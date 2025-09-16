A kínai haszongépjárműgyártó, a Sany bejelentette, hogy 2026-ban piacra dobja a Európai Unióban tisztán elektromos nyerges vontatóját – tudta meg a Sustainable Van. A 4×2-es hajtásképletű, e263 típusú teherautót később merev alvázas változatok követhetik.

Az említett vontató forgalmazásáért a Putzmeister felel, amely eredetileg betonpumpák gyártásával foglalkozik. A kapcsolat nem véletlen, hiszen a Sany korábban már együttműködött a Putzmeisterrel elektromos betonpumpák és mixerek terén. Az e263-as elektromos vontatót 636 kWh kapacitású LFP-akkumulátorral szerelik. Az energiatároló csomagot 400 kW-os CCS-töltővel lehet feltölteni, de a Sany szerint később a vontató a megwatt töltésre (MCS) is alkalmas lesz.

A vontató egy feltöltéssel 500 kilométert képes megtenni, hajtásáról pedig 571 lóerős (420 kW) állandó teljesítménnyel rendelkező villanymotor gondoskodik. Mivel tisztán akkumulátor-technológiás teherautóról van szó, így össztömege eléri a 42 tonnát. Természetesen ahhoz, hogy a Sany elektromos vontatója teljesíteni tudja az uniós szabványokat, meg kell felelnie a tavaly életbe léptetett GSR2-es biztonsági szabványoknak. A gyártó szerint ezzel nem lesz probléma, mert a modell már most is teljesíti azokat.

Az e263-ashoz a szükséges szerviz hátteret az Alltrucks Truck, valamint a Trailer Service fogja biztosítani, amelyek együttesen több mint 700 szervizháttérrel rendelkeznek Európában. A leendő üzemeltetők 24/7-es karbantartási szerződéssel, valamint telematikai szogláltatásokkal együtt vásárolhatják meg a Sany e263-ast.

A kínai piacon a Sany cserélhető akkumulátoros vontatókkal is jelen van. Sőt, ez jelenti a portfolió egyik fontos alappillérét.