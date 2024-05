Amikor egy boltban vásárolunk, talán nem is gondolunk arra, milyen megpróbáltatásokon kellett átmennie egy kamionsofőrnek ahhoz, hogy az a tévé, vagy laptop elérhető legyen. A kamionsofőrök helyzetével kapcsolatban a legtöbbször a fizetés, vagy a munkaerőhiány miatt hallani, de a szakma veszélyeiről kevés szó esik. A nemzetköziben dolgozó hivatásos gépjárművezetők sokszor heteket vannak távol otthonuktól. Egy-egy kiküldetés alatt pedig éveket öregedhetnek, mert sokan utaznak rájuk. Békét csak kellően elszeparált, szerencsevadászok nélküli kamionparkolók jelenthetnének.

Emelkedő díjak

Az Európai Bizottság 2019-es adatai szerint 300 ezer kamionparkoló van az EU-ban, ami 100 ezerrel marad el a szükségestől. Ezekből azonban csak 7 ezer rendelkezik valamilyen minősítéssel. 2022-ben új irányelveket fogadtak el a biztonságos kamionparkolók létesítésére. Eszerint a Transzeurópai Közlekedési Hálózatot (TEN-T) mentén legalább 100 kilométerenként rendelkezésre kellene állnia valamilyen biztonságos létesítménynek a kamionok számára. Az azóta eltelt két év alatt nyilván nem történt meg a csoda, de megkérdeztük több fuvarozó és logisztikai céget arról, hogy látják, milyen helyzet most a közúti áruszállításban ezen a téren?

„Bár a biztonságos kamionparkolók száma növekszik bizonyos országokban, így például Németországban, vagy Angliában, de a legtöbb uniós országról ez nem mondható el” – árulta el a Vezess érdeklődésére Veres Balázs, a Supernova Intertrans Kft. társtulajdonosa és fuvarozási igazgatója. Hozzátette: Olaszországban, Spanyolországban, vagy Franciaországban pedig egyáltalán nem nőtt a biztonságos kamionparkolók száma.

„Tavaly 5 darab nagy értékű, rablással összehozható káreseményünk volt, ebből kettő Németországban olyan kiemelt, biztonságosnak vélt kamionparkolóban történt, ahol elvileg nem kellene aggódnia az embernek. A másik kettő Spanyolországban jött össze, benzinkút mellett, de sajnos Angliában is elszenvedtünk egy rablást, mert a kötelező vezetési idő lejárta után a gépjárművezető már nem tudott elgurulni egy biztonságos kamionparkolóig” – hangsúlyozta Veres Balázs.

A szakember kiemelte, hogy a biztonságos parkolók hiánya mellett égető probléma, hogy jelentősen drágultak azon parkolók szolgáltatási díja , ami extra biztonságot tudnak nyújtani. 2021 évben ezen parkolók díja 12-15 euró volt most viszont már 30-40 eurót is elkérnek egy 24 órás parkolásért. A cég több mint 240 darabos flottával rendelkezik, egy kisebb drágulást is megéreznek.

Foglalni kell előre

„A Waberer’s-nél a nemzetközi trenddel szöges ellentétben vagyunk, mert az elmúlt 3-4 évben masszív káresemény csökkentést tudtunk végrehajtani a cégen belül. Biztonságos kamionparkolóban már évek óta nem történt káreseményünk”- hangsúlyozta Sándor Ákos, a Waberer’s biztonsági vezetője, aki már 14 éve dolgozik a vállalatnál.

A szakember szerint a csökkenés több összetevős. Köszönhető egyfelől a gépjárművezetők, valamint az ellátási láncban részt vevők oktatásának. De betudható annak is, hogy sikerült találni olyan biztonságos kamionparkoló szolgáltatókat, akiknél előre lehet foglalni helyeket. A Waberer’s a kiemelt biztonsági fokozattal rendelkező fuvaroknál csak és kizárólag ezeket használja. Nem csoda, ha egyre többen szeretnének biztonságos kamionparkolóba állni, de nem áll rendelkezésre ebből elegendő mennyiségű.

Joggal merül fel a kérdés, hogy igazából mi számít jelentős káreseménynek? Az igazán komoly árukár 10 ezer euró felett kezdődik, de a Waberer’s-nél ez alatti káresemény sem igazán fordul elő manapság. A vállalat tapasztalatai szerint a legtöbb üzemanyaglopás Franciaországban és Angliában történik. Ezek tipikusan olyan esetek, amikor nem is az árura utaznak. Az Egyesült Királyságban az utóbbi időben elég komoly számok mutatkoznak ezen a téren, de Svédországban is nagyon kevés a biztonságos kamionparkoló, ott is egyre gyakrabban fordul elő az áru-, vagy az üzemanyaglopás. Az, hogy a hatóságok mennyire erélyesen lépnek fel a jelenlég ellen, országonként változó lehet.

„Sajnos Európában nincs egységes gyakorlat ezen a téren, siralmas a helyzet az európiai rendőrségi szervek együttműködésével kapcsolatban. Egyre többször szembesülnek a fuvarozók azzal, hogy azt mondja a rendőrség, hogy nem megy ki, hanem ad egy ügyszámot és maximum annyit tesznek meg, hogy visszanézik a kamerafelvételeket. 95 százalékban akkor sem vezetnek eredményre a nyomozások, ha mégis kimennek a rendőrök a helyszínre, mert mondjuk van kapacitásuk. Nagyon sok esetben nem kapunk visszaigazolást, hogy sikerült-e felderíteni egy-egy ügyet vagy sem” – világított rá a szakember. Hozzátette: az üzemanyaglopással kapcsolatos eseményeknél szerencsére nem igazán jellemző, hogy az elkövetők személyi sérülést okoznának a gépjármű sofőröknek.

