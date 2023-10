Ha egy startup áll elő valami szokatlannal, akkor sokan hajlamosak úgy tekinteni rá, mint egy marék lelkes egyetemista tervére, akik meg akarják változtatni a világot. Aztán a termék sokszor nehezen jut el a sorozatgyártásáig, mert rengeteg pénzzel jár, ezért kevésbé talán veszik komolyan. Ha viszont egy nagy, jelentős múltra visszatekintő gyártó húz elő valami meglepőt a kalapból, arra azért sokan felkapják a fejüket. Érdemes is odafigyelni a Mercedes-Benz újdonságára, az eActros-ra, amelynek világpremierjét rendhagyó módon kedden, egy vadonatúj kamionos parkolóban tartották Hamburgtól. Túlzás nélkül állítható, hogy ez megváltoztathatja a kamionok jövőjét.

A világpremier előtti percekben mintha megfagyott volna a levegő. Mindenki feszülten várta, milyen lesz az új eActros, hiszen a Mercedes ügyelt rá, hogy a premierig ne derüljön fény az új formatervre. A nagy pillanatban, miután a függönyöket elhúzták, begurult az Actros a színpadra és nincs kizárva, hogy ezzel együtt egy új dizájnkorszak is megérkezett a Mercedes-Benzhez.

Ezt a Mercit sokáig fogjuk emlegetni 1 /22 A premier pillanatában. A premier pillanatában. Fotó megosztása: 2 /22 Güney Kol, a Mercedes-Benz Trucks vezető dizájnere. Güney Kol, a Mercedes-Benz Trucks vezető dizájnere. Fotó megosztása: 3 /22 Szélcsatornában is jól teljesít az új eActros. Fotó: Mercedes Szélcsatornában is jól teljesít az új eActros. Fotó: Mercedes Fotó megosztása: 5 /22 A Mirror Cam az alapfelszereltség része lehet. A Mirror Cam az alapfelszereltség része lehet. Fotó megosztása: 6 /22 Minden részletre figyeltek. Minden részletre figyeltek. Fotó megosztása: 7 /22 A lépcsőbe integrálták az irányjelzőket. A lépcsőbe integrálták az irányjelzőket. Fotó megosztása: 9 /22 Van már belőle háromtengelyes, merev alvázas változat is. Van már belőle háromtengelyes, merev alvázas változat is. Fotó megosztása: 10 /22 A SoloStar Concept kifejezetten jó ötlet. Itt kiválóan lehet pihenni míg tölt a jármű. A SoloStar Concept kifejezetten jó ötlet. Itt kiválóan lehet pihenni míg tölt a jármű. Fotó megosztása: 11 /22 Az eActros 600 munkahelye. Az eActros 600 munkahelye. Fotó megosztása: 13 /22 Otthonos belső. Fotó: Mercedes Otthonos belső. Fotó: Mercedes Fotó megosztása: 14 /22 Újraértelmezte a Merci a formavilágot. Újraértelmezte a Merci a formavilágot. Fotó megosztása: 15 /22 Jól áll neki a fehér. Jól áll neki a fehér. Fotó megosztása: 17 /22 Rohamosztagos, te vagy az? Rohamosztagos, te vagy az? Fotó megosztása: 18 /22 Karin Rådström, a Mercedes-Benz Trucks ügyvezető igazgatója. Fotó: Mercedes Karin Rådström, a Mercedes-Benz Trucks ügyvezető igazgatója. Fotó: Mercedes Fotó megosztása: 19 /22 Színes egyéniség. Fotó: Mercedes Színes egyéniség. Fotó: Mercedes Fotó megosztása: 21 /22 A töltőcsatlakozók (CSS és MCS). Fotó: Mercedes A töltőcsatlakozók (CSS és MCS). Fotó: Mercedes Fotó megosztása: 22 /22 Mercedes-Benz L710-es. Mercedes-Benz L710-es. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

A Mercedes-Benz Wörth-i látogató központja őriz valamit, ami még egyáltalán nem muzeális érték. Ez nem más mint az Urban eTruck koncepció teherautó, amely minden eActros ősének tekinthető a maga 200 kilométeres hatótávjával. A 2016-ban bemutatott koncepció egyes elemeiben már előrevetítette, milyenek lehetnek a jövő Actrosai.

