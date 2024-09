Egymást érik a különféle Toyota emblémájú haszonjárművek a napokban Katwijk aan Zee környékén. Ezek már a legújabb generációs kínálatot képviselik és a kisáruszállítótól kezdve a közepes mérető furgonon mellett egészen a legnagyobb, de még 3,5 tonnás össztömegbe tartozó nagy furgonok is feltűntek. Ezek egyelőre még a szemnek szokatlanok, de könnyen lehet, hogy nem csak itt, hanem az EU minden tagállamában hozzátartoznak majd az utcaképhez. Az Északi-tenger partján Hágától északra fekvő, mediterrán hangulatú település adott ugyanis otthon a Toyota nemzetközi menetpróbájának, ahol megismerhettük a japán márka legújabb haszonjárműveit, amelyek segítenek a cég ambiciózus terveiben.

Komoly célokat tűzött ki a Toyota: 2025-ben Európa hat országában szeretne piacvezető lenni, miközben összesen 170 ezer kis-haszonjárművet értékesít a térségben. A növekedés folyamatos, míg 2022-ben 119 ezer, addig tavaly már 140 ezer haszonjárművet tudtak eladni. A bővülést nemcsak dízel, hanem villanyfurgonok értékesítésével kívánják elérni, a tervek szerint ugyanis 2025-ben az európai összértékesítésük legalább 20 százaléka lesz elektromos .

Talán meglepő, de a siker nem a saját, hanem az európai fejlesztésű modelleknek köszönhető. „A japán, vagy más ázsiai piacokra fejlesztett haszonjárműveket nem lehet adaptálni az európiai piacra vagy a méretük, vagy a szigorú károsanyag-kibocsátási normák miatt. A Toyota éppen ezért a Stellantisszel, illetve annak elődjével működik együtt immáron 12 éve” – árulta el a Vezessnek Emmanueel Beaune, a Toyota Motor Europe vállalati értékesítésért és könnyű teherbírású haszonjárművekért felelős részlegének vezetője. A francia nemzetiségű szakember már járt Magyarországon és véleménye szerint nekünk van a legszebb Parlamentünk. Elismeri, hogy ahogy Európában is, úgy nálunk is a Toyota kezdetben a Hiace furgonnal tette le a névjegyét.

Ezek azonban mára szinte kikoptak az utakról és helyüket átvették a Stellantisszal közös együttműködésben készülő furgonok. A közös munka a Toyota Proace furgonnal indult 2013-ban, a Citroën Jumpy, illetve a Peugeot Expert testvéreként, három évvel később érkezett a személyszállító kivitel a Proace Verso. A közepes méretű furgonok szegmensében állt rajthoz, ott, ahol korábban a Hiace „versenyzett”. 2019-ben jelent meg a PSA-konszern EMP2-es platformjára épülő, valamint a Citroën Berlingo, a Fiat Dobló, a Peugeot Rifter és az Opel Combo karosszériáját használó Toyota Proace City (zárt áruszállító) , továbbá a Proace City Verso (személyszállító kivitel).

Már 2023-ben lehetett olvasni arról, hogy a japán márka is belép a nagy furgonok szegmensébe, végül ez mostanra vált valósággá. A Vezess elsők között próbálhatta ki Hollandiában a vadonatúj furgont, de ott volt a teljes kínálat.

