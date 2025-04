Kiválóan értenek az időzítéshez a Mercedes-Benz Trucks-nál. A stuttgarti gyártó a jelenleg is zajló Baumán, a világ egyik legnagyobb építőipari szakkiállításán nagyot villantott, ugyanis két világpremiert is tartott. Az eseményre a Vezess is meghívást kapott, így a helyszínen tekinthettük meg az újdonságokat. Elöljáróban annyit elmondhatunk, hogy mind az elektromos, mind pedig a dízel hajtás szerelmesei örülhetnek a csillagos márka fejlesztéseinek.

Mielőtt azonban rátérnénk ezekre, érdemes egy pillantást vetni magára a környezetre. A Baumára a 2022-es adatok szerint közel félmillió látogató érkezett, akik 200 ezer négyzetméternyi fedett és több mint 400 ezer négyzetméternyi külső kiállító területet nézhettek végig. Az eseményre 60 országból legalább háromezer cég látogatott el. Jól látszik tehát, hogy ez egészen más „liga”. Ide érdemes világpremiert hozni, de jó vendégként érdemes figyelembe venni a házigazda „kéréseit” is. Melyek ezek? Nos, idén a fenntarthatóság, a klímaváltozás, a digitális megoldások és az előremutató koncepciók vannak a figyelem középpontjában.

Ezért fókuszált erre a Daimler Truck leánya, a Mercedes-Benz Trucks is, amely az idei év első negyedévében 99 812 teherautót és autóbuszt adott el összesen globálisan, ami minimális, -8%-os csökkenés az előző év hasonló időszakához képest. Ez egybevág a trendekkel, ugyanis a csökkenésért leginkább az EU-s piac gyengélkedő teljesítménye tehető felelőssé. (Az EU-ban 6,3 százalékkal csökkent tavaly az új teherautók értékesítése.)

Két Mercedes világpremier is jutott erre a hétre 1 /18 Az új eArocs 400-as betomixer felépítménnyel Az új eArocs 400-as betomixer felépítménnyel Fotó megosztása: 2 /18 Az eArocs400-as műszerfala teljesen digitális Az eArocs400-as műszerfala teljesen digitális Fotó megosztása: 3 /18 Az eArocs 400-as 9 köbméteres kapacitású felépítményét a Liebherr gyártotta Az eArocs 400-as 9 köbméteres kapacitású felépítményét a Liebherr gyártotta Fotó megosztása: 5 /18 Az új eArocs 400-as akár billencs felépítménnyel is készülhet Az új eArocs 400-as akár billencs felépítménnyel is készülhet Fotó megosztása: 6 /18 A Daimler Trucks standján sört kínáltak a bemutató napján. Ennek köszönhetően igazán Októberfesztre hajazó hangulatban lehetett részünk Münchenben. A Daimler Trucks standján sört kínáltak a bemutató napján. Ennek köszönhetően igazán Októberfesztre hajazó hangulatban lehetett részünk Münchenben. Fotó megosztása: 7 /18 Stina Fagerman, a Mercedes-Benz Trucks marketing-, értékesítési- és szolgáltatási vezetője Stina Fagerman, a Mercedes-Benz Trucks marketing-, értékesítési- és szolgáltatási vezetője Fotó megosztása: 9 /18 Kilátás az eArocs 400-as fülkéjéből hátrafelé. Jól látszódik az "akkumulátor" torony. Kilátás az eArocs 400-as fülkéjéből hátrafelé. Jól látszódik az "akkumulátor" torony. Fotó megosztása: 10 /18 Az eArocs-hoz 50, 200 vagy 400 kW teljesítményű töltőoszlopok állnak rendelkezésre. Az eArocs-hoz 50, 200 vagy 400 kW teljesítményű töltőoszlopok állnak rendelkezésre. Fotó megosztása: 11 /18 Az Arocs Extent limitált szériás változatra nagyon sokan voltak kíváncsiak Az Arocs Extent limitált szériás változatra nagyon sokan voltak kíváncsiak Fotó megosztása: 13 /18 A szabadtéren is volt egy limitált szériás Arocs Extent. A szabadtéren is volt egy limitált szériás Arocs Extent. Fotó megosztása: 14 /18 Az Arocs Extentben egymásnak adták a kilincset az érdeklődők Az Arocs Extentben egymásnak adták a kilincset az érdeklődők Fotó megosztása: 15 /18 Az Arocs Extent óriási csillaga mögött egy zongoralakk fekete panel van Az Arocs Extent óriási csillaga mögött egy zongoralakk fekete panel van Fotó megosztása: 17 /18 A Daimler Truck standján egy dízel Atego is megtalálható volt. A Daimler Truck standján egy dízel Atego is megtalálható volt. Fotó megosztása: 18 /18 A jö öreg extra nehéz rakományok vontatására használt dízel Arocs vontató A jö öreg extra nehéz rakományok vontatására használt dízel Arocs vontató Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Kis darabszámban

