A betonszállítás általában a nagy teherbírást igényel a teherautókkal szemben. A legtöbb európai országban éppen ezért 8×4-es kerékképlettel rendelkező betonmixereket alkalmaznak, amelyek legalább 8 köbméternyi betont képesek elszállítani. A zöldülés ebben a szegmensben is terítéken van, de az akkumulátorok többletsúlya egyértelműen negatív hatással lenne a teherbírásra.

A Renault Trucks éppen ezért úgy döntött, hogy plusz egy tengellyel látja el elektromos betonmixerét, amely így 10×4-es hajtásképlettel rendelkezik. Ennek köszönhetően az E-Tech C típusú villany teherautó 10 köbméternyi folyékony betont tud elszállítani. A három tengelyből az első kettő, valamint az utolsó kormányozható, amely kimagaslóan jó manőverezési képességgel ruházza fel az új betonmixert a francia gyártó szerint. Az akkumulátorok elhelyezésének köszönhetően rövidebb tengelytávval rendelkezik a teherautó, ennek köszönhetően pedig a fordulási sugara is kisebb.

Bár egyelőre nem tették közzé a pontos technikai adatokat, annyit azonban már most is lehet tudni róla, hogy 140 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. Az akkumulátorok töltése pedig viszonylag gyorsan, akár 45 perc alatt is elvégezhető. Fontos hozzátenni ugyanakkor, hogy nemcsak a villanymotor „támaszkodik” az energiatároló berendezésre, hanem a felépítmény is, mivel az teljes egészében elektromosan működik. Magyarán a német Schwing Stettertől származó mixer szükségszerű forgatására beépített mellékhatás is elektromos.

Az újdonságot az áprilisi építőipari szakkiállításon fogják bemutatni. A Renault Trucks szerint a megnövelt hasznos teherbírás révén, valamint az alacsonyabb energiaköltségeknek köszönhetően az új elektromos E-Tech C betonmixer versenyképes alternatívát jelent a dízel üzemű teherautókkal szemben a betonköbméter szállítási költségek terén. Ez a teherautó azonban egyelőre azokban az európai országokban lesz elérhető, ahol jogszabály biztosítja az öttengelyes, merev alvázas, 42 tonnás betonmixerek használatát. Ez az jelenti, hogy alapvetően Svájcban, Írországban, Hollandiában, Luxemburgban, Finnországban és Szlovákiában kezdődhet meg a forgalmazása.

Az építőipari szegmensbe tartozó elektromos, nehéz kategóriás T- és C-modellek értékesítése már 2022 végén elkezdődött. Valamennyi villany Renault teherautó a franciaországi Bourg-en-Bresse-ben található gyárban készül.