Az egyik ilyen, hogy a nagy hűtőmaszk helyét egy sima, lamellák nélküli, lekerekített borítás vette át a homlokfalon, amellyel még hangsúlyosabbá vált a márkajel a frontrész közepén. A jellegzetes Actros fényszórókat pedig felváltották a lökhárítóba integrált kecses lámpatestek, amelyek szinte észrevétlenül bújnak meg a matt fekete kompozit elemben. A LED-fényszórókat remekül egészítik ki a szintén a lökhárítóba integrált, hidegfényű LED-fénycsíkok.

Az eActros 600 láttán joggal merülhet fel a kérdés, hogy a tervezésekor volt-e egyáltalán olyan elvárás a mérnökökkel szemben, hogy hasonlítson az elődre? “Ez egy olyan téma, ami szinte mindig előjön, amikor új teherautót tervez az ember. Azt gondolom, hogy ez kicsit érzelmi kérdés is, mert az emberek általában azt szeretik, amit már ismernek. Nyilván egy teljesen új dizájnnal kihívások elé állítod őket. De tény, hogy még ha az ember egészen újba is vág bele, akkor annak végeredményben olyasvalaminek kell lennie, ami elfogadható. Meg kell tudni találni a megfelelő egyensúlyt ezen a téren” – árulta el kérdésemre Güney Kol, a Mercedes-Benz Trucks vezető dizájnere.

A kiindulási alapot nyilvánvalóan a jelenleg gyártásban lévő dízel Actros fülke jelentette, de több módosítást is végrehajtottak rajta, emiatt az újdonság kabinját át is keresztelték ProCabin-re. A tengelytáv négy méterre nőtt az akkumulátorok miatt, a tető íveltebb lett, a front részt pedig 80 milliméterrel növelték meg azzal a céllal, hogy áramvonalasabb fülkét hozzanak létre. A ProCabin légellenállási együtthatóját (cw) kilenc százalékkal sikerült csökkenteni a jelenleg futó dízel Actros nyergesekhez képest. A sikert a szélcsatornás tesztek igazolták a szakemberek számára.

Nem egyetlen egy ember tervezte. Egy egész csapat dolgozott rajta. Természetesen volt vezető tervező, aki folyamatosan felügyelte a munkát, de egy ilyen munka során minden ötlet, minden nézőpont számít. Úgy gondolom, hogy csak a különféle nézőpontok vihetik előre a megvalósítást az első skicctől egészen a végső stádiumig. Az elkészült formatervnek természetesen olyannak kell lennie, amivel a tervező csapatból mindenki egyet ért” – mondta Güney Kol a Vezessnek.

A szakember sokat sejtetően hozzátette, hogy bár nem biztos, hogy ezt a kabint a dízel változat is megkapja, de minden olyan megoldást, ami az aerodinamikai teljesítményre vonatkozik, fel fognak használni a jövendőbeli változatok fejlesztésénél. Nem biztos, hogy sokat nyom a latba, de szerintem határozottan jól áll neki, hogy az oldalszoknyákon két fekete sávot alakítottak ki, mert ezek jól harmonizálnak a lökhárítóval. Ráadásul ezzel optikailag sikerült elrejteni a töltőcsatlakozókat is.

