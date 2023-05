Az új DAF XF széria még alig két éve van a piacon, de a „2022-es Év Teherautója” díj után újabb elismerést szerzett magának. Az XF 450-es nyerges vontatót ugyanis a „Green Truck 2023”, vagyis a „2023-as Év Zöld Teherautójának” járó díjjal jutalmazták. Az elismerést minden évben, valós közúti tesztelések alapján a német VerkehrsRundschau és Trucker szaklapok képviselői adják át. A szakújságírók ilyenkor többféle mérést is végrehajtanak, ezek közé tartozik az üzemanyag-felhasználás, illetve az AdBlue-fogyasztás is. Ennél is fontosabb azonban, hogy a tesztre nevezett nyerges vontatók károsanyag-kibocsátását is ellenőrzik.

A holland gyártó egy Paccar MX-11-es, 450 lóerős (330 kW) teljesítményű dízelmotorral rendelkező vontatót küldött a németországi megmérettetésre, amely mindössze 21,26 literes átlagfogyasztást produkált 100 kilométerre vetítve 80,06 km/órás átlagsebesség mellett. Mindez 675 grammnyi CO2-kibocsátásnak felel meg kilométerenként. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a gép az AdBlue adalékanyag terén sem volt annyira falánk, mivel ezen a téren 1,32 l/100 km-es értéket produkált.

A tesztútvonal idén is ugyanaz volt a megmérettetésben részt vevő járművek számára, mint korábban. A DAF XF-et is tehát egy 343 kilométer hosszú, Münchenből – Regensburg érintésével – Nürnbergbe, majd onnan vissza vezető útvonalon tették próbára. A kamionnak több autópálya, autóút, valamint szűk kanyarokkal teletűzdelt kétsávos utakon kellett végighaladnia, változatos terepviszonyok között, mivel útja során emelkedőkből és lejtőkből sem volt hiány.

A „Green Truck Award-ot” tavaly a Scania hozta el egy 500S Super hajtáslánccal szerelt nyerges vontatóval. Érdekesség, hogy 2022-ben, versenyen kívül egy elektromos Volvo FH-val is végigmentek a hivatalos versenyútvonalon.