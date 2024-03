Még tavaly adtunk hírt arról, hogy csődöt jelentett a Volta Trucks. A vállalat teljesen új, saját fejlesztésű villany-teherautóval (és alvázakkal) jelent volna meg a piacon. A terv azonban füstbe ment. 2019-ben alapított céget az elsődleges akkumulátor-beszállítójuk, az észak-amerikai Proterra csődje rántotta magával.

Bár a Voltát alapvetően Svédországban alapították, üzleti tevékenységét leginkább az Egyesült Királyságra fókuszálta. Igaz, a holttérmentes, alacsony padlós fülkével, valamint a városi használatra optimalizált hatótávolsággal rendelkező Zero nemcsak onnan, hanem más európai piacokról is hozott megrendelést a cégnek. A Volta Zero teherautóra már azelőtt öt-hatezer megrendelés érkezett, még mielőtt beindult volna a sorozatgyártása.

A Volta Trucks megmentéséhez vezető első lépcsőfok az volt, hogy a korábbi kisebbségi tulajdonos, a Luxor Capital teljes egészében megvásárolta a céget. Ezzel nemcsak a svéd központ, hanem a brit kutatás&fejlesztési részleg is megmenekülhetett, mintegy 600 ottani dolgozóval együtt. Májusban még látványosabb lépésre kerülhet sor.

Az ORF közszolgálati információi szerint szűk két hónapon belül újraindulhat a Steyr gyárában a Zero sorozatgyártása. Első körben idén 500, jövőre pedig már 2000 Zero teherautó gördülhet le a gyártósorról. Hogy ki lesz az akkumulátor-beszállítója a cégnek, egyelőre még kérdéses, de mivel a Volvo Csoport megvásárolta tavaly novemberben a Proterrát, így nincs kizárva, hogy maradnak a korábbi partnernél.