Merci elektromos teherautók dióhéjban A Mercedes-Benz Urban eTruck 2016-ban mutatkozott be és lényegében ez volt az eActros őse. A háromtengelyes, 25 tonnás teherautó még 200 kilométer tudott egy feltöltéssel. Évekig úgy tűnt, hogy az e-teherautók megmaradnak a próbálkozások szintjén a stuttgarti márkánál, aztán 2020. május elsejével Karin Rådström vette át a Mercedes-Benz Trucks vezetését, aki a Scaniától érkezett a német vállalathoz. 2021-ben megérkezett az eActros sorozatgyártásra szánt változata, amely akár 400 kilométert is meg tudott tenni egy feltöltéssel. 2022-ben a hannoveri IAA kiállításon rántották le először a leplet az eActros nyerges vontatós változatáról, amely műszakilag már nagyjából azonos volt a most bemutatott eActros 600-zal. Fontos különbség volt még azonban, hogy a régi dizájnnal készült. A Mercedes-Benz kínálatában jelenleg több elektromos teherautó is megtalálható. Az eActros 300, valamint a 400 merev alvázas változatban készül, de tavaly már megjelent a regionális áruszállításra szánt eActros 400 nyerges vonatós kiadása is. A kommunális feladatok ellátására pedig a Mercedes-Benz az eEconicot kínálja, amelyet tavaly mutattak be. A sort tehát az eActros 600 folytatja, de mindeközben a márka a hidrogéncellás hajtással is kísérletezik. Nincs kizárva tehát, hogy hamarosan ezen a téren is előrelépést fog elérni a Mercedes.

Belső

Mivel egy ilyen elektromos nyerges vontató legalább két és félszer többe kerül, mint a dízel változata, ezért a fülke sem szűkölködhet a komfortos megoldásokban. Hasonlóan a dízel variánshoz, az eActros 600 is két ággyal rendelhető, és a Mercedes-Benz eActros 600-hoz is kérhető a kagylófotel, amely a SoloStar Concept kialakítás részét képezi. A biztonsági övvel ellátott üléshez lehajtható asztal, illetve tárolórekeszek is tartoznak.

Ha valaki ilyet rendel, attól még nem kell lemondania az alsó sofőrágyról, de értelemszerűen a nappali munkavégzés során az inkább felhajtott pozícióban marad. A hosszabb pihenő esetén pedig a kagylófotelre lehet ráhajtani a két méter hosszú és 75 centiméter széles sofőrágyat.

A világpremieren bemutatott variánsok digitális műszerfallal (Multimedia Cockpit Interactive 2) és digitális “visszapillantó tükörrel” rendelkeztek. A stuttgarti márka ebből a szempontból élen jár, hiszen ezeket a fejlesztéseket elsőként mutatta be az iparágban 2018 őszén.

A kormánykerék mögött, a műszerfalban található műszeregységet nagy felbontású színes kijelző (30,5 cm) helyettesíti, amely az összes menetadatot és járműinformációt jól áttekinthetően jeleníti meg. Ezt a könyöklő jobb oldalán lévő Multi-Touch kijelző (26 cm) egészíti ki, amely leginkább az infotainment és a multimedia rendszer kezelésére szolgál. De ide kerültek a hajtáslánccal kapcsolatos infók (fogyasztás, energiaáramlás) is.

Mindezzel nem ér véget a kijelzők sora: mindkét A-oszlopra egy-egy 38 centiméter átmérőjű, 720×1920 pixel felbontású színes kijelző került. ami a MirrorCam külső kameraképeit jeleníti meg. Ezt a megoldást egyébként nemrég a felhasználói visszajelzések alapján frissítette a gyártó, így a digitális visszapillantó (“kameratükör”) kijelzői még kontrasztosabb képet adnak. A digitális világ itt nem ér véget, hiszen az eActros 600-ban is van vezeték nélküli telefontöltő, illetve USB töltő is elérhető.

A tárolórekeszek változatlanok, a sofőr az ülészsebekbe, valamint szélvédő felett található szekrényekben helyezheti el a személyes dolgait. A műszerfal aljában, a kabin középső részén pedig két kihúzható fiók is rendelkezésre áll a különféle dokumentumok tárolására. A szerszámok, felszerelések elhelyezésére pedig az alsó sofőrágy alatt, a kívülről is elérhető tárolódobozok szolgálnak (a SoloStar Concept esetén csak bal oldalon van ebből egy). Természetesen a kihúzható hűtőláda sem hiányozhat a jármű fedélzetéről.

Mindent összevetve az eActros 600 anyagválasztása ugyanolyan kellemes, mint mondjuk az Actros L-é. A bézs kárpitozás nagyon jól passzol a szürke és krémszínű műanyag burkolatokhoz. Mindemellett a jármű belsejében nincsenek kellemetlen illatok, minden adott, hogy egy sofőr jól érezze magát benne.

