Igazi elektromos offenzívába kezdett a Renault Trucks. A francia gyártó hétfőn egy új akkumulátortechnológiás disztribúciós teherautó tervét lengette be, kedden pedig további újdonságokról rántotta le a leplet. Ennek köszönhetően a nehéz teherbírású elektromos teherautókat és nyerges vontatókat kereső üzemeltetők sem maradnak kiszolgálatlanul a Renault Trucks háza táján.

Az újdonságok között ott találjuk a Magnumot váltó, 2013-ban bemutatott T-modell villanyos változatát is, amely T E-Tech néven fog futni. A vállalat által előzetesen közzétett információk alapján a modellt 2-3-féle teljesítményű villanymotorral választhatják majd. A legerősebb várhatóan 490 kW-os (666 lóerős) maximális teljesítménnyel fog rendelkezni. A megfelelő erőátvitelt a jól ismert Optidriver automataváltó biztosítja.

A tisztán elektromos T-modellt 2-6 darab akkumulátorcsomaggal rendelhetik meg a leendő üzemeltetők, az elérhető akksikapacitás 180-540 kWh között fog mozogni, specifikációtól függően. A jármű akkumulátorait legfeljebb 43 kW-os AC-töltővel 9,5 óra alatt lehet majd feltölteni, de az elvárásoknak megfelelően a gyorstöltés is elérhető lesz a T-modellhez. Ebben az esetben 250 kW-os maximális teljesítménnyel rendelkező DC-töltővel legfeljebb 1-2,5 óra alatt tölthető fel a jármű akkumulátorcsomagja. Az akkumulátor kapacitástól függően egy feltöltéssel várhatóan 300-500 kilométer tehető meg az új villanyos T-modellel.

Nemcsak a regionális, illetve távolsági áruszállításra használható nyerges vontatóját fogja gyártani tisztán elektromos verzióban a francia cég, ugyanis a tervek szerint az alapvetően építőipari felhasználásra tervezett C széria is készülhet akkumulátortechnológiás változatban. A C E-Tech várhatóan ugyanazzal a hajtáslánccal fog legördülni a gyártósorról, mint a T E-Tech nyerges vontató. A megfelelő felépítményezhetőség érdekében mindkét modellhez háromféle segédhajtás (elektromos, elektromechanikus vagy váltóról üzemelő) közül választhatnak a leendő üzemeltetők.

A T E-Tech 4×2-es, illetve 6×2-es hajtásképlettel, míg a C E-Tech 4×2-es, 6×2-es és 8×4-es hajtásképlettel készülhet. A járművek maximális össztömege akár a 44 tonnát is elérheti. Az elektromos T, illetve C szériába tartozó modellek értékesítése 2023 első negyedévében indulhat el. Valamennyi nehéz teherbírású elektromos Renault teherautó a franciaországi Bourg-en-Bresse-ben található gyárban fog készülni. A jövő évtől tehát a francia gyártó elektromosteherautó-kínálata teljes mértékben le tudja fedni a 3,1–44 tonna közötti szegmenst. A cég úgy kalkulál, hogy 2030-tól kezdve az értékesített teherautók mintegy fele tisztán elektromos lesz.