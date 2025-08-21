Amszterdamban 2025. január elsejétől alacsony emissziós zóna lépett életbe az A10-es körgyűrűn belüli területen. A szabályozás értelmében erre a területre többek között már minimum Euro VI-os károsanyag-kibocsátási normákat teljesítő teherautók hajthatnak be.

Ennél is szigorúbb előírások vonatkoznak a nehéz teherbírású teherautókra a zéró emissziós zónán belül, amely pedig az S100-as körgyűrűn belül található. A január elsejétől forgalomba helyezett teherautók oda már csak akkor hajthatnak be, ha tisztán elektromosak, azaz zéró emissziósak. Fizetni nem kell a zónákba történő behajtásért, de ha valaki megszegi az előírásokat, akkor a teherautók esetében legalább 310 eurós, vagyis legalább 122 ezer forintos büntetésre számíthat. Mindez fontos előrelépést jelent a kerékpáros közlekedés fővárosában, ahol legalább egymillió ember él.

A döntésnek már megvannak a kedvező hatásai. A város nemrég hulladékszállító teherautók beszerzéséről döntött. Egyértelmű volt, hogy ahhoz, hogy be tudjanak hajtani a zéróemissziós zónákba, figyelembe kellett venni a beszerzésnél az e-hajtásláncot. Amszterdam összesen 40 darab DAF XD típusú kukásautót vásárolt, amelyeket úgy készítenek fel, hogy ideálisak legyenek a belvárosi területeken történő használatra.

Ennek érdekében többek között nagy szélvédővel látják el őket, de az alacsony övvonal is csökkenti a holttereket. Az utasoldalon pedig egy szélvédő alatt elhelyezett sarokkamera (DAF Corner View) van elhelyezve, amely páratlan kilátást biztosít a járművezetőknek az olyan veszélyeztetett úthasználókra, mint például a gyalogosok, gyerekek, vagy kerékpárosok. A két ergonomikusan elhelyezett fellépő nyújtotta alacsony belépés jelentősen megkönnyíti a fülkébe való beszállást, amelyben akár három kényelmes ülés is található.

Valamennyi járművet három darab, egyenként 105 kWh teljesítményű LFP akkumulátorokkal szerelik, amelyek már nem tartalmaznak kobaltot és nikkelt, ezért kisebb ökológiai lábnyommal rendelkeznek. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok fontos előnye, hogy hosszabb élettartammal bír, mivel akár 3-5000 töltési ciklust is kibír. A DAF XD Electric teherautókat 170 vagy 220 kW (231 vagy 299 lóerő) teljesítményű villanymotorokkal szerelik. Mivel ezek az akkumulátor-csomagok különböző pozíciókban szerelhetők fel az alvázra, ezért a felépítményezőknek nem kell áthelyezniük az elektromos alkatrészeket és elegendő hely marad egyes nélkülözhetetlen berendezésekhez.

Ennek azért van jelentősége, mert a flotta különféle felépítményekkel érkezik majd: 13 darab hátul rakodó, 10 darab daruval és horgos emelővel felszerelt jármű lesz. Emellett lesz még 17 darab olyan kukásautó amelyeket 17 darab konténerek gyűjtésére való elülső rakodóval is felszerelnek. Ezzel az új járműparkkal a városi önkormányzat szinte minden típusú háztartási és irodai hulladékot károsanyag-kibocsátástól mentesen tud majd gyűjteni. Mindezt emissziómentesen, mivel Amszerdam célja, hogy az évtized végére teljesen kibocsátásmentessé váljon a közlekedés a város határain belül.