Technika

Az újdonság lítium-vas-foszfát kémiájú (LFP) akkumulátorokkal készül, amelyekből szám szerint három, egyenként 207 kWh kapacitású található az alvázban. Az összkapacitás tehát eléri a 621 kWh-ot, amelynek 95 százalékát használhatja a közlekedésre a jármű, teljesen feltöltött akkumulátorok esetén. A Mercedes-Benz Trucks úgy számol, hogy 10 éves használat vagy 1,2 millió kilométeres futásteljesítmény után is legalább 80 százalék felett marad az akkumulátorok kapacitása.

Az akksik a teljesen új fejlesztésű új, 800 voltos e-tengelyt látják el energiával, amely két darab villanymotort és egy négyfokozatú váltót foglal magában. Az e-tengely 400 kW folyamatos, illetve 600 kW-os csúcsteljesítmény leadására képes.

A külső kapcsán már említettük, hogy a műanyag lécek jól rejtik el a töltőcsatlakozókat. Indokolt a többes szám, mert ebből kettő is van a jármű bal oldalán. Az egyik egy sima CCS-töltő és ezzel akár 400 kW teljesítménnyel is lehet tölteni az eActros 600 akksiját. A másik pedig egy MCS-töltő, amely azt jelenti, hogy akár egy megawattos teljesítménnyel is elvégezhető ez a művelet. Ebben az esetben az akksicsomag 20 százalékos töltöttségről 80 százalékosra turbózható fel mindössze fél óra alatt. Vagyis egy kötelező, 45 perces pihenő alkalmával megoldható a töltés. Így pedig akár napi egy közbenső töltéssel legalább ezer kilométert meg tud tenni az eActros.

A világpremieren ugyanakkor elhangzott, hogy az ügyfeleik 60 százaléka kevesebbet megy napi 500 kilométernél. Innen nézve már érhető, miért nem rakja tele akksival a Merci az eActros 600-at. A modell ugyanis éppen félezer kilométert tud megtenni egy feltöltéssel.

Ha ennél több akksi lenne benne, nyilván a hasznos raksúly rovására menne. Most körülbelül 22 tonnát tud magával vinni a hagyományos nyerges + félpót kombinációban. A jármű pedig a 44 tonnás össztömeggel is képes elbirkózni. Ennek azért van jelentősége, mert jelenleg 13 tagállamban már engedélyezett az Európai Unióban az átlagosnál nagyobb össztömeg. Ez a kitétel azonban kizárólag a belföldi áruszállításra vonatkozik, nemzetköziben továbbra is a 40 tonna az irányadó.

Lesz-e elég töltő?

Nos, ez kardinális kérdés. A Merci éppen ezért fogott össze a versenytársaival és létrehozta Milence-t. Ez körülbelül 1700 nyilvános töltőállomás telepítését jelenti Európában a következő öt évben. Magyarországon azonban valószínűleg a telephelyi töltés fog jobban elterjedni kezdetben.

Vezetés

Ugyan a világpremier statikus bemutató volt, néhány apróság azonban már kiderült a modell vezetéséről. A gyártó szerint az eActros 600 legalább olyan könnyen kezelhető, mint egy dízeles változat, viszont jóval csendesebb és fürgébb nála. Mindemellett ez a nyerges is használja azokat a fejlesztéseket, amelyeket a dízeles variánsból ismerhetünk.

Ezek közé tartozik a Predictive Powertrain Control (PPC), vagyis az előrelátó hajtáslánc vezérlés, amelyet figyelembe veszi a GPS-ből származó topografikus adatokat, valamint az adott útszakaszra előírt sebességhatárokat. Ennek megfelelően segít elkerülni a felesleges fékezéseket, gyorsításokat és váltásokat, vagyis az akksik töltöttsége a lehető leggazdaságosabban használható ki.

A Mercedes-Benz eActros teljesít azokat a biztonsági előírásokat, amelyek 2024-ben lépnek életbe. Ennek érdekében négy rövid távolságú és egy nagy távolságú külső radarral szerelték fel, a kijelző mögé pedig egy multifunkcionális kamera került. Így a jármű 270 fokos nézetet biztosít a sofőr számára, ileltve információkat a vezetéstámogató rendszer működéséhez.

