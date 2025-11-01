Japánban nagy hagyománya van a tuningolásnak. A szigetországban érhető módon előnyt élveznek a hazai gyártású és fejlesztésű márkák. Van miből dolgozni, hiszen Japánban 14 autómárka létezik. Haszonjármű fronton pedig a Hinót érdemes kiemelni, de ezúttal nem egy japán, hanem európai teherautót vettek kezelésbe. Paradox módon olyan öszvért hoztak létre, ami ugyan őrzi az eredeti megjelenést, de egy kis hamisítatlan japán sportossággal is megfűszerezi az összképet.

A megvalósítást a Seno Pro tuning cégre hárult, amely Nara városában működik. Valaki nagyon szeretheti ott az európai teherautókat, mert tavaly a cég a holland Truckstar Fesztiválon egy tuningolt Scania 500S-sel vett részt, amelynek hátfalán egy japán szamuráj harcos volt látható. Az idei évben a Seno Pro ismét egy södertalje-i gyártású vontatóhoz nyúlt, ám ezúttal egy 460S-re esett a választása. Bár a front részhez nem nyúltak túlságosan hozzá, de a hátsó lökhárító helyére egy olyan elemet építettek, amely a méltán híres Nissan GT-R-t idézi meg.

5 fotó

A projekt megvalósításához egy 3,6 méteres tengelytávú vontatót használtak fel, majd levették az eredeti gyári lökhárítót és egy teljesen új változatot építettek. A nagy, kerek hátsó lámpák, valamint a diffúzor aszfaltszaggató géppé varázsolja a Scania 460S-t. Ha éjszaka ránéz valaki, akkor könnyen összetévesztheti hátulról egy GT-R-el is, hiszen a hasonlóság megtévesztő!

Az összképet emellett olyan kiegészítők teszik sportosabbá, mint az égnek álló, krómozott kipufogó csövek, valamint a fényezett oldalszoknyák, amelyek szinte az aszfaltig érnek. Így olyan hatást kelt a Scania, mintha le lenne ültetve.

A tuningolt Scania 460S-t nem Japánban, hanem Dél-Koreában, a szöuli haszonjármű-kiállításon mutatták be. Jó eséllyel jövőre is elhozzák a hollandiai Truckstar Fesztiválra. Alig várjuk a Seno Pro következő húzását!