Nagyon sok városi legenda él egyes helyszínekkel kapcsolatban is. „Három hete voltam kinn Calais-ban. Teljesen rendben volt. Hála a jó istennek, amióta én itt vagyok azóta egyszer sem fordult elő ténylegesen komoly, személyi sérüléssel járó esemény ezen téren. Az más kérdés, hogy gyakran az árulopásokat sokszor szervezett bűnözésre emlékeztető módszerekkel hajtják végre. A toplistákat a jövedéki adós termékek, élelmiszerek, vagy tartós fogyasztási cikkek viszik az árufajtákat illetően” – tette hozzá Sándor Ákos.

Minden hétre jut esemény

Elgondolkodtató tapasztalatokról számolt be a Vezessnek egy jelentős magyar megrendelőkkel is dolgozó, alapvetően Antwerpen és Nagyvárad között dolgozó fuvarozó, a Marvicon.

„Minden héten előfordul, hogy valaki megpróbálja feltörni a kamionjainkat, vagy üzemanyagot lopni belőle. Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában, Hollandiában és mostanában már Németországban is előfordul. Utóbbi az egyik legbiztonságosabb országnak számított. Ha káresemény van, akkor a gépjárművezetőink természetesen kihívják a rendőröket. Ők megnézik mi történt, jegyzőkönyvet írnak és ennyi. Egyetlen egy esetre sem emlékszem, ami megoldódott volna, vagy fény derült volna a tettesek kilétére”– árulta el a Vezessnek Ilie Ilea, a nagyváradi Marvicon ügyvezető igazgatója. Hozzátette: ez nemcsak a gázolajlopásra, hanem a rakomány megdézsmálására is vonatkozik.

Természetesen amennyire csak lehet, ők is igyekeznek a biztonságos kamionparkolókat igénybe venni. Még akkor is, ha ez plusz költségekkel jár. Estenként 20-30 euró plusszal. Sokszor azonban ezekben már nem jut hely, vagyis másképpen kell megoldani a parkolást.Ő is úgy látja, hogy a fő baj az, hogy nincs annyi hely, amennyire valójában szükség lenne.

„Hozzá kell tennem sokszor az ügyfelek sem szeretik a plusz költségeket. Ha egy megrendelő viszont kifejezetten kéri, hogy a lerakóhelyig csak biztonságos kamionparkolókban álljunk meg, akkor az is előfordulhat, hogy egy nap csak hat órát megyünk az áruval, mert a következő biztonságos kamionparkoló 4 órával később jön, vagyis az engedélyezett vezetési időn belül már nem érnénk oda” – hangsúlyozta a rutinos cégvezető.

Meglátása szerint az sem egészséges, hogyha megáll valaki egy benzinkútnál ahol van kamera és olykor-olykor még biztonsági őr, akkor is előfordul, hogy leszívják a gázolajat, vagy felszakítják a ponyvát. „A vezetőket mindig arra utasítjuk, hogy lehetőleg a biztonságosnak mondott helyeket válasszák, ahol éjszaka fények vannak és kamerák. Alapvetően a gépjárművezetők arra vannak oktatva, hogyha valaki megkísérel gázolajat vételezni, vagy megbontja a ponyvát, akkor azonnal hívjanak rendőrt. A konténereknél pedig úgynevezett lopásgátló zárakat alkalmazunk, de néha arra is van példa, hogy azt is levágják”– tette hozzá Ilie Ilea.

A lopások, vagy a lopási kísérletek nemcsak azért jelentenek problémát, mert adott esetben anyagi kárral járnak, hanem azért is, mert ha ilyen előfordul, akkor a sofőrnek fel kell keresnie egy szervizt, ahol helyreállítják a gázolajtartályt, vagy a ponyvát.

Magyarországgal kapcsolatban mostanában nem tapasztalt ehhez hasonlót a cégvezető, de régebben, mikor még kamionsofőrként kereste a kenyerét, akkor furcsa dolog történt meg vele. „Egyszer, miután a székesfehérvári Philips-nél felrakodtak, megálltam pihenni a 405-ös út mellett egy biztonságos, kamerákkal és biztonsági őrrel rendelkező kamionparkolóban. Miután hajnali négykor felébredtem, körbe néztem a kamiont és észrevettem, hogy nincs rajta a zár a pótkocsin. Miután kinyitottam a raktér ajtaját láttam, hogy három raklapnyi televízió hiányzik. Én azt gondolom, hogy követhettek engem, mert már Philipsnél megkérdezték, hogy melyik határ fele megyek”- emlékezett vissza a cégvezető. Ez a filmbe illő jelenet jól tükrözi, hogy a kamionokra nemcsak szerencsevadászok, hanem a szervezett bűnözés is utazik.

Aki keres az talál?

De hogy lehet biztonságos kamionparkolót találni? Ennek érdekében ezt az ingyenes térképet bárki kedvére böngészheti, így megtalálhatja, melyek azok a kamionparkolók, amelyek nemcsak a biztonsági, hanem akár a higiéniai kritériumoknak is megfelelnek. Ha valaki rászűr a TAPA és/vagy ESPORG tanúsítvánnyal (rakomány- és személybiztonság) rendelkező létesítményekre, akkor elmondható, hogy az alkalmazásban még viszonylag szűk a kínálat. A Nyugat-Európát és Nagy-Britanniát gyakran járó fuvarozóknak pedig hasznos lehet a Snapacc.com. Ezen ugyanis nemcsak a létesítmény felszereltsége, hanem az árak is fel vannak tüntetve.