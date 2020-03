Két svájci cég egy teljesen elektromos betonmixerről rántotta le a leplet. Az öttengelyes jármű a Liebherr és a Designwerk együttműködésének a gyümölcse. Bár az utóbbi neve kevésbé cseng ismerősen, mégsem tekinthető kezdőnek, ugyanis már 13 éve foglalkoznak az elektromobilitáshoz szükséges technológiák fejlesztésével.

Egyik legkomolyabb termékük az előző generációs Volvo teherautók (FM/FMX/FH) főegységeire épülő, Futuricum elektromos teherautó-család, amelyet tavaly mutattak be. A modellcsalád legújabb tagja ez az elektromos betonmixer, amelyből rögtön kétféle változat készül, így a megrendelők 10 köbméteres (ETM 1005), valamint 12 köbméteres (ETM 1205) variánsok közül választhatnak.

A 40 tonnás össztömegű járművet 680 lóerős (500 kW) elektromotor hozza mozgásba, amely 680 kWh teljesítményű akkumulátorcsomagból nyeri az áramot. Végsebességét limitálták, ezért maximum 86 kilométer/órával képes haladni. Viszont nagy, mintegy 780 kilométeres hatótávval rendelkezik és akkumulátorait 150 kW-os gyorstöltővel 4,3 óra alatt lehet feltölteni. Természetesen a jármű hajtáslánca kihasználja a regeneratív fékezésből származó előnyöket, így lassítás, vagy fékezés során energiát táplál az akkumulátorokba.

Az akkupakkot nemcsak az elektromotor, hanem a betonmixer – ZF és Liebherr által fejlesztett – dobhajtása is igénybe veszi. A gyártók szerint ez a megoldás nemcsak hatékony, hanem energiatakarékos is, mivel feleslegessé teszi a költséges teljesítmény elektronikai komponensek alkalmazását. A betonmixer kompakt elektromos hajtása közvetlenül a mixeredényhez csatlakozik, nincs szükség hidraulikus szivattyúra. Ennek köszönhetően karbantartási igénye is kisebb.

A tervek szerint az első tesztpéldányok ősszel állhatnak forgalomba Svájcban a Holcimnél és a KIBAG-nál. Ha beválnak, akkor hamarosan újabbak jelenhetnek meg az alpesi ország útjain.