Április elején az Európai Bizottság teljesen új irányelveket fogadott el az Európai Unióban működő kamionparkolókkal kapcsolatban. A döntés célja, hogy elősegítse egy biztonságos és komfortos kamionparkolókból álló európai hálózat kialakítását.

Jelenlegi úthálózatunk hiányt szenved a biztonságos kamionparkolókból. Éppen ezért arra tettünk konkrét lépéseket, hogy a hivatásos gépjárművezetők nyugodt és biztonságos körülmények között dolgozhassanak az Európai Unióban. Az általunk elfogadott előírások lehetővé teszik, hogy a járművezetőknek minden szükséges létesítmény rendelkezésre álljon. Az operátorok pedig a jövőben könnyebben meg tudják majd tervezni, milyen szintű biztonságra lesz szükségük a szállítmány célpontba juttatásával kapcsolatban. Az új irányelv miatt arra kérjük a tagországokat, hogy vizsgálják felül a Transzeurópai Közlekedési Hálózatot (TEN-T), mivel maximum 100 kilométerenként szeretnénk kialakítani biztonságos és színvonalas kamionparkolókat a TEN-T hálózaton belül” – jegyezte meg Adina Vălean, az Európai Unió közlekedésügyi biztosa.

A kamionparkolókat a jövőben mosdóval, zuhanyzóval, étel- és italvásárlási lehetőséggel, vezeték nélküli internet kapcsolattal, elektromos hálózattal, illetve vészhívó állomásokkal kell felszerelni. Fontos változás továbbá, hogy a szóban forgó létesítményeket négyféle kategóriába fogják sorolni aszerint, hogy milyen szintű biztonságot tudnak garantálni a kamionsofőrök és a szállítmányok szempontjából. A fuvarszervezők várhatóan a jövőben bronz, ezüst, arany és platina minősítésű kamionparkolók közül választhatnak majd akkor, amikor megtervezik a kamionsofőrjeik számára a szállítási útvonalat.

A bronz minősítésű kamionparkolókban videókamerák lesznek, a platina plakettel ellátott létesítményekben pedig már biztonsági őrök is vigyáznak a parkolóban pihenők biztonságára és nyugalmára. Emellett olyan technikai eszközöket is alkalmaznak be- illetve kilépésnél, mint a rendszámfelismerő rendszer, ami minimálisra csökkentheti a járműlopások számát.

A Nemzetközi Közúti Fuvarozók Egyesülete (IRU) üdvözli az Európai Unió döntését, mivel meglátásuk szerint egy régi probléma oldódhat meg a biztonságos kamionparkolók számának növelésével. Az Európai Bizottság 2019-es tanulmánya szerint 300 ezer kamion számára van parkoló, ám ebből csak 7 ezer parkolóhely rendelkezik minősítéssel. Ráadásul a rendelkezésre álló helyek száma 100 ezerrel marad el a szükségestől. A kamionparkolók számának növelése érdekében az EU 250 millió eurónyi pluszforrást biztosít az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében.