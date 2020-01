Az Argentína és Chile határán fekvő Ojos del Salado rétegvulkán a világ legmagasabb, aktív tűzhányójának tekinthető. Ide vezettek nemrég expedíciót, amelyben két, speciális Unimog U 5023-as is részt vett. A tízfős csapat nem turistáskodni érkezett a veszélyes terepe, az volt a feladatuk, hogy elhelyezzenek négy rádióegységet a magaslati táborokban, annak érdekében, hogy azokkal kapcsolatot lehessen tartani a rétegvulkán három másik alaptáborával. Az ily módon kiépített rádiós összeköttetés a vulkán környezetében dolgozó tudósokat és hegymászókat támogatja a napi kommunikációban.

Mivel a hegy az Atacama-sivatagban fekszik, ezért éghajlata nagyon száraz. A tűzhányó környezetében csak nagyon masszív, off-road járművekkel lehet közlekedni, amelyek sem a sziklás terepen, sem pedig a hóban nem mondanak csődöt. Az Unimog méltán híres masszív off-road alvázáról és terepjáró képességéről, de még az itt közlekedő változatok is speciális felkészítést igényeltek.

Az Unimog titka

A Mercedes-Benz Unimog terepjáró-képessége az egyedi futómű koncepcióval kezdődik: a csavarodásra képes keret, a vezetőfülke, a nyomatékos motor és a 3-ponton rögzített sebességváltó, valamint a tolócsöves technikát alkalmazó tengelyfelfüggesztés, továbbá a keresztlengőkarok és csavarrugók alkalmazása lehetővé teszi a tengelyek egymáshoz viszonyított, akár 30 fokos elcsavarodását.

Az összkerékhajtás, a szimpla kerekek, a Tirecontrol plus gumiabroncs-nyomás szabályozó berendezés és a differenciálzárak gondoskodnak a maximális vonóerőről az off-road terepen. Az alacsony járműsúlypontnak köszönhetően a biztonságos stabilitás extrém meredélyeken is garantált. Mindemellett terepen az Unimog különösen jól kihasználja a fél métert is elérő szabad magasságot.