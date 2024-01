A luxuskamionok nem számítanak Európában gyakori látványnak, de nem csak ezért számítanak különlegesnek. Fedélzetükön olyan kényelem uralkodik, amelynek köszönhetően utasai bárhol otthon érezhetik magukat.

Egy lenyitható lépcső, valamin egy kifelé nyíló ajtó szolgál bejárati ajtóként ebben a magyar gyártmányú, Red Dot díjas járműben, amely alapvetően egy Mercedes-Benz Actros 6×2-es teherautó alvázára épül. Talán nem véletlenül, de a tervező gárda a „világ első szárazföldi yacthjaként” határozza meg a járművet. Az Ustory Design Studió olyan járművet szeretett volna fejleszteni, ami nem hasonlít sem egy autóbuszra, sem pedig egy teherautóra.

A front részen természetesen nehéz lenne változtatni, hiszen az adott. A jármű Mercedes-Benz GigaSpace kabinnal készül, amibe alapesetben egy-két hálóágy és két ülés fér be. A lakókamion építésekor azonban ezt a gyári fülkét teljesen átalakítják és hozzáépítik a gigantikus, pazar hátsó részt, így végső soron 12 méter hosszúra hízhat a gumiabroncsokon guruló yacht. Az építéskor persze figyelni kell egy-két szempontra is. Az egyik ilyen, hogy meg kell őrizni a kabin billenthetőségét, arra az esetre, ha hozzá kell férni az akár 625 lóerős teljesítményt és 3000 Nm-res maximális forgatónyomatékot kínáló, 15,6 literes OM 473-as dízelmotorhoz.

A másik fontos szempont, hogy a fülke és a lakótér padlójának lehetőleg egy szintben kell lennie. Így kényelmesen át lehet járni a két rész között. A fülke felett ugyanis egy kényelmes, motorikusan süllyeszthető, illetve visszacsukható ágy is van. Ez annyira eltüntethető, hogy amikor a fedélzeten tartózkodik az ember akkor szinte észre sem veszi, de az oldalfalon lévő kis gombok segítségével egyszerűen leengedhető. Nem ez az egyetlen hálóhely: a jármű hátsó traktusában egy jókora, fix telepítésű franciaágy is rendelkezésre áll. Ezt a helyiséget az oldalablakokból érkező természetes fény, valamint a szemnek kellemes éjszakai világítás teszi otthonossá.

Ötletes módon a hálószoba közös falon osztozik a fürdőszobával, így nem kell sokat sétálni, ha az ember frissítő zuhanyt akar venni, de akkor sem, ha szólítja a természet, mert ebben a járműben WC-vel ellátott fürdőszoba dukál. A legtágasabb rész értelem szerűen az amerikai konyhás nappali, amiben két kitolható – konyha és kanapé – modul van. Ezeket értelemszerűen menet közben be kell húzni úgy, hogy külső ablakfelületeik síkban legyenek a karosszéria síkjával, de parkolásnál végállásba tolhatók az elektronika révén, így tágas belső teret élvezhetnek a fedélzeten utazók.

Az integrált és egyébként végtelenül kényelmes kanapé előtt egy változatható magasságú asztal is van. A konyha felszereltségéről pedig csak szuperlatívuszokban lehetne beszélni. A szokásos és bizonyos szinten elvárható felszereltség, így például a sütő, a hűtő, a mosogató és a főzőlap mellett még borhűtő is akad benne. Egyedi élmény továbbá, hogy mindkét oldalra rendesen ki lehet látni, nincs tehát az, hogy az embernek görnyednie kellene azért, ha esetleg szemügyre akar venni egy-egy, a hegyoldalban legelő kőszáli kecskét. A belső anyagválasztás, illetve azok színe teljes mértékben az exkluzív és méregdrága yacthok ízlésvilgát tükrözi vissza.

A dizánjerek ugyanakkor leleményesen csempézték be egy-egy plafonborításba a Mercedes-Benz logójára utaló csillag-motívumot. Ez azonban messze megmarad az elfogadható mértéknél. A háló és a nappali egy ajtó segítségével elválasztható, vagyis a szükséges intimitás is megőrizhető egy-egy utazás alkalmával.

A Dembell lakókamionja igazi ritkaság tehát, de nemcsak kimagasló komfort és megjelenés miatt, hanem azért is, mert évente alig 10 darab készül belőle. A vevők között nemcsak európai, hanem az amerikai milliárdosokat is találunk. A tengerentúlon azonban sokan meglepődnek, hogy ilyen lakókamionok készülnek Magyarországon. Az ára viszont azoknak kevésbé meglepő, akik már jó ideje szemezgetnek vele, ugyanis körülbelül 500 millió forintot kell letenni érte az asztalra. Vagyis annyit, amennyiért már villát, esetleg kastélyt lehet venni idehaza. Ezért cserébe viszont egy fullos felszereltségű Dembell lakókamionba huppanhat be.

C-os jogsi nélkül azonban senki se huppanjon a volánja mögé, mert ehhez a B-kategóriás jogosítvány már kevés lenne!