Ha feltűnik a visszapillantóban egy ilyen monstrum, akkor joggal gondolhatja azt az ember elsőre, hogy csak egy hétköznapi kamion követi. Ez a lakókamion ugyanis éppen olyan vezetőfülkével készül, mint egy távolsági áruszállításra tervezett változaté. A különbség azonban a fülke mögött kezdődik. Az a világ annyira egyedi, hogy sehol sem találja párját az ember.

Ezt a háromtengelyes STX lakókamion azok számára tervezték, akik a családi házak tágasságát szeretnék élvezni akkor is, ha éppen több száz kilométerre tartózkodnak a saját otthonunkról. Bár a járműbe oldalt, egy lenyíló lépcsőn és egy keskeny ajtók keresztül lehet feljutni, a fedélzeten már komoly terek nyílnak meg az utazók számára akkor, ha lakókamion parkol. Ilyenkor ugyanis jobb oldalon egy, bal oldalon pedig bővítő modul tolható ki elektronikusan a jármű oldalából.

Kettő arra alkalmas, hogy jelentősen megnöveljük vele az amerikai konyhás nappali alapterületét. A hátsó pedig arra szolgál, hogy kissé tágasabbá tegyük a francia ágyas hálószobát. A nappali több mint pazar: bal oldalon egy olyan társalkodó rész áll rendelkezésre, amiben állítható magasságú asztal, illetve egy kanapé is van. Vele szemben pedig jól felszerelt konyha található két égős indukciós főzőlappal, sütővel, 220 literes hűtőszekrénnyel, továbbá mosogatóval.

Egy kiadós étkezés után kinek ne esne jól egy kicsit elterülni a kanapén egy ilyen monstrumban? Főleg, ha egy 109 centiméter átmérőjű síkképcsöves televíziót is beépítettek. Természetesen az sem jelent problémát, ha egy társaságban nem sikerül kiegyezni a néznivaló filmmel, vagy műsorral kapcsolatban, mert a hálószobában is megtalálható egy 81 cm átmérőjű okostévé. Igaz, utóbbit akár el is süllyeszthetjük az ablaknál található szekrényben akkor, ha nem kívánjuk használni.

Ha a hálóhelyeket nézzük, akkor ezt a lakókamiont alapvetően négy főre tervezték. Ha a hálószoba megtelik, akkor a fülke fölött még leengedhető egy 160 centiméter széles ágy. Nemcsak az ágy dupla, hanem a mosdókagyló is a fürdőszobában, ami nagy könnyebbség lehet az esti rutinnál. Vécéből és zuhanyzóból viszont csak egy van, de talán mindenki ki tudja várni a sorát.

Bár a maga 26 tonnás össztömegével nem lehet ezzel a lakókamionnal akárhová behajtani, de annyi bizonyos, hogy jó pár napot el lehet tölteni a fedélzetén úgy, hogy ki sem mozdul az ember. Ezt a járművet ugyanis 427 literes friss vizes tartállyal, 170 literes szennyvizes tartállyal, illetve 270 literes „szürke” vizes tartállyal szerelték. Utóbbi elsősorban a zuhanyzóban elhasznált víz tárolására alkalmas. A hidegebb esték átvészelése érdekében a járművet állófűtéssel is ellátták, ami össze van kapcsolva a padlófűtéssel, kényelmes, kellemes komfortérzetet biztosítva ezáltal.

Érdekesség, hogy a jármű hajtásáról 590 lóerős V8-as erőforrás gondoskodik. Vagyis, aki az STX lakókamion kormánykereke mögé ül, az a Scania hamisítatlan nyolc hengeres dízelmotorjának hangját élvezheti ment közben. Ez persze már csak amolyan extra ebben az extra komfortos lakókamionban.