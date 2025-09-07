Röviden – Fiat eDobló Mi ez? A kis haszonjármű a Fiattól 2000 óta. Ez a 2022-ben érkezett harmadik generációs kivitel, annak is az elektromos változata. A modell a Stellantis platformájra épül, így francia és japán testvére is készül. Mit tud? Akár 4,4 m³-es raktérrel is készülhet és maximum 800 kilogrammnyi áru szállítható vele. Mibe kerül? A Fiat eDoblót listaáron nettó 13 010 000 forintért viheti haza bárki. A hosszabb tengelytávolságú változat 340 ezer forinttal drágább. Kinek jó? Mindenkinek, aki szeretne egy fürge és stabil kisáruszállítót, amely a személyautók dimenziójában mozog.

Mindig is sikeres volt az áruszállítók között a Fiat, kínált megoldást a szűk városi terepre is. Az 1970-es évektől Fiorino néven volt személyautó méretű furgonjuk, majd 2000-ben érkezett Dobló. 2010-ben még saját fejlesztésből érkezett a modell második generációja, aztán miután a francia PSA (Peugeot-Citroen) és az olasz-amerikai FCA (Fiat Chrysler Automobiles) összeolvadásából létrejött a Stellantis konszern, a méretgazdaságosság jegyében a csoport furgonjait egy padlólemezre alapozva tervezték meg.

Így a harmadik generációs Dobló olyan népszerű gyártmányokkal osztozik közös padlólemezen, mint például a Citroën Berlingo, Peugeot Partner és Opel Combo, akár belsőégésű, akár -mint tesztünkben – elektromos hajtással. Megnéztük mit kínál a Fiat Dobló a hazai vállalkozóknak.

Külső

A Fiat eDobló dizájn szempontjából kissé különcnek tekinthető a Fiat palettáján. Nincs olyan kerekded, barátságos formája, mint mondjuk egy Fiat 500-asnak, emellett fényszórói sem annyira karakteresek. A modell esetében inkább a funkcionális dizájn a mérvadó. Amin persze nem kell meglepődnünk, hiszen egységnyi terület felett egy téglatestbe fér a legtöbb áru. Egyik fontos jellemzője, hogy nagy méretű lámpatestekkel rendelkezik, amelyek motorháztető alatt foglalnak helyet. A hűtőmaszk sallangmentes és inkább elegáns irányvonalat képvisel. A lökhárítója szolid, enyhén sportos elemekkel felvértezve. Ilyen megoldásnak tekinthető például az elem alsó részén végig futó, hosszanti rácsos légbeömlő.

A könnyű ki- és beszállás, valamint a rakodás érdekében magas tetővonallal rendelkezik. Az éleket teljesen lekerítették, hogy a modell a légellenállása is jól alakuljon. Praktikus megoldás, hogy mindkét oldalon nagy műanyag lécek védik a karosszériát a sérülésektől. Ez az európai kisfurgonoknál már szinte alap, de a távol-keleti vetélytársak hiányt szenvednek belőle. Nagy méretű külső visszapillantói szinte észrevétlenek maradnak, mivel a fekete tükörházak révén optikailag beleolvadnak az oldalsó ablakokba.

Kétféle – 2785 mm és 2975 mm – tengelytávolsággal készül a Fiat Dobló. Ennek értelemszerűen a karosszéria hosszra is van hatása. A rövidnél (L1) 4403 mm-es, a hosszúnál pedig 4753 mm-es (L2) értékkel számolhatunk. Árban 340 ezer forint a különbség a két modellváltozat között. Egyéb paraméterek terén nincs eltérés a két változat között. Mindkét kivitel elől, tükrök nélkül 1848 mm széles, vagyis szélesebb, mint egy kisautó, de nem nagyobb ezen téren, mint mondjuk egy SUV.

Mivel csak 1796 -1860 mm magas, ezért könnyedén le lehet vele hajtani a parkolóházakba is. Bármelyik változatot is vesszük alapul, rövid túlnyúlásokkal számolhatunk. Elől például 892 mm-es, hátul 726 vagy 886 mm-es túlnyúlás olvasható ki a brosúrából. Az eDobló egyetlen kellemetlen külső jellemzője, hogy a töltőcsatlakozó bal oldalra, a második kerék felé került. Ez annyiban okoz problémát, hogy egyes töltőknél így háttal kell beállni, mert a fix kábeles töltőoszlopoknál nem mindig ér el a vezeték a második kerékig.

