Sokan emlékeznek még a 80-as évek legnépszerűbb nyergesvontatóira, az Iveco TurboStarra. Az olasz tehergépjárműveket és buszokat gyártó vállalat 2021-ben 180 darab limitált szériás, piros nyerges gyártásába kezdett. Ebből a különleges szériából most 2 darabot adott át az Iveco hivatalos magyarországi márkaképviselete.

A két új TurboStar S-Way az NGL Cargo Kft. és a DÓM TEFU Kft.-hez került.„Az Iveco limitált szériás újdonsága a legendás TurboStar előtt tiszteleg, amely a maga idejében rendkívül erős, 420 lóerős, V8-as motorral épült és több mint 50 000 példány készült belőle a 80-as években. Ez a modell örökre letette a névjegyét, hiszen ez volt az első kamion, ami teljesítette a híres 24 órás Le Mans-i versenyt is.” – részletezte Alessandro Massimino, az Iveco marketing vezetője az új S-Way bevezetésekor.

A TurboStart 1984-től 1993-ig gyártotta az Iveco, és rövid idő alatt a kamionsofőrök nagy kedvence lett. Az újragondolásánál figyeltek arra, hogy megmaradjanak a népszerű modell jól felismerhető, retró stílusjegyei, de azért csavartak egyet rajta, hogy kicsit többet adjon, mint a régi társa. Az új S-Way fényezésében ugyanolyan színek köszönnek vissza, mint a retró verzióban, de alaposan fel van tupírozva új dizájnelemekkel.

Az új járműveket átadó Eco-Tech VisiON teljes mértékben magyar tulajdonban van. A cég nemcsak a márkaképviseletet látja el Magyarországon, de a szervizszolgáltatásról, alkatrészellátásról is gondoskodik, valamint országos partnerhálózatot épített ki. A vállalat az első gazdasági évében is komoly eredményeket tudott felmutatni: 2022-t már nyereséggel zárták, több mint 1000 eladott gépjárművel. Iveco márkájú teherautókat a kisigmándi telephellyel rendelkező Eurotrade is forgalmaz.