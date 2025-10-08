A finn Essi Sofia Kaakkuriniemi nem ijed meg a kerékcserétől. A Norvégiában hivatásos gépjárművezetőként dolgozó sofőrnek már több mint negyvenezer követője van TikTokon. Csatornáján leginkább a kamionozás szépségeit, így például a V8-as motor csodálatos hangját mutatja be követőinek. Egyik legismertebb videóját már közel tízmilliónyian látták.

A kerékcserével kapcsolatos videója is népszerű, hiszen olyan profizmussal teszi fej az új “papucsokat”, mintha mindennap ezt csinálná. A 27 éves hölgy háromtengelyes Scania vontatón cserél kereket, ami nemcsak azért melós, mert teherautó abroncs felnivel együtt akár 60 kilogramm is lehet. Igaz, az alumínium felni 10-15 kilogrammal kevesebb súlyt eredményezhet. A fiatal kamionos hölgynek először a régi gumiabroncsoktól kell megválnia, de a hátsó tengelyeknél minden oldalon kettőt-kettőt kell leszerelni. Csak ezután érkezhetnek a helyükre a vadonatúj, hibátlan futófelülettel rendelkező gumiabroncsok.

A nyári napsütés becsapós, mert Sofia már a legújabb téli teherautó gumiabroncsokat tette fel az erősen felpimpelt vontatójára. Norvégiában november 15 és március 31. között fel évszaknak megfelelő M+S, vagy 3PMSF (három hegycsúcs+hópehely) jelölésű abroncsokat használni az előírások szerint. Ha valaki nem így tesz, akkor pénzbírságra, vagy súlyosabb esetben a jármű forgalomból történő kivonására számíthat. Szintén fontos elvárás, hogy az abroncsok legalább 5 mm-es profilmélységgel rendelkezzenek.

Sofia döntése korainak tűnhet, de Norvégia északi területein bizony már október elején havazhat. Hogy mennyire durvák lehetnek a norvég telek, azt nem olyan régen a Vezessen is részletesen bemutattuk.

Európában többek között Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Csehországban, Finnországban, Izlandon, Moldovában, Montenegróban, Szerbiában, Szlovéniában, Olaszországban, Észtországban, Lettországban és Litvániában kötelező a téli gumiabroncs a teherautókra. Ez az előírás általában bizonyos időszakra és/vagy télies útviszonyok esetén érvényes.