Az eDobló teljes egészében a felhasználási területhez igazítható. Készülhet tűzoltósági, rendőrségi, mentős, de akár hűtős, vagy pick-up kivitelben is. A „civil” megrendelők ugyanakkor alapvetően négyféle karosszéria színárnyalat („Gelato fehér”, „Cinema fekete”, „Maestro szürke” és „Colosseo szürke”) közül választhatnak. Bár alapból 15-16″-os lemezfelnikkel szerelik, megtalálható a kínálatban 16″-os mattfekete, Fiat-logós könnyűfém felni is.

Belső

Az eDobló személyszállító kivitelben is elérhető, így nem meglepő, hogy a furgon is személyautókhoz közel álló belsővel készül. A zárt áruszállító kettő vagy háromszemélyes változatban is rendelhető. Egyhetes tesztünk igazolta is, hogy ez nemcsak elmélet, mert egy utazásra megkértem a bátyámat és friss jogsis unokahúgomat, hogy tartsanak velem egy útra. Bár kezdetben a mosoly nem volt őszinte, Budapestre visszaérve a középen ülő 20 éves kishölgy is elismerően nyilatkozott a helykínálatról. Állításuk szerint az egy-két órás kiruccanó egészen elviselhető volt az eDoblóban.

Szó, ami szó „teltház” esetén a válltér minimálisra csökken, ennek ellenére a nagy fejtér és lábtér megmarad. Az eDobló két főnek hosszútávon is komfortos, ebben az oldal és combtámasszal rendelkező vezetőülés is nagy szerepet játszik. Bár az oldalsó utasülés háttámlája lehajtható, és egy kis ajtó felnyitásával a hosszabb tárgyak is szállíthatóvá válnak, ennek ellenére egyáltalán nem nevezhető kényelmetlennek.

A jármű vezetőülésében helyet foglalva a sofőr gyorsan megszabadulhat a kisebb-nagyobb használati tárgyaktól, mivel a műszerfal tetején, a műszeregység felett megtalálható egy mélyebb tároló, de jobb oldalon, a kesztyűtartó felett is rendelkezésre áll egy nagyobb fakk. Természetesen az ajtók oldalzsebeit is igénybe vehetjük még, illetve opcionálisan egy felső polc is rendelhető a szélvédő fölé. A tesztpéldány híján volt ennek, de nem is éreztük meg a hiányát.

Az eDobló azonban így is felsőpolcos az ergonómia terén, mert nagyjából térdmagasságban egy szélesebb, előre ugró párkányon tárolhatók a kisebb dolgok, így például az e-cigik, a szemüvegtokok, vagy a mobiltelefonok. A kormánykeréktől jobbra, a váltó fokozatválasztója mellett még egy érmetartónak is jutott hely. A 0,33-as vagy félliteres palackok pedig a műszerfal tetején, az A-oszlopoknál kialakított mélyedésekben tárolhatók az utazás ideje alatt.

A raktér 1817 mm (L1), vagy 2167 mm (L2) a Magic Cargo opcióval, vagyis a már említett raktérhosszabbítási lehetőséggel 3090 mm-re, vagy 3440 mm-re növelhető meg a raktér hosszában. Vagyis pikk-pakk be lehet tolni pár hosszabb rudat. Akár egy-két nagyobb létra is elhelyezhető ily módon. A hátul 60:40 arányban nyitható kétszárnyú ajtók állnak rendelkezésre, amelyek együttesen 1241 mm szélesek és 1196 mm magasak.

Bár a személyszállító változatoknál a felfelé nyíló hátsó ajtó, az áruszállítóknál a kétszárnyú számít sztenderdnek. A raktér kivitelezése igényes, a padló megfelelő védelmez élvez a különféle sérülésekkel szemben. A L1-es változat 3,3 – 3,8 köbméteres, az L2-es pedig 3,9 – 4,4 köbméteres raktérrel rendelkezik. Az eDobló maximum 800 kilogrammnyi rakományt tud elszállítani, a tengelytávól függetlenül. Emellett akár 750 kilogrammnyi rakomány vontatható vele.

