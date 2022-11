Több mint évvel ezelőtt állt forgalomba az első új, magyar rendszámú elektromos teherautó a Waberer”s Csoporthoz tartozó cégnél, a WSZL-nél. Ugyan az még egy demoautó volt, amely annyira bevált, hogy a társaság meg is tartotta és a mai napig használja. A kedvező tapasztalatok miatt azonban a cég úgy döntött, hogy újabb elektromos FL-t vásárol.

Az újdonság egy ponyvás felépítménnyel ellátott emelőhátfalas jármű. A 16,5 tonnás össztömegű teherautó hasznos terhelhetősége 7,5 tonna. Egy feltöltéssel pedig 240 kilométert tud megtenni. “Rendelkezhetne nagyobb hatótávval is, de mivel Budapesten alapvetően helyi terítőjáratokat fog végezni, ezért ez bőven elegendő lehet. A Waberer’s Csoport statisztikái szerint a hasonló felhasználásban a dízelüzemű járműveik sem mennek többet napi 150-170 kilométernél. Végső soron tehát felesleges lett volna további akkumulátor pakkokkal nehezíteni a teherautót” – jegyezte meg Fáczán Gergely, a Volvo Hungária Kft. kereskedelmi igazgatója. Hozzátette: a Volvo FL 2,3,4 vagy akár 6 akkumulátorral is rendelhető lenne. A most átadott Volvo FL-t négy darab energiatároló csomaggal szerelték fel.

A Volvo FL már 3 éve készül sorozatgyártásban, tehát nem egy előszériás, vagy prototípusról van szó. A modell kizárólag 4×2-es hajtásképlettel készül, hajtásáról 174 lóerős (130 kW) folyamatos teljesítményt nyújtó elektromos villanymotor gondoskodik. Ezt a teljesítményt egy kipörgésgátló rendszer kezeli, amely segíti a csúszós felületeken való biztonságos haladást. Az elektromos Volvo FL tehát a síkos, csúszós útfelületeken is elboldogul.

Fáczán Gergely, a Volvo Hungária Kft. ügyvezető igazgatója elárulta, hogy a Waberer’s Csoport a már forgalomban lévő és a most átadott FL-en kívül még két darab elektromos Volvo teherautót vásárolt. Az egyik egy hűtőfelépítményes FL, a másik pedig egy akkumulátor-technológiás Volvo FH nyerges vontató lesz. Ennek köszönhetően tovább folytatódhat az elektromos teherautók térnyerése idehaza.