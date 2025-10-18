Kamilla Strommen alig 1-2 éve dolgozik buszvezetőként. Szakmáját egy midibusszal kezdte, de ma már két-, illetve háromtengelyes turista buszok volánja mögött tölti a munkaidejét. A 26 éves, angyalarcú, szőke hölgynek a jelek szerint van annyi szabadideje, hogy humoros TikTok videókat készítsen munka közben, amelyekkel jó ideje szórakoztatja az utazni vágyókat.
Videóinak többsége zenés, táncos produkció, de akadnak olyan alkotások is, amelyekben a szakmai szépségeit, az autóbuszokat, vagy humoros helyzeteket mutat be. Egyik legfrissebb videója éppen ilyen. A kiinduló pontját egy olyan szituáció adja, ami valószínűleg gyakran felmerül a turista buszokon. Az egyik utas elégedetlenségének ad hangot az utastér hőmérsékletét illetően. A buszsofőrök minden bizonnyal sok ilyen helyzetről tudnának beszámolni.
Ha a légkondi megy, akkor valaki előbb-utóbb fázni kezd, ha pedig a fűtés, akkor előbb-utóbb valakinek melege lesz. Nehéz 40-50 utas között igazságot tenni, de az elégedetlenkedőket is meg kell hallgatni. Kamilla videójában az egyik utas fázni kezd, ezért arra kéri a buszsofőrt, hogy melegítse fel az utasteret. Az angyalarcú hölgy azonban olyan választ ad erre, ami finoman szólva sem hétköznapi. A fiatal buszsofőr lényegében egy geggel reagál, ami úgy kezdődik, hogy széthúzza a felsőjének zipzárját. És, hogyan folytatódik mindez? Az a lenti videóból kiderül!
@bussjenta Passenger’s not freezing anymore😅 @magnehaheim @Bussmagasinet #bussjenta #busdriver #fyp #bus #norway ♬ buttons - liv's audios