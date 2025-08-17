A legtöbb esetben jogos bírságok érkeznek külföldről, de előfordulhat, hogy a EUCARIS (European Car And Driving Licence Information System) rendszer hibázik, és olyan autósnak küld bírságot, aki valójában nem is követte el a szabálysértést. Összefoglaljuk, mit tehetünk egy ilyen helyzetben, és hogyan érdemes eljárni, ha téves bírságot kaptunk.

Először is érdemes figyelmesen ellenőrizni a bírságról szóló küldemény minden részletét, és szükség esetén gyorsan intézkedni. A hatóságok felé történő pontos és alátámasztott kommunikációval a legtöbb esetben sikeresen elérhetjük a bírság törlését. Ha nem járunk sikerrel, forduljunk szakemberhez, aki további jogi támogatást tud nyújtani.

A külföldön elkövetett közlekedési szabálysértések kezelése az Európai Unión belül egy uniós irányelv (2015/413/EU) alapján történik. Ez az irányelv lehetővé teszi az uniós tagállamok számára, hogy automatikusan hozzáférjenek egymás gépjármű-nyilvántartásához, így könnyen megtalálhatják a szabályszegő autó tulajdonosát. Ha azonban tévedés történik, a címzettnek joga van ahhoz, hogy vitassa a bírságot és bizonyítsa ártatlanságát.

Miért kaphatunk külföldről csekket?

Az európai országok közötti együttműködés és a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos információcsere miatt a hatóságok könnyen nyomon követhetik a külföldi rendszámú járműveket. Az automata rendszámfelismerő kamerák különösen népszerűek, mivel gyorsan és hatékonyan képesek azonosítani a gyorshajtókat.

De ezek a rendszerek nem tökéletesek, és időnként téves rendszámot olvasnak le. Mivel a litván és svéd rendszámok is három betűből és három számból állnak, akárcsak a 2022. július 1-jéig kiadott magyar rendszámok, gyakran előfordulhat, hogy a gyorshajtási bírság helyes karakterkombinációval érkezik, de téves országjelzéssel.

A gyorshajtás világszerte a leggyakoribb szabálysértés, de ezen kívül az országok közti adatlekérdezések más szabálysértések esetén is gyakran előfordulnak. Ilyenek például a biztonsági öv használatának elmulasztása, a piros lámpán való áthajtás, a motoros bukósisak viselésének hiánya, a tiltott sávban történő közlekedés, valamint a mobiltelefon vagy egyéb kommunikációs eszköz használata vezetés közben.

Függetlenül attól, hogy valóban mi követtük-e el a gyorshajtást, nem ajánlott figyelmen kívül hagyni a fizetési felszólítást, mivel könnyen több ezer eurós perré fajulhat az ügy, ha nem reagálunk időben. A rendezetlen közlekedési bírságok akár évekig nem évülnek el, így egy ellenőrzésnél a bírságoló országba lépve könnyen bajba kerülhetünk.

Mikor gondolhatunk arra, hogy téves bírságot kaptunk?

Ha külföldről érkezik egy gyorshajtási bírság, amelyről úgy gondoljuk, hogy tévedésből küldték, először érdemes alaposan megvizsgálni a csekket és az érintett adatokat.

Néhány jel, amely arra utalhat, hogy hiba történt:

az esemény dátuma és időpontja olyan, amikor nem tartózkodtunk az adott országban;

az autó típusa, színe vagy egyéb leírása nem egyezik a miénkkel;

a rendszám helytelenül van feltüntetve a dokumentumban, vagy hasonló, de nem pontosan megegyező a miénkkel.

Magyarországi eljárások és a téves bírságok kezelése

Ha külföldi gyorshajtási bírságot kaptunk, a magyar jog szerint nincs közvetlen lehetőség arra, hogy egy hazai hatóságnál vitassuk a bírságot, mivel az ügy az adott külföldi ország joghatósága alá tartozik. Ha azonban bizonyítjuk, hogy tévedés történt, akkor az illetékes külföldi szerv köteles lesz figyelembe venni a magyar hatóságok által kibocsátott dokumentumokat és igazolásokat.

Mit tehetünk, ha téves gyorshajtási bírságot kaptunk?

Első lépésként fel kell vennünk a kapcsolatot az érintett ország hatóságával. A csekken általában feltüntetik a kapcsolattartási adatokat, így könnyedén elérhetjük az illetékes szervet. Fontos, hogy mindenképp bizonyítsuk, hogy tévedés történt, például:

küldjünk fényképet az autóról és a rendszámról;

mellékeljünk bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az adott időpontban máshol tartózkodtunk (például parkolójegyek, repülőjegyek, banki tranzakciók).

Ha Ausztriából vagy más EUCARIS-rendszert használó országból kapunk felszólítást, de jogtalannak érezzük a bírságot, a megadott határidőn belül nyújtsunk be írásos kifogást. Ezt az érintett hatóság hivatalos nyelvén, az ügyszám megjelölésével kell megtenni.

Ha a hatósággal történő kapcsolatfelvétel sikertelen, az európai uniós polgárok jogérvényesítését támogató SOLVIT központhoz lehet fordulni, amely közvetít a felek között és segíthet megoldást találni.

Milyen lehetőségeink vannak, ha az érintett hatóság elutasítja a kérelmünket?

Ha a hatóság nem fogadja el a bizonyítékainkat, érdemes jogi tanácsadót vagy ügyvédet keresni, aki jártas a nemzetközi közlekedési jogban. Egy szakértő segíthet a fellebbezési folyamatban és további bizonyítékok beszerzésében.

