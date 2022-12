Mozgalmasnak ígérkezik a következő 1-2 év az európai haszonjárműgyártók számára. Az Európai Unió döntése értelmében ugyanis a közeljövőben egy sor vezetésbiztonsági rendszer válik kötelezővé az újonnan forgalomba helyezett teherautóknál és a kamionoknál. A cél, hogy nullára csökkentsék a halálos kimenetelű baleseteket.

2024 júliusától összesen nyolc vezetéstámogató rendszert és biztonsági fejlesztést tesznek kötelezővé. Ezek közül talán az egyik legfontosabb, hogy az alapfelszereltség része lesz az alkoholszonda („Alkolock”), amely már 2005 óta megtalálható a Volvo Trucks kínálatában. (Ez egyébként nem meglepő, hiszen a svéd gyártó mérnöke, Nils Bohlin fejlesztette ki 1959-ben a modern, hárompontos biztonsági övet is.) Ez a rendszer megakadályozza, hogy valaki ittasan indítsa be a motort, ezzel pedig jelentős mértékben hozzájárul az alkoholfogyasztásból fakadó közúti balesetek csökkentéséhez.

Kötelező lesz a holttérfigyelő rendszer is, ami figyelmezteti a sofőrt a kamion mellett felbukkanó kerékpárosokra, gyalogosokra, illetve járművekre. Ez komoly segítség lehet a gépjárművezető számára több esetben is, többek között például, ha sávot vált vagy ha jobbra kíván kanyarodni. Mindemellett az olyan tolatássegítő megoldások, mint a szenzorok és tolatókamerák használata is kötelezővé válik az újonnan forgalomba helyezett teherautóknál és nyerges vontatóknál.

Hirtelen megállás esetére

Autópályákon, illetve városi utakon időről időre előfordul, hogy a dinamikusan haladó forgalmat hosszabb-rövidebb időre megakasztja egy-egy forgalmi helyzetből adódó torlódás. Ebben az esetben jöhet jól az ugyancsak kötelezővé váló hátsó vészhelyzeti vészféklámpa, ami azt a célt szolgálja, hogy jelezze a közlekedés többi résztvevője felé, ha a teherautónak hirtelen meg kell állnia. Ezt a vészhelyzeti vészféklámpa a hátsó lámpák folyamatos villogtatásával jelzi, így elkerülhetők a ráfutásos balesetek, hiszen a kamionok mögött érkezők időben érzékelhetik, amikor a sofőrnek vészfékezést kell végrehajtania.

A helyes sebesség megválasztása érdekében pedig az intelligens sebességasszisztens is kötelezővé válik, amely figyelmezteti gépjárművezetőket, ha túllépik az adott útszakaszra vonatozó sebességhatárt. 2024 júliusától a gumiabroncs-nyomás-figyelő rendszer, ismertebb nevén a TPMS is az alapfelszereltség része lesz, ami a személyautóknál 2014 óta előírásnak számít.

További szigorítás ebben az évtizedben

Az Európai Unió az évtized második felében még tovább szigorítja a haszonjárművek biztonsági előírásait. 2026-tól kötelezővé válik a gépjárművezető figyelemelterelését felismerő és megelőző rendszer, az ADDW. Ez lényegében egy olyan megoldás, amely egy infravörös kamerával figyeli a sofőr fejmozgását, valamint azt, hogy a szemei nyitva vannak-e. Ha a vezetéstámogató rendszer rendellenességet észlel, akkor azonnal figyelmezteti a sofőrt. Az ADDW azt a célt szolgálja, hogy a sofőrök figyelmét ne terelhessék el az okostelefonok vagy egyéb kütyük, illetve, hogy ne aludjanak el a volánnál.

2029-től pedig a fekete doboz is szériatartozék lesz, illetve az évtized végére a haszonjárműveknek nagyot kell fejlődniük a holtterek kiiktatása érdekében. Bár Nagy-Britannia már nem tagja az Európai Uniónak, de London ezen a téren már most is vezető szerepre tör, ott ugyanis 2024-től csak azok a tehergépjárművek hajthatnak be a város útjaira, amelyek minimum háromcsillagos minősítéssel rendelkeznek a Direct Vision Standard (DVS) előírásai szerint.

Alternatív hajtásláncok

A bő egy év múlva kötelezővé váló vezetésbiztonsági rendszerek mellett a közeljövőben vélhetően egyre jobban elterjednek majd az alternatív hajtással rendelkező teherautók. Ezen a téren a Volvo Trucks áll a legjobban idehaza, mivel nemrég átadták a Waberer’s Csoportnak második tisztán elektromos Volvo FL teherautójukat. A magyar cég ugyanakkor még két darab elektromos járművet – egy hűtős FL-t és egy FH nyergest – vásárolt, így rövidesen 4 darabra nőhet a hazai utakon futó, sorozatgyártásban készült Volvo e-teherautók száma.

Az elektromos járművek térnyerését természetesen a fuvarozók által használt telematikai megoldásoknak is le kell követnie. A magyar tulajdonú, járműinformatikai területen tevékenykedő Inventure Automotive cég szerint ugyanakkor már most lehetséges az elektromos hajtáslánc teljesítményének monitorozása, így például az akkutöltöttség, valamint az áramfelhasználás nyomon követése. Bár a hidrogén-üzemanyagcellás megoldások leginkább még kísérleti fázisban vannak a teherautóknál, a CAN-busz-olvasási és -feldolgozási megoldásokkal akár már most is monitorozható lenne a hidrogéntartályok nyomása.