Bár gyakran úgy érezni, hogy nagy hangsúly helyeződik az elektromos hajtásra, a Daimler Truck Group esetében ez továbbra is marginális, ugyanis az év első három hónapjában 759 darab akkumulátor-elektromos járművet adtak el. Ennek ellenére olyan szegmensben – a nehézkategóriás utcai építőipari teherautók terén – készültek újdonsággal, ahol most még gyerekcipőben jár az elektrifikáció.

Összesen 30 uniós országban fogják forgalmazni azt az új Mercedes-Benz eArocs 400 elektromos teherautót, amelyet hétfőn délelőtt lepleztek le a Daimler Truck standján. Úgy tudjuk, hogy évente mindössze 150 darab fog készülni ebből, vagyis viszonylag szűk volumenre számíthatnak a leendő üzemeltetők. Az ITE Bus&Truck Kft, mint a Daimler Truck hazai képviselete úgy számol, hogy hazánkban 1-2 darab eladására van esély a következő esztendőben.

A villanyteherautó forgalmazása ugyanis csak a jövő év első felében indul, az első kiszállításokra pedig 2026 harmadik negyedévében kerülhet sor. Mi az elsődleges előnye? Leginkább az, hogy ezzel az ultraalacsony, vagy a zéró-emissziós zónákba is be lehet akár hajtani. Utóbbi például Londonban van, de Amszterdamban is terveznek bevezetni ilyeneket az évtized végéig.

Csendes teherautó

A bevált főegységekkel rendelkező teherautó akkumulátor-elektromos hajtásrendszerrel készül, ennek köszönhetően csendes és tiszta üzemet biztosít. „Az eArocs400 a lokális CO 2 -kibocsátástól mentesen üzemeltethető, ugyanakkor ugyanolyan erős és robosztus, mint ahogyan azt a dízelüzemű Arocs-októl az üzemeltetők megszokhatták. Az elektromos variánsok kínálatát úgy alakítottuk ki, hogy lefedje az utcai építőipari fuvarozás legfontosabb területeit. Akkumulátor-technológiás hajtásrendszere révén különösen alkalmas a belvárosokban, vagy a lakott területen történő használatra” – hangsúlyozta Stina Fagerman, a Mercedes-Benz Trucks marketing-, értékesítési- és szolgáltatási vezetője a sajtóbemutatón.

Az újdonság kezdetben 32 és 41 tonnás változatban készül kizárólag 8×4/4-es hajtásképlettel, négy különböző tengelytávval, betonmixer vagy építőipari bilincsesként. A kiállított változat 4550 mm-es tengelytávval, két darab 9 tonnás, illetve két darab 10 tonnás hipoid tengellyel volt ellátva.

Az eArocs 400 hajtásrendszere számos olyan főegységet használ, amelyek a korábban bemutatott eActros 600 elektromos vontatóban is megtalálható. A négytengelyes jármű hajtásáról egy nagy teljesítményű 380 kW (519 LE) folyamatos és 450 kW (612 LE) csúcsteljesítménnyel rendelkező központi villanymotor gondoskodik. Az egységhez egy háromfokozatú sebességváltó csatlakozik. Ahogyan a dízelüzemű változatok, úgy az eArocs400 is bolygóműves tengelyekkel készül, ami biztosítja az építési területeken történő közlekedéshez szükséges hasmagasságot, valamint a terepjáró képességet.

A lítium-vasfoszfát (LFP) kémiájú akkumulátorok a CATL-től érkeznek. A járművet 800 voltos fedélzeti elektromos rendszerrel, valamint két darab, összesen 414 kWh kapacitású akkumulátorral szerelték, amelyek a fülke mögött egy külön tárolóban kaptak helyet. Így egy feltöltéssel 200 kilométert tud megtenni betonmixer felépítménnyel. Ez a kalkuláció szerint elég lehet, hiszen ezen a területen a napi 100 km tekinthető átlagosnak a Mercedes-Benz Trucks szerint.