Nagyok bajszát is megráncigálhatja ez a Toyota 1 /33 Ilyen volt hajdanán a Toyota saját fejlesztésű furgonjára épülő lakóautó. Ez a Hiace 1977-ből való, de a modell később utódját mi magyarok is ismertük. Ilyen volt hajdanán a Toyota saját fejlesztésű furgonjára épülő lakóautó. Ez a Hiace 1977-ből való, de a modell később utódját mi magyarok is ismertük. Fotó megosztása: 2 /33 A Toyota Proace is teljesen megújult. A Toyota Proace is teljesen megújult. Fotó megosztása: 3 /33 A Proace-nél újdonság, hogy van belőle akadálymentesített mikrobusz is. A Proace-nél újdonság, hogy van belőle akadálymentesített mikrobusz is. Fotó megosztása: 5 /33 Egészen sajátos színben tündököl az új Proace Max Egészen sajátos színben tündököl az új Proace Max Fotó megosztása: 6 /33 Háromféle hosszúsággal és háromféle magassággal készül Háromféle hosszúsággal és háromféle magassággal készül Fotó megosztása: 7 /33 Proace Max tolatókamerája nagy felbontású képet ad Proace Max tolatókamerája nagy felbontású képet ad Fotó megosztása: 9 /33 A Proace Max kormánykereke egész kellemes érzetet ad a műbőrborítással A Proace Max kormánykereke egész kellemes érzetet ad a műbőrborítással Fotó megosztása: 10 /33 Két szivartyújtó? A látszat csal! Két szivartyújtó? A látszat csal! Fotó megosztása: 11 /33 A Proace Max fülkéje tágas és kényelmes A Proace Max fülkéje tágas és kényelmes Fotó megosztása: 13 /33 A Proace MAX-ban lehajtható munkaasztal is van. Ez a többi Stellantis-furgonban is alkalmazott megoldás A Proace MAX-ban lehajtható munkaasztal is van. Ez a többi Stellantis-furgonban is alkalmazott megoldás Fotó megosztása: 14 /33 Praktikus megoldás, hogy a hátsó ajtók egyből 180 fokban nyitható, nem kell kiakasztani hozzá a két ajtószárnyat Praktikus megoldás, hogy a hátsó ajtók egyből 180 fokban nyitható, nem kell kiakasztani hozzá a két ajtószárnyat Fotó megosztása: 15 /33 Az akksicsomag és az aszfalt közötti távolság szemmel látható Az akksicsomag és az aszfalt közötti távolság szemmel látható Fotó megosztása: 17 /33 Hollandiában nem nehéz szélmalomba futni. A képen a dízel változat látható Hollandiában nem nehéz szélmalomba futni. A képen a dízel változat látható Fotó megosztása: 18 /33 A Proace City Verso ebben az új színben díszeleg A Proace City Verso ebben az új színben díszeleg Fotó megosztása: 19 /33 Családi autónak is ideáis lehet. Családi autónak is ideáis lehet. Fotó megosztása: 21 /33 Praktikus megoldás az első ülések háttámlájára szerelt lehajtható tálca Praktikus megoldás az első ülések háttámlájára szerelt lehajtható tálca Fotó megosztása: 22 /33 A Proace City Verso műszerfala könnyen áttekinthető A Proace City Verso műszerfala könnyen áttekinthető Fotó megosztása: 23 /33 Hórra, sárra és homokra is külön vezetési módja van Hórra, sárra és homokra is külön vezetési módja van Fotó megosztása: 25 /33 A hétköznapok választása: a Proace City akár furgonként is megálja a helyét A hétköznapok választása: a Proace City akár furgonként is megálja a helyét Fotó megosztása: 26 /33 Egyszerű, mint a faék a Proace City műszerfala Egyszerű, mint a faék a Proace City műszerfala Fotó megosztása: 27 /33 Ennek a kisajtónak a lehajtásával akár csöveket is szállíthatunk benne Ennek a kisajtónak a lehajtásával akár csöveket is szállíthatunk benne Fotó megosztása: 29 /33 A Proace City műszerfala nem túl magas, nem takarja ki a szélvédő alját A Proace City műszerfala nem túl magas, nem takarja ki a szélvédő alját Fotó megosztása: 30 /33 Helyes kis tárolót rejt a középső ülés a Proace Cityben Helyes kis tárolót rejt a középső ülés a Proace Cityben Fotó megosztása: 31 /33 Raklap nem igazán fér bele Raklap nem igazán fér bele Fotó megosztása: 33 /33 Annyi helyet foglal el, mint egy személyautó Annyi helyet foglal el, mint egy személyautó Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

A nemzetközi menetpróba előtt tartott sajtótájékoztatón az hangzott, hogy a Toyota alaposan áttervezte a Stellantisszel közös együttműködésben készülő furgonok front részét. A legújabb generációs változatok így letisztultabbá váltak az előző változatokhoz képest. A látható változások közé sorolható, hogy a 2024-es modellévhez tartozó Proace City, valamint City Verso esetében megszűnt a két fényszórót optikailag összekötő fekete csík, a lökhárítón pedig egy trapéz alakú, ezüst kerettel határolt, nagy felületű színezetlen felület jelent meg, amely integrálja a légbeömlőket és a hűtőmaszkot.

