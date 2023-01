Új értelmet nyer a távmunka egy ilyen furgonban

A koronavírus-járvány 2020-as berobbanásakor egy világ ismerte meg a home office, vagyis a távmunka fogalmát, mivel a legtöbben otthonról voltak kénytelenek dolgozni. Sokaknak ez kifejezetten előnyükre vált, akár a mai napig, de az ellentábor a háta közepére nem kívánta az egészet, többek között azért, mert a körülmények sem voltak adottak a feladathoz.

Mi van azonban akkor, ha úgy dolgozhatunk távolról, hogy közben nem a négy fal között kell kuksolnunk? Bár kicsit késve, de annál több tapasztalat felhasználásával alkotta meg a kényelmes utazás, a modern távmunka-környezet és a minőségi kikapcsolódás ötvözetét az Alps Alpine csapata. A vállalat, mely eddig leginkább lakóautókhoz gyártott prémium navigációs- és audiorendszereket, egyedi térkoncepciót mutatott be arról, hogyan valósulhat meg mindez egy furgon rakterében.

Igaz, a spanyolviaszt nem találták fel – tekintve, hogy néhány gördülő home office-ról már a Vezess is írt –, az eddig elképzeléseket csúcstechnológiás és infotainment eszközök bevetésével sikerült új szintre emelni. A tavaly év végén bemutatott Alpine Cross Cabin alapját egy 6,7 méter hosszú Ford Transit adja, aminek a belterét a minimalista, mégis rendezett japán világ ihlette meg.

Ugyanez az anyaghasználatban is visszaköszön, ugyanis bambusz díszítésű faléceket használtak a kivitelezéshez, a padlót pedig japán, tatami stílusú szőnyegek borítják. Legalább ekkora hangsúlyt fektettek a kényelemmel együtt a praktikusságra is, így az ágy összecsukható, az asztal a padlóból húzható ki, és nemcsak író-, de étkezőasztalként is szolgál. Ez utóbbi a vállalat okosasztalnak tartja, mivel egy 32”-os monitort és integrált billentyűzetet is tartalmaz, melyhez laptop is csatlakoztatható. Sőt, a tervezők arra is gondoltak, hogy jó idő esetében vannak, akik szívesebben dolgoznak a szabadban – erre az esetre egy gombnyomásra kinyílik a terasziroda.

Közvetlenül a vezetőfülke mögött kapott helyet a konyha és a parányai fürdőszoba, de a nagyobb tér céljából az előbbit is ki lehet forgatni, cserébe a munkateret sem lengik be az ebéd mennyei illatai.

Egyhuzamban akár három napot is a szabadban tölthetünk a Cross Cabin révén, az áramellátásról ugyanis a 3500 W-os inverter mellett napelemes töltő, valamint két, egyenként 460 Ah-s lítium akkumulátor gondoskodik.

Szükség is van minderre, hiszen a könnyebb parkolós érdekében 360 fokos kamerarendszerrel szerelték fel a furgont, az e-tükörrendszer pedig széles látószögű hátranézetet biztosít a sofőrnek. Még 4G-s routert is kapott a koncepció, a gondtalan munkát és szórakozást pedig a kabinon belüli hangszigetelések és a vékony hangszórókkal, erősítővel és két mélynyomóval felszerelt hangrendszer segítik.

A koncepciót később különböző ügyfél-visszajelzések alapján tovább fejlesztik.