A továbbfejlesztett, immáron hatodik generációnál járó aktív vészfékasszisztens (ABA6), akár 60 km/órás tempónál is képes állóra fékezni a járművet, ha váratlan akadály, például biciklis, vagy gyalogos tűnik fel előtte. A balesetveszély érdekében az eActros már az akadály feltűnésekor vizuális, illetve hangjelzéssel figyelmezteti a sofőrt, ha pedig a sofőr nem reagál, az automatika cselekszik helyette, hogy elkerülje a balesetet.

A második generációs oldalvédelmi asszisztens (ASGA 2) szintén fontos támogatást nyújt. Ez a fejlesztés egyértelműen a holtterek csökkentésének feladatát és/vagy azok monitorozását látja el. Az ASGA 2 jobb oldalon 4,25 méteres, előtte hét méteres, mögötte pedig 30 méteres sávot képes monitorozni (félpóttal együtt). Ez biztonságos kanyarodást, illetve sávváltásokat tesz lehetővé, mert a sofőr látni fogja, ha valaki, vagy valami esetleg az útjába kerül.

Megéri majd az elektromos kamion?

Ez nyitott kérdés, több olyan folyamat indult el, ami kedvezhet az e-teherautók terjedésének. Az egyik, hogy Franciaországban és Németországban olyan CO 2 – alapú útdíj bevezetését tervezik, ami ösztönözheti az ilyen teherautók beszerzését. A másik pedig az elektromos áram olcsóbbá válása. Ezen a téren a Mercedes számára irányadó lehet Németország és Franciaország, mivel ott a szeptemberi adatok szerint 101 és 88 eurót (39 000, illetve 34 000 forint) kellet fizetni 1 MWh áramért.

A francia és német adatokat alapul véve a Mercedes úgy számol, hogy az eActros öt éves üzemeltetés, vagy 600 ezres futásteljesítmény után már kedvezőbben fenntartható, mint egy dízel üzemű jármű.

Az eActros 600 az összes háromágú csillaggal ellátott teherautó közül a leginkább támogatja a közúti áruszállítás széndioxid-semlegességének megvalósítását. Innovatív hajtás technológiája nagy energiahatékonyságot és jövedelmezőséget biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy az e-mobilitásra való átállás vonzóbb legyen a flottaüzemeltetők számára” – jegyezte meg a világpremieren Karin Rådström, a Mercedes-Benz Trucks ügyvezető igazgatója.

Fontos tény az is, hogy a teljes élettartamra vetítve mintegy 80 százalékkal kevesebb CO 2 – kibocsátás írható az eActros számlájára. Ez 370 vagy 775 tonnányi kevesebb szén-dioxidot takar, vagyis ennyi nem fog bekerülni a levegőbe egyetlen egy eActros 600 használatával.

Értelemszerűen maga a kamion sohasem bocsájt ki semmit, mivel elektromos, de az áram előállítása a legtöbb országban szén-dioxid kibocsátással jár.

Az eActros szériagyártása 2024 végén indul Wörth am Rheinben. Egyelőre egy 50 darabos nullszéria készül, amelyek közül több példányt előre kiválasztott üzemeltetőknek fognak átadni tesztelésre. Nemcsak nyerges, hanem merev alvázas, merev felépítményes változatban is fogják gyártani.Ez ugyanazzal a ProCabinnal készül, mint a távolsági fuvarozásra szánt testvére. Jó hír, hogy mellékhajtásokkal is rendelhető, a 22-90 kW közötti teljesítményszinteken. Ez megsokszorozza az eActros felhasználási területeit, hiszen lehetővé teszi a hidraulikus működtetésű (siló, billenő platós) felépítmények alkalmazását.

Bátor útkeresés a Mercedes-Benz eActros. Olyan termék, amely felveszi a versenyt a Scania és a Volvo elektromos nyergeseivel. Külön pozitívum, hogy teljesen új, jövőbe mutató formavilággal született meg.