A legkisebb Toyota furgon, a Proace City és Proace City Verso kétféle hosszúságban (4403 mm és 4753 mm) és kétféle tengelytávval készül (2785 mm és 2975 mm). A szélesség mindkettőnél adott (1848 mm). Az áruszállítónál három árnyalat közül lehet választani: a fehér (alapszín) mellett két metálfény is játszik (ezüst és éjfekete). A személyszállítónál pedig ezek mellett elérhető még a kekizöld és a szürkéskék metálfényezés is. Érdekesség, hogy a Proace City csak acéltárcsákkal (15,16 és 17 col), a Proace City Verso viszont 16 colos acél, illetve egy 17 colos könnyűfémtárcsával is megrendelhető.

Hasonlóképpen jártak el a középméretű Toyota Proace esetében is, ahol ugyanúgy megszüntették a két lámpát optikailag összekötő fekete csíkot, a lökhárítóból pedig SUV-os, sportos elemet varázsoltak. A Toyota Proace közepes és hosszú változatban érhető el. Előbbi 4959 mm, utóbbi pedig 5309 mm. A szélesség mindkét változatnál adott (2204 mm). 16 colos lemezfelnivel, vagy 17 colos acél dísztárcsával, illetve ugyanilyen méretű könnyűfémfelnivel választható. Egyelőre négyféle karosszéria árnyalatban készülhet, ezek közül a fehér alapszín, emellett éjfekete, ezüst és titánszürke metálfényezéssel is kérhető.

A Toyota Proace Verso, tehát a személyszállítós változat ugyanilyen karosszéria méretekkel készül, viszont a felsorolt színeken túl a terepzöld metálfényezéssel is választható. A külsejét 16 és 17 colos acéltárcsákkal, illetve 17 colos könnyűfémfelnikkel szabhatják igényeikre a jövendőbeli megrendelők.

A meglévő kínálatot egészíti ki a Hollandiában bemutatott Toyota Proace Max, amely háromféle hosszúságban (5,41 m – 5,99 m – 6,36 m) és háromféle magasságban (2,25 m -2,52 m- 2,76 m) lesz kapható. Vagyis a három könnyű teherbírású Toyota haszonjármű közül ez lesz a legsokoldalúbb, legtöbb igényt kielégítő változat. A legnagyobb kivitel, a H3L4-es, vagyis a 6,36 méter hosszú és 2,76 méter magas Proace Max 17 köbméteres raktérrel büszkélkedhet. A legkisebbnél pedig 10 köbméteres raktérről beszélhetünk.

Nemcsak zárt áruszállítós, hanem platós, fülke-alvázas, duplakabinos fülke-alvázas, illetve lakókocsi előkészítésű változatban (tető nélkül), továbbá háromirányban billenthető síkplatós kivitelben is legördülhet a gyártósorról. Személyszállítós kivitel nem lesz belőle.

Mivel a kínálatban első ízben szerepel nagy méretű furgon, így a Proace Maxnál nem faceliftről beszélünk, sokkal inkább arról, mennyiben más, mint a Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Opel Movano testvérei. Ennél a változatnál arra törekedtek, hogy megjelenése harmonizáljon a két másik modellel a Toyota kínálatában. Így született meg egy harmadik stílusú lökhárító kialakítás, amely valamelyest tagoltabb és robusztusabb megjelenést kölcsönöz a Proace Maxnak. A lámpák alsó vonalától a furgon tetejéig tartó rész azonban éppen olyan, mint a Fiat, a Peugeot, a Citroën, az Opel Movano esetében. Ami nem meglepő, hiszen így lesz egyszerűbb és olcsóbb egy modell gyártása és pont ezt akarják elérni a gyártók, amikor összefognak a közös modellek létrehozása érdekében.