Technika

A két- és a háromüléses változat között van egy árnyalatnyi különbség az össztömeget illetően. Előbbi 2390, utóbbi pedig 2410 kilogrammnyi súllyal bír. A 136 lóerő (100 kW) teljesítményű permanens szinkron villanymotornak tehát ekkora tömeget kell mozgásba hoznia. A villanymotort az első tengelynél építették be, az első kerekeket hajtja.

A villanymotor, a váltó, és az inverter egy egységben található, ami súlycsökkentést tesz lehetővé. Az 50 kWh kapacitású lítiumuon akkumulátort a raktér padlójába építették be. Teljes töltöttség esetén 330 km is megtehető vele a WLTP kombinált mérés szerint. Ez teljesen érvényes érték városban, ennyit lát a gépjárművezető akkor, amikor ráadja a gyújtást, használat közben természetesen már inkább a vezetési módok függvénye, hogy mennyi hatótáv áll rendelkezésre. Hosszú távon, nyilvánvalóan nem reális.

A gépjárműhöz 11 kW-os fedélzeti AC-töltőt biztosítottak, de én a legtöbbször saját kábeles töltőnél végeztem az akksi feltöltését. Ez viszonylag gyors, két órás töltési időt jelentett 30 százalékos töltöttségi szintél. Az eDobló akár 100 kW-os DC-töltővel is „jóllakatható” és ebben az esetben alig 30 percet vesz igénybe a folyamat 10 százalékos töltöttségi szintről indulva.

Elöl független McPherson rugóstagos-stabilizátoros felfüggesztés vezeti a kerekeket, hátul torziós rudas, tekercsrugós merevtengelyt alkalmaznak. Alaprugók helyett használt megoldás javítja a menetkomfortot és csökkenti az utastérbe jutó zajt is. Talán ennek is köszönhető, hogy menet közben nem dübörög a karosszéria és még a rosszabb minőségű utak sem fognak rajta ki.

A sofőr munkáját többek között elülső és hátsó parkolóradar, tolatókamera, táblafelismerő rendszer, fáradtságfigyelő, holttérfigyelő rendszer, sávtartó asszisztens, autonóm vészfékrendszer, valamint lejtmenet vezérlő segíti.

Vezetés

Alapvetően háromféle üzemmódban vezethető a Fiat eDobló. Mindegy, hogy kiszálláskor éppen melyikben hagytuk, a gyújtás ráadásakor automatikusan Normál vezetési módba kapcsol, ezért mindig vissza kell tenni abba, ami szimpatikus a mindennapi használat során. A vezetőnek ugyanakkor Eco és Power üzemmód is rendelkezésre áll, mint lehetséges opció.

A hatótáv természetesen nagyban függ attól, hogy melyiket használjuk. A legnagyobb hatótáv értelemszerűen az Eco esetén áll fenn, a legkisebb pedig a Powernél. A különbség akár 22-24 kilométer is lehet az Eco javára, érdemes tehát a csökkentett energiafelhasználásra hajazó beállítást használni akkor, amikor arra lehetőség van. A tapasztalataim szerint ez tökéletesen elég a városi felhasználáshoz, még akkor is, ha ebben egy kicsit komótosabban viselkedik. A nagy teljesítményt igénylő manővereknél természetesen szükség lehet a Power üzemmódra.

A digitális műszeregység nagyon jó kiosztással rendelkezik. Az egyik legfontosabb eleme az energiaáramlás mutatója, amin látszik, mikor vesz fel áramot a villanymotor, de az is, ha éppen aktív a rekuperáció. A sofőr egyébként háromféle rekuperációs fokozat közül választhat a kormánykeréken lévő + és – gombok segítségével. A legerősebb fokozat egypedálos vezetést tesz lehetővé városban. Ha valaki jól bánik ezekkel a gombokkal és nem „nem nyomja ki a szemét” kis Doblónak, akkor 12,7 kWh/100 km-es fogyasztási érték hozható ki belőle. Mindez pedig 70 Ft/kWh-s otthoni áramárral számolva alig 890 forint költség száz kilométerre vetítve. A köztéri 250-450 forintos kWh árakkal viszont 3200-5700 forintos ár adódik, ami már belsőégésű modellek fogyasztásával vetekszik.