A csillagos márka az elektromos teherautókhoz Alpitronic töltőket kínál a TruckCharge szolgáltatás keretében. Az üzemeltetők 50, 200 és 400 kW teljesítményű töltőoszlopok közül választhatnak. A billencses változatnál a hatótávolság akár a 240 kilométert és elérheti. Felépítménytől függetlenül akár 400 kW teljesítményű töltővel is tölthető a jármű oldalain elhelyezett szabványos, CCS2 töltőaljzatokon keresztül. A két akkumulátor 20-ról 80 százalékra való feltöltéséhez mindössze 45 percre van szükség.

Digitális újdonságok

Az eArocs 400 immáron a megújult Multimedia Cockpit-tal, vagyis digitális műszerfallal készül, amelynek részeként a 30 cm átmérőjű érintőképernyő multimédia rendszer áttekinthetőbb és intuitívabb lett. Alapvetően ezen jeleníthető meg az energiaáramlás, az akkumulátorok töltöttségi szintje, a gumiabroncsok nyomása, illetve hőmérséklete. A hangvezérlés továbbra is elérhető hozzá, sőt több funkció vezérelhető a segítségével. Vezetőtere a kiváló anyagválasztás révén nemcsak modern, hanem igényes is, hiszen nemcsak a kormány, hanem az ülések is bőr bevonatot kaptak.

Az építőipari járműveknél a biztonság kifejezetten fontos hívószó. Éppen ezért az eArocs 400-asban már a hatodik generációs automatikus vészfékrendszer (ABA6), a második generációs aktív oldalsó holtérfigyelő, valamint az elülső holttérfigyelő dolgozik. Ezek a vezetéstámogató eszközök nemcsak lehetővé teszik az aktuális járműbiztonsági (GSR) előírásokat, hanem meg is haladják azokat. Mindemellett az eArcos fel van szerelve az eredetileg 2018-ban bemutatott, illetve a 2022-ben felfrissített digitális visszapillantóval is.

Tetszőleges felépítményekkel

A Baumán bemutatott eArocs 400-as könnyűszerkezetes felépítményét a Liebherr gyártotta. A HTM 905-ös keverődob 9 köbméteres kapacitással rendelkezik és forgatásáról hidraulikus dobhajtás gondoskodik. A hidraulikaszivattyú viszont a jármű nagyfeszültségű akkumulátoraiból nyeri az energiát. Az elektromos mellékhajtás (ePTO) teljesítménye 90 kW, a mechanikusé (mPTO) pedig 70 kW.

Érdekesség, hogy a kiállításon egyébként látható volt egy tisztán elektromos hajtású keverődobbal rendelkező változat is, amelyhez a CIFA anyavállalata, a Zoomlion gyártotta az ENERGYA szériából származó E10 típusú betonmixer felépítményt. A 10 köbméteres névleges térfogattal rendelkezik, a teherautó megengedett össztömege pedig eléri a 44 tonnát. Fontos megjegyezni, hogy az eArocs ugyanakkor billenőteknővel is rendelhető, a kiállításon már látható is volt egy ilyen, Meiller-gyártmányú billenccsel ellátott változat.

Limitált szériás Arocs

A Daimler Truck standján szinte mozdulni sem lehetett, annyian kíváncsiak voltak a limitált szériás Arocs-ra, amelyből mindössze 100 darab készül. A 2025 júliusában szériagyártásba kerülő modell különleges jellemzői közé tartozik a napellenző, valamint a szélvédő alatti elem egyedi mintázata. De Weather Gray hűtőrács, a fényes fekete keréktárcsák, a karbon hatású, valamint a LED-technológiás külső fényszórók is különlegesebb megjelenést biztosítanak az „Arocs Extent” limitált szériás változatnak. Hajtásáról OM 470, OM 471, illetve OM 473 típusú dízelmotorok gondoskodnak, függően attól, hogy milyet rendel meg hozzá a megrendelő. Kétség nem fér hozzá, hogy vagány és dögös külsővel büszkélkedhet,

A Mercedes-Benz standján még egy billenőplatós Atego is kiállításra került, amelynek odalán bár a 1530-as típusszám volt látható ennek ellenére már 16 tonnás teherbírással rendelkezett. Ahogyan nagyobb testvérei, úgy már ez is fel volt szerelve az ABA6, elülső holttérfigyelővel, valamint az aktív oldalsó holttérfigyelővel (ASA2).

A stuttgarti gyártó tehát két fontos világpremierrel rukkolt elő, amelyekkel minden bizonnyal érdekes színfoltot fognak képviselni az építőipari járművek szegmensében.