Belső

A rövid tengelytávolságú Proace City ( azaz a legkisebb furgon) 3,3, a hosszabb pedig 3,9 köbméteres raktérrel rendelkezik. A hosszabb tárgyak akár úgy is szállíthatók, ha a sofőr lehajtja a válaszfalon lévő ajtócskát, illetve felhajtja jobb oldali ülést. Ebben az esetben már 4,4 köbméteres raktérről beszélhetünk a hosszabb tengelytávolságú variáns esetében.

A rövid tengelytávolságú Proace City Verso esetében öt fő szállítható egyszerre, míg a hosszúnál akár hét személy is helyet foglalhat a fedélzeten. Ebben az esetben viszont le kell mondani a 1050 literes csomagtérkapacitásról. Dacára az oldalablakoknak, akár áruszállítóként is használható a második üléssor előre döntésével. Bár nem hajthatók teljesen síkba, ennek ellenére így is kapunk egy 1355 literes (rövid), valamint 1900 literes (hosszú) csomagteret.

A Toyota Proace (közepes méretű furgon) áruszállító változata 5,3, illetve 6,1 köbméteres raktérrel rendelkezhet. A Smart Cargo megoldással, ami hasonló elven működik, mint a Proace City esetében, vagyis egy mozdulattal tovább növelhető a raktérkapacitás. Ebben az esetben ugyanis 5,8, illetve 6,6 köbméter lehet a raktér térfogata. A válaszfal miatt azonban az ömlesztett áruk szállítása terén nincs különbség, mind a közepes, mind a hosszú változat esetén 3-3 raklap emelhető be a rakterébe targoncával.

A Toyota Proace személyszállító kivitele, azaz a Verso esetén hat, hét vagy nyolc üléses közül lehet választani. Utóbbinál a második és a harmadik üléssorból ki lehet venni szükség esetén az üléseket, így a bútoráruházból rendelt, lapraszerelt bútorok is könnyedén hazafurikázhatók. Megtalálható a kínálatban Business Cool néven nyolc, illetve kilenc üléses variáns is. Ebben viszont már faltól-falig ülések vannak és és állítólag az üzleti utasok szállítására szánták ezeket a kiviteleket. Értsük úgy, hogy rövid utakra, mondjuk taxinak ideálisak.

Újdonság az akadálymentesített mikrobusz a Proace Verso-ból, amely speciális, kerekesszék rögzítő rendszert, valamint felhajtható üléseket tartalmaz. Ennél a kerekesszék ki-be mozgatása az alumínium mobil rámpapár használatával egyszerűen és biztonságosan megoldható. Népszerűségét jól tükrözi, hogy a párizsi Olimpiai Játékokra 150 darabot szállítottak le belőle.

Az új nagy furgon, a Toyota Proace Max alapvetően két-, illetve háromüléses változatban készül, de duplakabinos kivitelben is elérhető lesz, így öt vagy hat személt is szállíthat. Műszerfala nem sokban tér el a testvérmodellektől. Struktúrája, kialakítása lényegében ugyanaz. Az elektromos változat ugyanazt a forgókapcsolót használja váltó gyanánt, mint mondjuk a Citroën E-Jumpy. A műszeregység teljesen digitális (ez a már hazánkban forgalmazott testvérmodelleknél magyarul is tud), emellett alapból 7 inches színes kijelzős multimédia rendszerrel szerelik.

A Proace Max ugyanakkor 10 inches kijelzővel is kérhető, amely szép éles képet ad, ha például a tolatókamerát, vagy a navigációt jelenítjük meg rajta. A Stellantis-furgonokból már jól ismert digitális visszapillantó is helyet kapott a modellben, a régi, hagyományos változat helyén. Mit kell ez alatt érteni? A középső tükör folyamatosan mutatja a jármű mögötti környezetet széles tartományban az ott elhelyezett kamera képével. A sofőr lényegében tehát olyan pluszt kap, ami régen olyan furgonokban volt, amelyeket hátfali ablakokkal, illetve válaszfali ablakkal szereltek fel. Ezekre most már így értelemszerűen nincs szükség. Ez igazén jól jön zárt furgonok esetén.

