométerre vetítve. Aki tudja otthon tölteni, annak viszont 2,2 literes üzemanyagárból kijön ekkora táv, amely igazán vonzóvá teszi a fenntartását a dízel modellekkel szemben. Nem is beszélve az elektromos hajtás kisebb költségigényéről a gázolajjal hajtott változatokkal szemben.

Értékelés

A Maxus eDeliver3 tulajdonképpen remekül hozza azt a minimumot, amit egy elektromos furgonnak manapság tudnia kell ebben a szegmensben. A fülkéje modern és kényelmes, felszereltsége viszont kissé fapados. Nagy kár, hogy általa képviselt technológián érződik az idő múlása, de legalább azt biztosan teljesíti amit ígérnek . Tényleg annyit megy el egy feltöltéssel, amit ráírnak a cédulájára.

Vitathatatlan, hogy bizonyos paraméterekben alul marad az európai márkák elektromos áruszállítóival szemben, ennek ellenére különcsége miatt akár vonzó lehet azok számára, akik kissé eltérő koncepció mentén kialakított vezetőtérre vágynak. Ráadásul az ára nagyon versenyképes, amely egy vállalkozás számára döntőt tényező lehet.

Mellette – Ellene Nem koppintás a dizájnja

Kényelmes, karfás vezetőülés

Állítható rekuperáció

Terhelten is fürge

Hatékony klíma Nincs zárható tárolórekesz

Kevés pohártartó

Kissé pattogós futómű

Karosszéria védő léc hiánya

Szavazás