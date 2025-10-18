Kamilla Strommen alig 1-2 éve dolgozik buszvezetőként. Szakmáját egy midibusszal kezdte, de ma már két-, illetve háromtengelyes turista buszok volánja mögött tölti a munkaidejét. A 26 éves, angyalarcú, szőke hölgynek a jelek szerint van annyi szabadideje, hogy humoros TikTok videókat készítsen munka közben, amelyekkel jó ideje szórakoztatja az utazni vágyókat.

Videóinak többsége zenés, táncos produkció, de akadnak olyan alkotások is, amelyekben a szakmai szépségeit, az autóbuszokat, vagy humoros helyzeteket mutat be. Egyik legfrissebb videója éppen ilyen. A kiinduló pontját egy olyan szituáció adja, ami valószínűleg gyakran felmerül a turista buszokon. Az egyik utas elégedetlenségének ad hangot az utastér hőmérsékletét illetően. A buszsofőrök minden bizonnyal sok ilyen helyzetről tudnának beszámolni.

Ha a légkondi megy, akkor valaki előbb-utóbb fázni kezd, ha pedig a fűtés, akkor előbb-utóbb valakinek melege lesz. Nehéz 40-50 utas között igazságot tenni, de az elégedetlenkedőket is meg kell hallgatni. Kamilla videójában az egyik utas fázni kezd, ezért arra kéri a buszsofőrt, hogy melegítse fel az utasteret. Az angyalarcú hölgy azonban olyan választ ad erre, ami finoman szólva sem hétköznapi. A fiatal buszsofőr lényegében egy geggel reagál, ami úgy kezdődik, hogy széthúzza a felsőjének zipzárját. És, hogyan folytatódik mindez? Az a lenti videóból kiderül!

Tévedés lenne azt gondolni, hogy a Frida Billag buszsofőrje holmi trash celeb lenne. Kamilla idén vezetőversenyt nyert, amiről szintén készített egy összefoglaló videót. Ennek azért van jelentősége, mert nincs a háta mögött években mérhető munkatapasztalat, ennek ellenére nagyon jó érzéssel bánik a hatalmas városközi, illetve turista buszokkal.

Furcsán hangozhat, de nagyon is van létjogosultsága a buszofőr szakma népszerűsítésének. Csak Norvégiában több 1300 autóbusz hiányzik a szakmából, de hazánk sem áll sokkal jobban ezen a téren. A buszvezető idehaza is hiányszakmának számít éppen ezért aki szeretne, az most akár állami támogatással is szerezhet D-kategóriás, azaz autóbusz vezetéshez szükséges jogosítványt.