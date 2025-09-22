Az OFA Nonprofit Kft. november 30-ig meghosszabbította a jelentkezési határidőt az ingyenes kamionos jogosítvány megszerzésére. Ez azt jelenti, hogy bőven maradt még idejük azoknak, akik jelentkezni szeretnének a „Munkaerőhiány csökkentését célzó program a szállítmányozás és a személyszállítás területén” elnevezésű pályázatra. A felhívás keretében hivatásos gépjárművezetők képzéséhez nyújtanak vissza nem térítendő támogatást „C”, „C+E” és „D” kategóriákban, valamint GKI-képzésekben.

A program rugalmasabb feltételrendszerének kialakítása a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) kezdeményezésének is köszönhető. „Az MKFE az elmúlt időszakban több javaslatot is megfogalmazott az OFA-nak a program hatékonyságának növelése érdekében. A 2024 márciusában meghirdetett pályázatra ugyanis rendkívül nagy volt az érdeklődés, több mint tízezer leendő gépkocsivezető jelentkezett be néhány nap alatt” – olvasható az egyesület honlapján.

Meglepő módon ugyanakkor az ezerfős keretprogramban (buszvezető és kamionsofőr együtt) a mai napig nem sikerült feltölteni a helyeket. Egyelőre csak 300 fő képzése kezdődhetett el a közelmúltban. Ennek hátterében az áll, hogy a jelentkezők jelentős része lemorzsolódott. Erre való tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával az OFA egy évvel kitolta a program határidejét, illetve megnyitotta a lehetőséget az újbóli jelentkezésre.

Emellett pedig kedvezőbbé tette a feltételeket. Egyfelől a regisztrált álláskeresők 20 százalékos önrészét 5 százalékra csökkentette. A nem regisztrált álláskeresők 30%-os önrészét is 10%-ra módosították. Abban ugyanakkor nincs változás, hogy a program megszakítása esetén (tehát ha a jelentkező nem fejezi be a képzést, vagy ha nem dolgozik gépjárművezetőként az őt kiválasztó vállalkozás kötelékében legalább 12 hónapot) a képzés teljes árát vissza kell fizetnie a jelöltnek. Amennyiben minden támogatási feltétel teljesül, akkor a tanuló az önerőt visszakapja — számára tehát teljesen ingyenes lesz a kategóriás jogosítvány megszerzése.

A fuvarozással foglalkozó vállalkozásoknak továbbra is van módjuk arra, hogy a leendő munkavállalójuk figyelmébe ajánlják az államilag támogatott képzési lehetőséget. A lehetőséget azonban olyan álláskeresők számára érdemes ajánlani, akiket komolyan érdekel a gépkocsivezetői hivatás.

A program részletes feltételei ezen a linken érhetők el.