A multimédia rendszer alatt a Toyota Proace Max-ban vezeték nélküli telefontöltőt találunk, de onnan nem messze, praktikusan egy szivargyújtó fedél alá egy USB-C és egy USB-B csatlakozót is elrejtettek. A tárolórekeszek, pohártartók terén nincs különbség a többi Stellantis testvérmodellhez képest, de fontos megjegyezni, hogy az üléspad alatt nincs nagyobb tároló, a jobb oldali ülés alá lényegében csak az elakadást jelző háromszöget lehet betenni.

A Proace City-nél (legkisebb furgon) viszont a középső ülés alá egy egészen jól átgondolt rendszerező került, így a gépjárművezető el tudja rejteni az avatatlan szemek elől olyan fontos értékeit, mint például a pénztárca, vagy az okostelefon.

Technika

A legkisebb Toyota haszonjármű, a Proace City és City Verso széles motorpalettával büszkélkedhet. A belépő szintet háromhengeres, 1.2 literes benzinmotor képviseli, ami után pedig kettő 1.5 literes, négyhengeres dízelmotor következik (100 és 130 lóerős). A start&stop rendszer mindegyiknél alap, ahogyan a manuális váltó is, de a legerősebb motor kérhető automataváltóval. Az elektromos-hajtású változat 100 kW (136 lóerős) teljesítményű villanymotorral, valamint 50 kWh kapacitású akkumulátorral gurul le a gyártósorról. A WLTP szerinti kombinált hatótávja 289 – 354 km között mozog.

A közepes méretű furgonhoz (Proace) háromféle dízelmotort kínál a Toyota. A belépőszintet az 1.5 literes, 120 lóerős motor képviseli, őt követi két darab kétliteres 140 és 180 lóerős blokk. Utóbbi kizárólag automataváltóval társítható. A Proace Verso, azaz személyszállító változat motorkínálatában kétféle teljesítményű 2.0 literes dízelblokkot találunk. A kisebb 140, a nagyobb pedig 170 lóerős teljesítményre képes.

Mind az áruszállító, mind pedig a személyszállító kivitel készülhet tisztán elektromos hajtással is. A BEV-kiadás 50, illetve 75 kWh akkumulátorkapacitással kérhető, a maximális hatótáv pedig elérheti a 350 kilométert.

Az új Toyota Proace Max belső égésű, illetve villanymotorokkal készül. Bár küszöbön van a 48V-os rendszerrel felszelt Hilux érkezése, ennek ellenére a nemzetközi sajtóbemutatón világossá tették, hogy egyelőre nem gondolkodnak a Proace Max esetén hasonló hajtáslánc bevezetésén. Ez azt jelenti, hogy a jövendőbeli megrendelők három darab 2.2 literes dízelmotor közül választhatnak 120, 140, illetve 180 lóerős teljesítményszinteken.

A középső és a legerősebb motor viszont nemcsak manuális, hanem automataváltóval is társítható. Itt is elérhető elektromos-hajtású változat, amely akár 110 kWh kapacitású akkupakkal is készülhet, hajtásáról 272 lóerős (410 Nm) villanymotor gondoskodik és egy feltöltéssel legalább 420 kilométert tud megtenni. A legnagyobb, tehát a 17 köbméteres raktérrel rendelkező elektromos változattal akár 1500 kilogrammnyi áru is elcipelhető, de a modell emellett 2400 kilogrammnyi vontatási kapacitással is büszkélkedhet.

A Toyota furgonokkal kapcsolatban előrelépés, hogy a Proace City/City Verso, valamint a Proace/Proace Verso esetén számos, korábban opcionális vezetéstámogató bekerült az alapfelszereltségbe. Ezek közé tartozik az ütközésre figyelmeztető rendszer, a sebességszabályozóval ellátott tempomat, a hátsó parkolószenzorok, a táblafelismerő, valamint a sávtartó rendszer. Megjelent továbbá három új vezetéstámogató rendszer: az oldalszél asszisztens, az araszolást segítő asszisztens, valamint a holttérfigyelő.

