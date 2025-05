Vannak olyan kultikus filmek, amelyek nemcsak a történetük, vagy a főszereplők, hanem a benne szereplő járművek miatt váltak felejthetetlenné. Hollywoodban ugyan nincs külön csoport a teherautók, vagy nyerges vontatók szerepeltetésére, ettől függetlenül azonban néha rájuk is rávetül a rivalda fény. Most három olyan „főszereplő” következik, amelyek nevezetes filmekben alkottak nagyot.

Párbaj

Az 1971-ben bemutatott Párbaj című alkotásban egy Peterbilt 281-es sofőrje, valamint egy személyautó volánja mögött ülő férfi között alakul ki szinte vérre menő konfliktus. Az alkotás, amely Steven Spielberg nevéhez fűződik csak két évtizeddel később volt látható Magyarországon, és akkor is csak VHS-n. Forgatókönyvét eredetileg Richard Matheson írta, saját történetéből, amelyre a fáma szerint Spielberg titkára figyelt fel korábban egy Playboyban. A macska-egér játék dramaturgiájára épülő film nem jöhetett volna tehát létre a sötétbarna színű, krómozatlan vas lökhárítóval rendelkező Peterbilt 281-es nélkül. A modell 1954 és 1976 között volt gyártásban.

2. Smokey és a bandita

1977-ben debütált ez a filmvígjáték, amely aztán később kultuszfilmmé vált. Bár a filmben a Pontiac Trans Am a sztár, de a Kenworth W900 nyerges miatt is emlékezetes. A történet szerint egy gazdag texasi szeretne megünnepelni egy autóversenyzőt. Ehhez rengeteg sört kíván venni, amivel egy kamiont is meg lehet tölteni. A feladat teljesítéséhez egy kamionsofőrt bíznak meg, akinek 28 óra alatt kell teljesíteni a kihívást. Mivel ez akkor még illegális tevékenységnek számított, ezért a főszereplőknek meggyűlik a bajok hatóságokkal is.

3. Transformers-filmek

A Transformers-filmekben gyakran feltűnik Optimus Prime, ami egy olyan robot, amely képes átalakulni nyerges vontatóvá. A szerephez eleinte Peterbilt 379-est, majd Western Star 5700XE típusú nyerges vontatókat használtak. A Bukottak bosszúja című filmben még az előbbi, a Kihalás Kora című mozgóképben pedig már utóbbi látható. A hasonlóság kedvéért a Western Start is kék fényezéssel és piros lángnyelvekkel, valamint krómozott napellenzőkkel, illetve lökhárítókkal varázsolták egyedivé. A legutolsó Transformers-film, amelyben nyerges vontató szerepelt, az Utolsó lovag volt, amelyet 2017-ben mutattak be. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban bárki foglalhat időpontot a Transformers arculatával ellátott nyergesek vezetésre, persze némi ellentételezés érdekében.

Ezek persze hollywoodi szuperprodukciók, de az európai kamionrajongók számára a TIR-ben használt Vörös Rák, az Iveco TurboStar is ismerős lehet.