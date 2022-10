A Volta Zero egy teljesen új hullámos teherautó, ami bizonyos szempontból a Mercedes-Benz Econic fő vetélytársának tekinthető. Vagy legalábbis annak szánják. Hogy aztán idővel lenyomja-e a stuttgarti márkát, vagy sem, az a jövő zenéje, de egy dolog biztos: megérkezett, itt van és hamarosan gyártani fogják. Érdemes tehát ebből a szemszögből nézni, hiszen már nem pusztán egy koncepció-teherautóról van szó.

Kívülről nézve a Volta Zero kifejezetten letisztult, sallangmentes formatervvel büszkélkedhet. Nem lehet összekeverni más gyártó termékével. A C alakú LED-es lámpák, valamint a sisakszerű tető kifejezetten egyedivé varázsolja. Fülkéje körpanorámás, a fel- és leszállást pedig egy-egy kifelé nyíló lengőajtó biztosítja. A hűtődobozos változat 9,2 méter hosszú és 3,47 méter magas. Utóbbi érték természetesen a maximumnak tekinthető, ugyanis a fülke teteje valamelyest alacsonyabban van a felépítményénél. Így azonban kényelmes, 2,23 méter magas belső magasság áll rendelkezésre a raktérben, azaz be- és kipakoláskor sem kell görnyedve járni.

A két tengely közötti távolság 6,93 méter, ami kiváló fordulékonyságot kölcsönöz a Volta Zerónak. Az pedig nagy stabilitást nyújt számára, hogy az akkumulátorokat a mellső és a hátsó tengely közé építették be. A 16 tonnás változatban az akksikapacitás eléri a 225 kWh-t, amiből körülbelül 150 kWh tekinthető a felhasználható kapacitásnak. Egy feltöltéssel a Volta Zero 150-200 kilométert tud megtenni, persze a hatótávot nagy mértékben befolyásolják a valós üzemi körülmények. Az azonban valószínűsíthető, hogy városban való jövés-menésnél nem fog állandóan a maximális 90 km/órás sebességgel hasítani a teherautó.

A modellt kifejezetten áruterítésre használták, ami sok megállással jár. És itt jön képbe a fülke kialakítása, hiszen akár bal oldalról, akár jobb oldalról nézve mindössze egy lépésbe kerül a kabinba jutni. A vezetőállás valóban középre került, azaz ez nem marketingfogás volt. Ebben a teherautóban a gépjárművezető éppen úgy ülhet, mint mondjuk egy villamosban. A szakemberek szerint így a sofőrnek 220 fokos kilátása nyílik a jármű környezetére. És ebben lehet is valami, mert a fülkét tényleg úgy alakították ki, hogy se jobbról, se balról nem fog belógni egy utas a gépjárművezető látómezejébe. A fülkében még két ember utazhat a sofőrön kívül, de az ő üléseik jóval hátrébb kerültek.

A Volta Zerót úgy tervezték meg, hogy nullára csökkentse a holttereket, ezért a járművet digitális visszapillantóval látták el, emellett a sofőr munkáját tolatókamera, illetve 360 fokos nézetet biztosító kamerarendszer is segíti. Műszerfala teljesen digitális, gyakorlatilag csak a külső-belső lámpáknak, valamint az automata váltónak vannak fizikai gombjai. Minden egyéb funkciót a digitális műszeregységen kezelhet a sofőr. A Volte Zeróban olyannyira a sofőr van a középpontban, hogy még a pohártartókat és a tárolórekeszeket is ennek mentén alakították ki. Bal és jobb kéz felől egyaránt 2-2 pohártartó áll rendelkezésre, a kisebb használati tárgyakat, így például kulcsokat vagy jegyzetfüzeteket a műszerfal tetején lévő fakkban rejtheti el az ember.

Mindent összevetve a Volta Zero kabinja valóban ergonomikus és jól átgondolt. A felhasznált anyagok nem árasztanak magukból kellemetlen illatokat és egyáltalán nem tűnnek gagyinak. A kormánykerék tapintása kellemes, és kifejezetten menő, hogy alulról hajlítva van. Hogy mennyire előremutató a Volta Zero kabinja, azt jól mutatja, hogy a jármű már most öt csillagot kapna a londoni Direct Vision Standard alapján, holott 2024-csak még csak a három csillag lesz kötelező.

A Volta Zero kis szériás gyártása már elkezdődött az ausztriai Steyrben az MAN Truck&Bus egykori üzemében, 2023 elejétől pedig már sorozatgyártásban készülhetnek a 16 tonnás össztömegű elektromos Volta teherautók. A kínálatot idővel 18 tonnás össztömegű változat egészítheti ki. Ha figyelembe vesszük, hogy milyen árdrágító jellemzőkkel bír (alacsonypadlós fülke, áramvonalas felépítmény, elektromos hajtáslánc) több mint valószínű, hogy egyelőre csak Európa gazdagabbik felében fognak belőle venni.