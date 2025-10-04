Bemutatkozott Brüsszelben az Ikarus újdonsága, a 180e csuklós városi autóbusz. Ahogy korábban beszámoltunk róla a magyar gyártó már több éve rebesgeti, hogy belép az akkumulátor-technológiás csuklós városi buszok piacára. A lépés magától értetődő, hiszen a szóló változatot, az Ikarus 120e-t nemcsak hazánkban, hanem többek között Lengyelországban és Németországban is használják különféle üzemeltetők.

“A modell a világ vezető beszállítóinak bevonásával készült, ötvözve az Ikarus több mint 130 éves buszgyártási tapasztalatait a legmodernebb technológiákkal. Az újdonság immáron az Ikarus portfóliójában zászlóshajónak számít“- olvasható az Ikarus közleményében.

6 fotó

Kiemelték: az Ikarus 180e fejlesztésének célja egy olyan nagy kapacitású, városi közlekedésre optimalizált jármű megalkotása volt, amely egyszerre biztosít környezetbarát működést, kiemelkedő hatótávolságot és megbízható teljesítményt. A 18,75 méter hosszú, 126 fő szállítására alkalmas busz centrális hajtáslánccal, folyadékhűtéses PMS motorral és CATL gyártmányú LFP akkumulátorral van szerelve.

És itt el is érkeztünk a legnagyobb meglepetéshez. A típussal kapcsolatos tervekben eddig a beépített akkumulátorok összkapacitása kapcsán csak egy kisebb, 563 kWh-os adat szerepelt. Az Ikarus azonban egy nagyobb 640 kWh összkapacitású kivitelt is beemelt a kínálatba, ami azt jelenti, hogy egy feltöltéssel akár 650 kilométer is megtehető az autóbusszal. A villanymotor maximális teljesítménye 350-375 kW, forgatónyomatéka pedig 3500 Nm, ami kiemelkedő dinamizmust garantál a városi forgalomban is.

9 fotó

Az újdonság fedélzetén 45 fix, valamint 5 lehajtható ülés található. A második és harmadik ajtónál ugyanakkor rendelkezésre áll még egy-egy szabad padlófelület is babakocsival utazók számára. A kerekesszék számára fenntartott hely pedig a második ajtóval szemben került kialakításra. A háromtengelyes autóbusz legnagyobb megengedett össztömege eléri a 30 tonnát, ami azt jelenti, hogy ennyit nyom összesen, utasokkal a fedélzetén.

Az Ikarus 180e a legmodernebb vezetéstámogató rendszerekkel is fel van szerelve, köztük a fáradtságérzékelővel, a Mobileye 8 Connect ütközéselkerülő rendszerrel, valamint a Fisheye külső kamerarendszerrel.