A vezetéstámogató rendszerek nem működnek irritálóan, sőt ifejezetten szolidan dolgoznak. A táblafelismerővel összekapcsolt, sebességtúllépésre figyelmeztető asszisztens halk pityegéssel tudatja, ha új sebességhatárra kell figyelni. Persze nem pontos, van, amikor a szervízútra vonatkozó 30-as táblát is beolvassa. A fáradtságfigyelő egyszer sem jelzett, de a vészfékasszisztens sem szívbajos, mint egyes konkurens modelleknél.

Bár a tesztpéldányban nem volt tolatókamera, ennek ellenére egészen könnyen lehetett vele tolatni a széles és nagy visszapillantóknak köszönhetően. A megfordulás sem nagy feladat ennél a furgonnál, hiszen az L1-es változat 10,9 méter fordulókörrel rendelkezik. Az orral előre törétnő beállásánál értelemszerűen nagyobb óvatosságra van szükség, mivel a motorháztető magasnak és hosszúnak hat a vezetőülésből. Mindent összevetve azonban jó kilátás nyílik a furgonból a gépjármű környezetére.

Szerethető jellemzője a finom és precíz kormányzás. A jármű pontosan követi a sofőr mozdulatait. A kormánykerék nem fárasztja a karokat, még egy 2-3 órás vezetés sem válik megterhelővé ebben a kocsiban. A kiváló szigetelés és az alacsony zajszint miatt az eDobló fülkéje „békés, nyugodt” szigetnek tekinthető.

Költségek

A Fiat eDobló listaáron nettó 13 010 000 forintért kapható és ahogy utaltunk rá, a hosszabb tengelytávolságú minimálisan, 340 ezer forinttal kerül többe. Az eDobló remekül extrázható, de már az alapfelszereltsége sem szegényes. A Magic Cargo például csak a kétszemélyes kísérőüléssel nettó 210 ezer forintra van beárazva, a műanyag raktérborítás pedig 50 ezer forintba kerül. A 11 kW-os töltő nem opcionális, hanem 185 ezer forintot kérnek el érte, ÁFA-nélkül.

A Fiat eDobló üzemanyag-költsége nagyban függ attól, hogy milyen töltőt, illetve milyen szolgáltatót vesz igénybe az ember. A Mobiliti 220 Ft/kWh-os AC-töltéssel számolva 11 250 forintért tölthető teljesen fel ez a jármű. VIP-csomag igénybevétele esetén több mint forinttal olcsóbb lehet ez a művelet. A DC-töltés ugyanennél a szolgáltatónál 12 500 forintba fájhat, amiből elméletileg 330 kilométer tehető meg.

A Fiat eDobló L1 és vetélytársai – Listaár, forint Fiat eDobló L1 (136LE, 50 kWh) 13 010 000 + Áfa Ford Transit Courier Trend (136LE, 43 kWh) 11 927 000 + Áfa Opel Combo Electric (136LE, 50 kWh) 12 750 000 + Áfa Citroën ë-Berlingo (136LE, 50 kWh) 13 010 000 + Áfa

Értékelés

A Fiat eDobló egyfelől előre lépés a modell számára, hiszen az elődhöz képest jóval ergonomikusabb Másfelől pedig komoly belépő a Fiat részéről a városi elektromobilitás világába. Az eDobló tényleg annyit megy, amennyit ígérnek vele kapcsolatban és ha valaki ügyesen bánik az Eco-funkcióval, akkor jobban ki tudja használni a rendelkezésre álló akkumulátor-töltöttséget. Az eDobló korszerű, modern és egyáltalán nem „hisztis” munkaeszköz. A maga hétköznapiságával teszi könnyen fogyaszthatóvá az elektromos hajtásrendszert.

Mellette – Ellene Annyit lehet vele menni, amennyit ígérnek

Kedvező energia-felhasználás

Teljesértékű duplaülés, a vezető jobb oldalán

Korszerű vezetéstámogató rendszerek

Csendes, halk működés Rossz helyen lévő töltőcsatlakozó

Nem alapfelszereltség a 11kW-os töltő