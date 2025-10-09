Orral a bejárat felé néz az a Mercedes-Benz Actros 1863LS nyerges vontató, amely a napokban parkolt be budapesti XI. kerületi Pappas Autó kereskedés előtt. A kéttengelyes vontató feltűnő jelenség, hiszen ilyen metálfekete jószágot ritkán látni ebben a kategóriában.

Mind az emberi szem, mind pedig a fényképező objektívje sajátos fénytöréseknek lehet a tanúja, amikor erre a vontatóra irányul. A metálényezés ugyanis olyan apró fémrészecskéket, ami miatt a felület mélyebbnek és rétegzettebnek hat. Bizonyos szögekből nézve grafitszürkének, vagy antracitnak hat. Más szögekből pedig akár mélyfeketének tűnhet. A hatás mozgás közben válik igazán látványossá: ahogy a jármű mozog, a fény folyamatosan változó szögben éri a felületet, így a metálfény szinte „életre kel”.

De létezik-e ennél dögösebb szín a Mercedes-Benz ProCabin Gigaspace fülke alatt dolgozó, 16.000 cm³ űrtartalmú dízelmotor erejének kifejezésére? A 630 lóerős, 3000 Nm-es nyomatékot kínáló, TurboCompound technológiát használó motor a gyártó szerint olyan erős, hogy teljes terhelés esetén is sebességvesztés nélkül abszolválja a nagyobb emelkedőket.

A bemutató példány szinte valamennyi rendelhető és létező extrával fel van vértezve. Ezek közé tartoznak a teljesség igénye nélkül a multibeam-LED fényszórók, a légrugós-bőrülések, valamint a gyári állóklíma. Aztán mindenképpen fontos még megemlíteni a Extra PremiumComfort matraccal ellátott sofőrágyat, amely légáteresztő anyagokból készült és a hagyományos matracokhoz képest vastagabb, több rétegű habszerkezetet alkalmaz, ezáltal jobban elnyeli a mozgásokat és stabilabb fekvőfelületet biztosít.

A fülkét LED-es hangulatvilágítás, valamint Mercedes-Benz csillag projektálás teszi hangulatosabbá. Utóbbi egy olyan hangulatfokozó dizájn elem. Aktiváláskor a Mercedes-Benz logóját, vagyis magát a háromágú csillagot vetíti ki a kabin belső felületére, főként az ajtópanelra, vagy a padlóra egy szolid LED-fényforráson keresztül.

Érdekesség, hogy a ProCabin eredetileg 2023 októberében mutatkozott be. A Vezess akkor elsőként számolt be az új dizájnról, amelyet az eActros 600-ashoz terveztek. Idővel azonban a dízel hajtású változatoknál is megjelent a korábbinál 12%-kal kedvezőbb cW-értékkel (áramlástani ellenállás tényező) rendelkező fülke.