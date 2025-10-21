Aliga elképzelhető, hogy ne fordulna valaki utána azoknak a vontatóknak, amelyek kulcsait a napokban adták át az üzemeltetőnek. A német MTB GmbH összesen három darab Mercedes-Benz Arcos Extent (Arocs 1853 LS, 1843 AK és 2553 LK) vontatót vásárolt, amelyeket az építőipari munkák során fognak használni a különféle billenőplatós félpótkocsik vontatására.

Az újdonságok egy 100 darabos limitált szériához tartoznak, amit idén dobott piacra a háromágú csillagról ismert márka. A vontatók megjelenését egyedi díszítőelemekkel varázsolták különlegessé. Ezek közé tartozik a rozsdamentes alufelni, a LED-technológiás fényszóró, a szürke metálfényezés, valamint a szélvédő és a hűtőmaszk közötti rész mattfekete fényezése. Az off-road terepen történő használat miatt a vontatók alsó fülkeerősítést, valamint fényszóróvédő burkolatot is kaptak.

4 fotó

A szélvédő könnyebb tisztítása érdekében – amire ezen a felhasználási területen gyakran van szükség – egy fellépőt integráltak a lökhárítóba, a szélvédő alatt pedig masszív kapaszkodókat helyeztek el. A vontatók belsejét is exkluzív kialakítás jellemzi, ami többek között a bőborítású multikormánynak, valamint a bőrüléseknek köszönhető. A műszerfaluk teljesen digitális és a sofőr részére a legújabb Mercedes-Benz multimédia rendszer áll rendelkezésre, amely sok új hasznos funkció mellett hangvezérlést és fejlett navigációt kínál.

Az új vontatók hajtásáról a 625 lóerős, 15.6 literes OM 473-as dízelmotor gondoskodik. A soros, hathengeres blokk a fülke alá került beépítésre. A lóerőkre azonban szüksége is van ezeknek a nyergeseknek, hiszen az építkezéseken általában maximálisan kihasználják a rendelkezésre álló teherbírást.

A Mercedes-Benz Arocs-ot hivatalosan 2013 januárjában mutatták be a sajtónak, majd a nagyközönség a müncheni Bauma építőipari kiállításon láthatta először. A modell a korábbi Axor és Actros modellek építőipari változatait váltotta le.