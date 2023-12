Az ismét szárnyait bontogató covid, a háború és ki tudja még mennyi minden az utóbbi időkben háttérbe szorította a nagyszerű sztorikat. Azokat, amelyek az összefogásról, a csapatmunkáról és a kreativitásról szólnak. Pedig a háromfős svájci csapat olyat vitt véghez az utóbbi időben, amire világviszonylatban kevés példa akad.

Patrik Koller, David Koller és David Pröschel öt évvel ezelőtt alapította meg a Peak Evolution Team-et, Svájcban. Történetünk főhőseit leginkább az elektromobilitással kapcsolatos tervek és ambíciók kapcsolták össze. És nem álltak meg addig míg meg nem valósították álmaikat. Olyan tisztán elektromos kisteherautókat akartak kifejleszteni, amelyek nemcsak a városban, hanem mindenféle terepviszonyok között megállják a helyüket. Amelyek egyaránt jók kommunális, vagy erdészeti feladatok ellátására.

Közösen létrehozták a DDP Innovations-t a Svájcban található Sevelen városában 2018-ban, hogy aztán nekilássanak a fejlesztéseknek. Így született meg a Terren teherautócsalád ötlete, amely 7 és 15 tonna közötti össztömegben készülhet. Az első prototípust egy Aebi VT450-es kisteherautó alapjaira építették meg. Ennek egyik főbb ismertető jegye, hogy a második, azaz a hátsó tengely is kormányozható, ami kiváló fordulékonysággal ruházza fel a járművet.

Ebbe építették be saját hajtásrendszerüket, amely magában foglal egy 320 lóerős (240 kW) dual elektromos motort, valamint egy 90 kWh kapacitású lítiumion akkumulátort, amelyet az alváz középső részébe építettek be. Az alvázra pedig az Aebi Schmid jóvoltából egy könnyűszerkezetes, szendvics-kompozit zárt felépítmény került. Ennek tetején kapott helyet a napelemrendszer, amely hozzájárul az akkumulátorok töltéséhez is.

Az első Terren prototípus 200 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, ami alkalmassá teszi a városi felhasználásra, de a ballonos off-road gumik miatt akár sziklás, köves terepen is használható. Ezt alátámasztani látszik az is, hogy a három férfi különleges vállalkozásra adta a fejét az elektromos teherautóval kapcsolatban. Elhatározták, hogy felkapaszkodnak vele a világ legmagasabb, még működő vulkánjára. A projekt végül sikerült és egészem hatezer méteres magasságig tudtak feljutni a Dél-Amerikában található Ojos del Salado lankáin, a Terran elektromos teherautóval. Ez rekordnak számít, mivel a műveletet még tisztán elektromos teherautóval senkinek sem sikerült végrehajtania.

Idén egyébként Porsche 911-essel, illetve BMW-motorokkal is nekivágtak mások a 6893 méter magas hegynek. Korábban dízel teherautókkal is sikerült ez a mutatvány, 2020-ban ugyanis Unimogokkal jutottak fel 6694 méteres magasságig, ami abszolút világrekord a műfajban. Ennek az expedíciónak a vezetője saját korábbi csúcsát döntötte meg: 2015-ben 6675 méterig kapaszkodtak fel Mercedes-Benz Zetros teherautóval. A Terran tehát az első elektromos teherautónak tekinthető, amelynek sikerült felkapaszkodnia hatezer méteres magasság fölé.

Hogy hogyan megy tovább ezek után a svájci vállalkozás szekere, az még a jövő zenéje, de egy dolog biztos, ők bebizonyították, hogyha valaki hisz az álmaiban, akkor igenis valóra tudja váltani azokat.