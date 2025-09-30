Szolid frissítést kapott a Ford F-Max nyerges vontató – számolt be róla a hazai forgalmazó, a Delta Truck. A szakavatott szemeknek minden bizonnyal hamar feltűnik a különbség: a Törökországban készülő jármű új hűtőrácsot kapott, ami optikai értelemben megnöveli a vontató szélességét.

Az F-Max megújult hűtőrácsa harmonikusan illeszkedik a karosszériához, modern és letisztult megjelenést kölcsönözve a járműnek. A digitális tükörrendszer tovább javítja az aerodinamikai hatékonyságot, és a Sentinel (éjszakai) üzemmód révén maximalizálja a vezetés biztonságát. Az új Ford Trucks F-Max alapfelszereltségéhez tartozó fekete keretes első fényszórók egyszerre fokozzák a stílust és a funkcionalitást” – olvasható a forgalmazó honlapján a jellemzés.

Lelkes teherautó-rajongók szerint viszont az új forma tisztelgés a korábbi legendás ős, a Ford Transcontinental előtt. Ez a modell 1975 és 1984 közötti. Érdekessége, hogy igazi öszvér volt, mivel Berliet GT/TR kabinnal gyártották, hajtásáról pedig 14 literes, 290-350 lóerős Cummins dízelmotor gondoskodott, amelyhez Eaton váltó csatlakozott. Országúti vontató, valamint merev alvázas teherautó-kivitelben egyaránt legördült a gyártósorról. Több mint 8 ezer példány után azonban leállították a gyártását, és ma már meglehetősen ritka látványnak számít.

4 fotó

Az F-Max korábban már átesett egy frissítésen, amelynek során 12 colos digitális műszeregységet, 12,4 colos multimédiás kijelzőt kapott. A mostani technikai frissítés azonban olyan hasznos megoldásokat hozott magával, mint például az indukciós okostelefon-töltő, az elektronikus kézifék, valamint a kulcs nélküli indítás. A Max Security Lock révén pedig a gépjárművezetők a pihenőidejüket is biztonságban tölthetik el, mivel ez lehetővé teszi mindkét ajtó egy időben történő reteszelését úgy, hogy azokat kívülről ne lehessen kinyitni vagy felfeszíteni.

„Célunk, hogy az új F-Maxszal zökkenőmentes utazást, kiemelkedő kényelmet és hatékonyságot kínáljunk a sofőröknek hosszú távú útjaikon. Az Ecotorq GEN2 motorral elért akár 11,3%-os üzemanyag-megtakarítás és az új kabinfunkciók a sofőrközpontú kényelem csúcsát jelentik. Az új F-Maxszal tovább erősítjük céljainkat minden piacon, ahol jelen vagyunk” – árulta el az újdonság kapcsán Emrah Duran, a Ford Trucks elnöke.

A Ford F-Max újdonságai között említhető még a 13 nyelven értő hangvezérlés is, amely négy különböző paranccsal aktiválható. Segítsége révén a légkondicionáló, a rádió, a zenelejátszás, valamint a telefonálás is vezérelhető pusztán hang alapon. A sofőrök ezeket a funkciókat pihenés közben is könnyedén elérhetik a fekhely mellé szerelt 7 colos, érintőképernyős vezérlőegységen keresztül. Az új Ford F-Max értékesítése októberben kezdődik.