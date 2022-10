A Renault Trucks bejelentette, hogy már előrendelhetők azok a nehéz-kategóriás elektromos teherautó modellek, amelyekről még tavasszal rántotta le a leplet. A francia gyártó egyik legnépszerűbb típusát a T-modellt, valamint az építőipari felhasználásra tervezett C-szériát kínálja elektromos változatban. Az akkumulátor-technológiás változatok úgy különböztethetők meg a dízelesektől, hogy a villanymotoros változatokat stílusosan “E-Tech”-nek hívják.

A T E-Tech 2-3-féle teljesítményű villanymotorral választhatják majd. A legerősebb várhatóan 490 kW-os (666 lóerős) maximális teljesítménnyel fog rendelkezni. A teljesen elektromos nyerges vontatót 2-6 darab akkumulátorcsomaggal rendelhetik meg a leendő üzemeltetők, ennek megfelelően az elérhető akkukapacitás 180-540 kWh között alakulhat.

Az energiatároló csomagjait legfeljebb 43 kW-os AC-töltővel lehet feltölteni és ez a művelet nagyjából 9,5 órát fog igénybe venni. Azok, akik ennél gyorsabb töltést szeretnének, válaszhatják majd a modellt 250 kW-os DC-gyorstöltővel. Ebben az esetben csak 1-2,5 órát vesz igénybe a művelet. Az akkumulátor kapacitástól függően egy feltöltéssel várhatóan 300-500 kilométer tehető meg az új villanyos T-modellel.

A C E-Tech várhatóan ugyanazzal a hajtáslánccal fog legördülni a gyártósorról, mint a T E-Tech nyerges vontató. A megfelelő felépítményezhetőség érdekében mindkét modellhez háromféle segédhajtás (elektromos, elektromechanikus vagy váltóról üzemelő) közül választhatnak a leendő üzemeltetők.

A T E-Tech 4×2-es, illetve 6×2-es hajtásképlettel, míg a C E-Tech 4×2-es, 6×2-es és 8×4-es hajtásképlettel készülhet. A járművek maximális össztömege akár a 44 tonnát is elérheti. Az elektromos T, illetve C szériába tartozó modellek értékesítés eredetileg 2023 első negyedévében indult volna, de a Renault Trucks nem várta meg a tervezett időpontot, hanem már idén ősszel megkezdte az előértékesítést. A sorozatgyártás ugyanakkor csak jövőre indulhat el. A cég közleménye szerint valamennyi nehéz teherbírású elektromos Renault teherautó a franciaországi Bourg-en-Bresse-ben található gyárban fog készülni. A Samsung-cellás akkumulátorok összeszerelése pedig a belgiumi Ghentben fog zajlani.