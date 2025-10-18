Október elején mutatkozott be a brüsszeli Busworldon az Ikarus legújabb autóbusza, a 180e. A magyar gyár nem volt sokáig tétlenkedett, a fővárosban is tett egy kört nemrég az imponzáns 18,75 méter hosszú csuklós busszal.

A teljesen alacsonypadlós, városi utasszállításra fejlesztett autóbusz nemcsak azért fontos, mert ezáltal az Ikarus a nagyobb utaskapacitású elektromos autóbuszokat kereső üzemeltetők igényeit is ki tudja elégíteni, hanem azért is, mert a márka utoljára a ’90-es években dobott piacra csuklós autóbusz. A 180e tehát egyfajta visszatérésként is felfogható az Ikarus-történetében. A legtöbb ember valószínűleg az Ikarus 280-as, vagy 435-ös csuklós buszokkal őrizhet emlékeket.

Miért lehet fontos a visszatérés ebbe a szegmensbe az Ikarus számára? Bár a 18 méter hosszú, csuklós e-buszok beszerzési ára még mindig magas, de alapvetően csökkenő tendenciát mutat. Mindez elsősorban a növekvő keresletnek köszönhető. 2025 első felében körülbelül 1000-1200 darab csuklós elektromos buszt értékesítettek a gyártók. Várakozások szerint egy-két éven belül megduplázódhat ez a szám. A legnagyobb felvevő piacok közé Németország, Belgium, vagy Svédország tartozik. Az Ikarusnak a 180e-vel jó esélye van olyan üzemeltetőknél is, akik számára már eladott kisebb-nagyobb flottákat a szóló kivitelből, vagyis a 120e-ből.

Az Ikarus 180e számára az is kiváló esélyeket teremt, hogy egyre több nyugat-európai városban alakítanak ki zéró-emisszós zónákat. Ilyen városok között említhetjük többek között Párizst, vagy Amszterdamot. Az újdonságnak emellett jó esélye van olyan északi országok piacaira is betörni, ahol a közbeszerzéseken feltétel a magas műszaki színvonal, így például a nagy hatótáv (650 km), vagy a digitális visszapillantó tükör.