Vezetés

Az első körben egy 6,36 méter hosszú, 2,52 méter magas elektromos Proace Max modell próbáltam ki. Ennél rögtön két újdonsággal kellett szembesülnöm. Az egyik a már korábban említett tekerőgomb, ami átvette a korábbi váltókar helyét. A másik pedig kormánykerék mögött lévő két kapcsolófül, amelyeket mínusz, illetve plusz jelekkel láttak el. Ezek sok más elektromos modellhez hasonlóan arra valók, hogy vezetés közben ezzel növelje, vagy csökkentse a rekuperáció, tehát a fékenergia-visszanyerés mértékét a sofőr.

Azt, hogy mennyire erős a rekuperáció, az az energiaáramlás kijelző látható, ami szerintem túl egyszerűre sikerült. Nem mutatja, hogy mekkora teljesítménnyel tölti vissza az akksit, csak egy-két zöld csík utal arra, hogy az energiatároló csomag éppen töltésben van menet közben. A hármas, tehát legerősebb rekuperációs fokozatban a városi 50 km/órás tempóról másodpercek alatt 38-40 km/órára esett vissza az aktuális sebesség. Ez tehát fék helyett is használható a lassításoknál.

A villany Proace Max háromféle üzemmódban vezethető (Normal, Eco, Power). Ezek hatással vannak a rendelkezésre álló hatótávra is: elinduláskor 94%-os akkutöltöttségnél 437 km-ert jelzett ki az Eco üzemmóddal a jármű. Normálba kapcsolva viszont kb 417, Powernél pedig inkább 398-400 km-re számíthat a sofőr az első induláskor. A Proace Max kezelése egyszerű, kormányzása direkt, emellett erőkifejtés nélkül lehet manőverezni vele. A parkolási műveleteknél azonban a tolatókamera és nem pedig az elefántfülre emlékeztető, egyébként nagy és széles külső visszapillantó tükrök adják a „legreálisabb” képet.

A tesztvezetés számomra azt mutatta, hogy Eco üzemmódban tökéletesen el lehet vele közlekedni városban, ebben is kellően dinamikusan tud gyorsulni, még akkor is, ha például még át akarunk érni egy kereszteződésen lámpaváltás előtt. Igaz, a furgon üres volt, valószínűleg más lenne a helyzet, ha meg lenne pakolva. A hatótáv minél jobb kihasználása érdekében azonban érdemes néha lekapcsolni a rekuperációt ha nincs nagy forgalom, akkor helyette inkább „vitorlázni”.

Másodjára egy 140 lóerős dízelmotorral ellátott Proace Max-szal tettem meg ugyanazt a 8-10 kilométeres tesztútvonalat. Ez már manuális váltós volt, de nem éreztem „visszalépést” a vezetési kényelemben, mert hamar megszokható volt a kezelése. A 6+1 fokozatú váltó karja könnyen, akadozásmentesen tolható a szükséges fokozatba menet közben. Városban azonban az ötösnél nagyobb fokozatra nem igazán volt szükség.

Ami zavarónak tűnt így 2024-ben a dízel változatnál, az a manuális kézifék. Mivel a legtöbb furgonban már elektromos van – ami azonnal aktiválódik, ha leállítjuk a motort -, így kicsit plusz melónak tűnik ezzel bajlódni főleg akkor, ha 30-40 címe van az embernek egy napra. A dízelmotor hangja viszont nem tűnt elviselhetetlennek egyetlen fokozatban sem.

Sem a dízel, sem pedig az elektromos változatnál nem tapasztaltam kellemetlen bedőlést a kanyarokban, nem dübörgött a karosszéria, az ülések pedig mindkét változatban kényelmesek voltak, nemcsak a puhább ülőfelület miatt, hanem azért is, mert mindkét oldalon karfával látták el őket.

Másodjára a Proace City dízel, valamint a Proace City Verso elektromos változatát vittem el ugyanarra a tesztútvonalra. Előbbiben egy 130 lóerős dízelmotor, utóbbiban pedig 136 lóerős lóerős villanymotor dolgozott. A két modell között nagy volt a kontraszt a műszerfal tekintetében, hiszen míg a pici furgonban csak két darab folyadékkristályos kijelzőt, valamint egy 7 inches multimédia rendszer képernyőt építettek be, addig az elektromosban színes műszeregység és 10 inches, ugyancsak színes középső kijelző volt.

A különbség azonban érhető, hiszen előbbi egy munkaeszköz, utóbbi pedig lényegében egy családi autó. A Proace City műszeregysége számomra újdonság erejével bírt, most először láttam olyat, ami így van megoldva. Az egyik képernyőn a fordulatszámmérő és a sebesség kijelzését szolgálta, a másik képernyő pedig az aktuális vízhőfok kijelzésére szolgált. Mindkét tesztautót az alulról hajlított multikormánnyal varázsolták „toyotássá”. A fizikai kapcsolók aránya mindkét modellváltozatnál elenyészően kevés. Jellemzően csak a légkondi kezeléséhez vannak ilyen kapcsolók.

A menetkomfort és a teljesítmény terén egyikre sem lehetett panasz. Mindig szerencsés, ha egy modellből készül személyautós változat is, mert ilyenkor a gyártó még jobban figyel a lengéscsillapításra. A Proace City és City Verso úttartása is stabil, ebben nincs különbség köztük.

A hajtásláncból fakadó eltérés miatt a City Verso elképesztően csendes, míg a Proace City dízelmotorja azonban időnként kifejezetten hangos, ami nagyobb menetzajt eredményez. Ez a magas fordulatszámnak is köszönhető: 35 km/óránál hármasban 2000, 50 km/órás tempónál ötösben pedig percenként 1800-2200-at forog a főtengely. Nyomatéka jól kihasználható, mivel nemcsak az elektromos, hanem a dízel változat is háromféle vezetési módot kínál (Sand, Mud és Snow). Ezek lényege, hogy mindegyik opciónál másképp adja le a motornál a nyomatékot, így segíti a furgont abban, hogy boldoguljon a különféle felszíneken.

Összegzés

A Toyota kisf urgonjai már ismertek idehaza, de a nagyméretű áruszállítók szegmensének meghódításhoz még csak most áll rajtvonalhoz a japán márka. Gold, vagy „Arany” minősítése az Euro NCAP teszten kiváló ajánlólevél lehet.

A Proace Max nemcsak kiváló futárautó lehet a villanyhajtás és a nagy hatótáv miatt, hanem a nagy méret- és felépítményválaszték révén számos felhasználói igényt képes kielégíteni. Az újdonság nem okozott csalódást és már jól bevált elemekből, főegységekből építkezik. Tartalmazza a legújabb Stellantis újításokat, viszont a műszeregység struktúráján még érdemes finom hangolni, mert egyelőre elmarad a német versenytársakétól.

Ezt a kellemetlenséget leszámítva azonban, mind a dízel, mind pedig az elektromos változat kiváló munkaeszköz lehet. Akár szervizautóként, akár pedig lakókocsi alapként is tökéletesen megállhatja a helyét. Viszont mivel 3,5 tonna össztömegnél nehezebb változat nem lesz belőle idehaza, így a Ford és az Iveco is fellélegezhet. Forgalmazása Magyarországon októberben indul. Jó esély van arra, hogy vevőket csábít el az ebben a kategóriában különösen sikeres márkáktól, így a Fordtól, a Volksawagentől, Renault-tól vagy a Mercedes-Benztől .

A Toyota itthon 3+2 év, vagy 250 ezer kilométeres futásteljesítmény garanciát kínál a haszonjárműveire. A gyártó célja továbbá, hogy növelje Európában a kifejezetten haszonjárművek értékesítésére és szervizelésére szánt centrumok számát, vagyis nem időszaki jelleggel kíván bővülni ebben a szegmensben.